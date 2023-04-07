ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЖИР: чем ОПАСЕН и как от него избавиться

Висцеральный жир – это резервное питание нашего организма, запасы энергии в виде жировой ткани. В отличие от подкожного, который собирается в районе бедер, живота или на талии, висцеральный располагается гораздо глубже, окружая все жизненно важные органы.

Все больше людей хотят выглядеть подтянутыми и привлекательными, поэтому пытаются всяческими путями избавиться от лишнего жира. Однако ожирение – это не только угроза для вашей внешности, но и серьезный раздражитель для организма. В данном случае речь идет не подкожном, а о висцеральном жире, поскольку первый тип абсолютно не опасен, за исключением косметического эффекта.

Что такое висцеральный жир?

Где и почему накапливается висцеральный жир?

Опасность висцерального жира

Как узнать количество внутреннего жира и узнать, превышена ли его норма?

Как избавиться от висцерального жира?

Правильная диета для предотвращения набора висцерального жира

Что такое висцеральный жир?

Если вы хотите разработать эффективную методику по борьбе с висцеральным жиром, то вам необходимо досконально изучить своего врага. Особенность висцерального жира заключается в том, что он откладывается внутри серозной оболочки, которой покрыты все полости нашего организма. Данные оболочки визуально напоминают тонкие соединительные мембраны, их часто называют пленкой. Таким образом, если жир, который мы видим, скапливается в подкожно-жировом слое, то есть вдали от этих пленок, то висцеральный концентрируется именно внутри этих полостей.

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Висцеральный жир – это резервное питание нашего организма, запасы энергии в виде жировой ткани. В отличие от подкожного, который собирается в районе бедер, живота или на талии, висцеральный располагается гораздо глубже, окружая все жизненно важные органы. Именно поэтому хирурги с легкостью удаляют подкожный жир, в то время как против висцерального типа они бессильны.

Если говорить о структуре и составе вышеуказанных элементов, то они также существенно рознятся. В основу висцерального жира входят бурые клетки, в свою очередь фундаментом подкожного жира являются белые клетки.

Где и почему накапливается висцеральный жир?

Ранее мы уже отмечали, что висцеральный жир располагается вблизи внутренних органов, поэтому его частенько называют внутренним или абдоминальным. Определить превышение концентрации данного типа жира достаточно просто, так как подобное нарушение проявляется визуальным увеличением живота, он выдвигается вперед, при этом остальные части тела остается в прежней форме. Собственно, диспропорция в теле – первый признак чрезмерного количества висцерального жира.

Как показывает практика, подобные изменения в организме происходят из-за несоблюдения норм здорового образа жизни, в частности это несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок, вредные привычки и прочие факторы. Многие считают, что увеличение концентрации висцерального жира – это возрастное, отнюдь, этот фактор не играет никакой роли.

В наше время, из-за патологически неправильного образа жизни, многие молодые люди страдают от переизбытка абдоминального жира. Более того, даже дети не являются исключением.

Также следует отметить, что висцеральный жир – не бесполезный элемент, напротив, он выполняет некоторые функции:

1. Защита органов от травм и механических повреждений внешней среды.

2. Используется организмом в качестве резервного энергетического источника.

Опасность висцерального жира

Как ни странно, но висцеральный жир, необычайно важен для организма, поскольку он создает своеобразную подушку, которая в свою очередь защищает внутренние органы от всевозможных травм и механических повреждений внешней среды. Признаки здорового соотношения висцерального жира от общей массы жировых клеток примерно 10-15%. То есть, концентрация данного вида жира не должна превышать более 15% от общего объема всех жировых клеток. К сожалению, во многих случаях, данная пропорция нарушается, в некоторых случаях она превышает допустимую норму, из-за чего, у человека начинает выпирать живот.

Превышение рекомендуемой нормы чревато проявлением различных негативных явлений:

В силу чрезмерной нагрузки на ноги, проявляется варикозное расширение вен.

Висцеральный жир оказывает серьезное давление на сердце, как следствие это становится причиной инфаркта миокарда и множества других серьезных заболеваний сердечнососудистой системы.

