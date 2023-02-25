Витамин А: Симптомы дефицита

Чтобы не допустить жесткого витаминного дефицита, необходимо следить за питанием. К группе риска принадлежат:
вегетарианцы и те, кто придерживаются строгих диет;
люди, имеющие заболевания, которые препятствуют процессу абсорбции, а также хранению и транспортировке витамина;
люди, имеющие алкогольную зависимость.
Симптомы нехватки витамина
Основными признаками витаминного дефицита служат:
ночная слепота;
появление на глазах пятен Бито;
ксероз роговицы;
язвы и рубцы на роговице;
сухость кожи лица, изменение ее цвета и появление морщин;
повышенная сухость губ;
себорея и интенсивное выпадение волос;
ломкость ногтей;
повышенная чувствительность десен и снижение прочности эмали.
Лечение
При среднем уровне дефицита достаточно включить в рацион продукты, содержащие витамин А:
говядина и говяжья печень;
мясо деревенской курицы и домашние яйца;
различные виды сыров;
печень трески и жирные сорта рыбы;
сливочное масло;
натуральное молоко;
картофель;
овощи (морковь, капуста, сладкий перец);
фрукты (абрикосы, дыни, персики, апельсины);
листовая зелень.
При условии тяжелого дефицита не обойтись без специальных биологически активных добавок. Но нужно понимать, что лечение жесткой нехватки витамина должно осуществляться только под контролем врача.опубликовано econet.ru.
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