Кроме того, превышение рекомендуемой концентрации данного жира может стать предпосылкой для зарождения онкологических болезней.

Негативные явления проявляются в форме сбоя гормонального фона и различных нарушений метаболических реакций.

Давайте обо всем поподробнее. Так как этот это вид жира расположен в достаточно активном месте, где происходит множество обменных процессов, висцеральный жир также постоянно движется по кровотоку, попадая в печень.

Если при норме для нас он не опасен, то его излишек может привести к серьезным осложнениям с сердцем. Когда висцеральный жир попадает в жизненно важную железу (печень), она перерабатывает ее в холестерин, который имеет свойство забиваться в интиме сосудов, создавая закупоривание самих сосудов. В результате, у человека может возникнуть достаточно распространенное заболевание в наше время – атеросклероз (заболевание артерий).

Важно знать! Безусловно, избыток холестерина достаточно вреден для человеческого организма. Однако, это чересчур обобщенное понятие. Дело в том, что это вещество не обладает свойством растворяться в воде, а так как наша кровь состоит практически из воды, холестерин не может находиться в естественном виде, вместо этого, он транспортируется за счет так называемых «липопротеидов» или контейнеры для триглицеридов. Эти комплексные соединения, в основу которых входит белок, подразделяется на несколько типов:

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности

Хиломикроны

Так вот, именно комплексное соединение низкой и очень низкой плотности является губительным для нашего организма. Их избыток приводит к вышеупомянутой проблеме с сердцем – атеросклерозу. Безусловно, они, так или иначе, циркулируются в нашей крови, однако из-за повышения избыточного веса, их концентрация существенно возрастает, что очень негативно сказывается на здоровье.

То есть, не весь холестерин опасен, а лишь тот, который транспортируется липопротеидами низкой и очень низкой плотности.

По статистике ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире. Только за 2012 год от ССЗ умерло более 17 миллионов человек. Стоит задуматься над тем, чтобы улучшить свой образ жизни. А основными причинами появления проблем с сердцем является избыток лишнего веса, в том числе и превышение нормы висцерального жира.

Кроме этого, накопление внутреннего жира вокруг жизненно важных органов способствует нарушению обменных процессов в организме, а также инсулинорезистентнсти. Чтобы всем было понятно, что это такое, давайте разберем небольшой пример. Когда мы потребляем какую-либо пищу, наш организм выделяет инсулин, который отвечает за регулирование углеводного обмена и прочих обменных процессов, практически во всех тканях нашего организма.

Так вот, из-за инсулинорезистентности в кровь человека вбрасывается повышенная доза инсулина, то есть, чувствительность к этому гормону пептидного происхождения существенно понижается из-за накопленного жира. Вследствие такой повышенной концентрации инсулина, могут возникнуть глобальные осложнения, серьезные патологии и развитие множества болезней. К ним относятся: сахарный диабет 2-ого типа, атеросклероз, ожирение, множественные проблемы с сердечно-сосудистой системой и т.д.

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Помимо всего вышеперечисленного, чрезмерное скопление висцерального жира нарушает нормальный гормональный фон человека. Вследствие чего, это приводит к ухудшению потенции, повышенному аппетиту (он повышается за счет избыточного выделения соответствующего гормона «Грелина»), увеличению уровня инсулина в крови и тому подобным проблемам со здоровьем. Также, следует отметить еще одну опасность – жировой гепатоз. Это очень часто встречающаяся болезнь печени, которая подразумевает под собой ожирение печеночных клеток.

К чему все это приводит? Это приводит к тому, что переработка инсулина в печени существенно тормозиться, вследствие чего увеличивается уровень жиров в организме. То есть, все эти осложнения способствуют еще большим проблемам, увеличению ожирения возникновению многих хронических болезней и так далее.

Единственный правильный выход из данной ситуации, это вовремя начать вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Необходимо начать заниматься спортом, так как физические нагрузки благоприятно влияют на увеличение чувствительности к инсулину, восстанавливаются все жизненно важные обменные процессы в организме.

Как узнать количество внутреннего жира и узнать, превышена ли его норма?

Чтобы определить, находиться ли висцеральный жир в норме или нет, существуют достаточно простые способы.

Например, возьмите специальную измерительную ленту «метр» и оберните ее вокруг свой талии. Для мужчин нормой является примерно от 90 – 94 сантиметров (окружность талии), а для женщин – до 80 сантиметров. Если эта норма превышена, и визуально видно, что живот выпирает, стоит задуматься над тем, чтобы заняться спортом и пересмотреть свое питание.

Есть еще более точный способ, для того чтобы посмотреть, нарушена ли норма абдоминального жира, а именно: сделать МРТ или компьютерную томографию. Заодно, этими способами можно проверить состояние всего организма. Вот, собственно картинка, которая показывает, как выглядит превышенная норма данного жира и как выглядит человек после занятий спортом и правильного питания.

Как избавиться от висцерального жира?

Как правило, висцеральный жир пропадает вместе с подкожным, единственным исключением может стать наличие заболеваний эндокринной системы. Поэтому для решения подобной проблемы нам подойдут стандартные методики, которые используются для похудения: диета (правильное питание), увеличение физической активности.

Также, чтобы способствовать ускорению метаболизма и его здоровью, необходимо пить необходимую суточную норму воды в день. Это также поможет ускорить процесс сжигания лишнего веса, в том числе и внутреннего (сколько нужно пить воды за день?).

Для того, чтобы избавиться от избытка подобного жира, необходимо подойти к проблемы комплексно и использовать сразу все методы, которые перечислены здесь:

В любом случае совмещайте правильное питание и физические нагрузки.

Сфокусируйтесь на сбалансированном питании, ешьте меньше, но чаще. Вы в принципе не должны ощущать чувство голода. Частое питание необходимой порции пищи 5-6 раз в день позволит разогнать метаболизм и немного ускорить процесс сжигания лишнего жира.

Увеличьте концентрацию витамина С.

Ограничьте поступление в организм быстрых углеводов и жиров.

Избегайте стрессовых ситуаций и откажитесь от седативных препаратов, которые действуют как успокоительное средство.

Правильная диета для предотвращения набора висцерального жира

Правильное питание – залог долголетия и крепкого здоровья, пересмотреть свой рацион никогда не поздно. Для профилактических целей идеально подойдут продукты, которые содержат примерно одинаковую концентрацию углеводов, жиров и белков. Отныне, минимум вреда, больше пользы – главный принцип, работающий на кухне.

К сожалению, эффективная диета – это не универсальный рецепт, наоборот она составляется в индивидуальном порядке для каждого человека. Однако можно выделить несколько основополагающих моментов, которых вполне достаточно для предотвращения повышения уровня висцерального жира:

Откажитесь от чрезмерно жирной пищи. Сладости и фаст-фуд – главные враги.

Ваше повседневное меню должно состоять на 90% из продуктов, приготовленных правильным способом: тушение, варка на пару.

Чаще ешьте белковые продукты: мясное филе, яйца, рыба, орехи и бобовые (продукты с большим содержанием белка).

Добавляем в рацион сложные углеводы: сухофрукты, каши и т.д.

Свежие овощи, злаки и фрукты обеспечат ваш организм столь необходимой клетчаткой.

Заключение

Как вы видите, проблема повышенного уровня висцерального жира – это не просто вопрос красоты. Если у мужчины или женщины нарушены пропорции телосложения (выпирает живот), в таком случае стоит серьезно отнестись к этой проблеме и задуматься над тем, чтобы сходить провериться к врачу. Сделать необходимые анализы касательно состояния гормонального фона, избыточного веса и выслушать рекомендации врача.

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В любом случае, избавиться от такого ожирения, гораздо проще чем кажется, достаточно записаться в спорт зал и пересмотреть свой рацион. Нельзя ни в коем случае запускать себя, лениться, ведь речь идет о здоровье.опубликовано econet

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