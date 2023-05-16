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Витамин K для уменьшения варикоза

Источник: russian.mercola.com 16 мая 2023 5128
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Надлежащее потребление витамина К с пищей является необходимым условием для предотвращения варикозного расширения вен.

Витамин K для уменьшения варикоза

Варикозное расширение вен в виде уродливых болезненных узелков, которые появляются на ногах, когда в венах застаивается кровь — это реальность для 5-30 процентов взрослых, причем женщины склонны к нему в 3 раза больше, чем мужчины. Варикоз, или варикозное расширение вен, может объясняться отсутствием витамина К, согласно данных нового исследования в «Вестнике сосудистых исследований».

Витамин К для предотвращения варикоза

Недостаточный уровень витамина K может снизить активность матриксного GLA-белка (МГБ), который, в свою очередь, считается ключевым фактором развития варикоза. Поскольку для активации МГБ требуется витамин К, то считается, что надлежащее потребление этого витамина с пищей является необходимым условием для предотвращения варикозного расширения вен.

Существует две основные формы витамина К:

  • K1 (филлокинон или фитонадион)
  • K2 (менакинон)

Витамин К3 — это синтетический вариант витамина, который не рекомендуется для потребления человеком.

Витамин K1 находится в зеленых листовых овощах, включая салат, брокколи и шпинат, и составляет около 90% витамина K в рационе питания в западных странах.

К витаминам K2 относятся несколько менакинонов (MK-n, где n означает количество прениловых боковых цепей), таких как MК-4, которые находятся в мясе; MК-7, MК-8 и MK-9, которые находятся в ферментированных продуктах, например, в сыре и натто.

Как вы предотвращаете варикозное расширение вен?

К факторам риска возникновения варикозного расширения вен относятся:

  • Возраст
  • Ожирение и/или многоплодные беременности
  • Отсутствие физической активности
  • Работа стоя
  • Генетическая предрасположенность и патологии соединительной ткани 

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Витамин K для уменьшения варикоза

Самое главное здесь - профилактика. Например, вы, возможно, не осознаете, что постоянно скрещиваете ноги - а это способствует варикозному расширению вен. Другими важными, но легко обратимыми факторами являются отсутствие упражнений типа ходьбы и запор.

Рацион - один из основных источников профилактической медицины. В ферментированных продуктах, например, натто, обычно содержится наивысшая концентрация витамина K в рационе питания человека, - вплоть до нескольких миллиграммов витамина K2 ежедневно. Этот уровень намного превышает количество этого витамина в темной листовой зелени.

Так, концентрация витамина K2 после потребления натто оказалась в 10 раз выше, чем концентрация витамина K1, после потребления шпината. К сожалению, большинство людей едят мало ферментированных продуктов.

Витамин K2 синтезируется кишечными бактериями и поглощается из дистальных отделов тонкого кишечника. Имейте в виду, что прием антибиотиков препятствует поглощению витамина K2.

Витамин K1 обычно находится в темно-зеленых листовых овощах. В следующей таблице перечислены некоторые овощные источники витамина K, которые будет полезно добавить в ваш рацион:

Продукт Витамин К 1

Листовая капуста

440

Шпинат

380

Зелёный салат

315
Капуста кале

270
Брокколи

180

Брюссельская капуста

177
Продукт Витамин К 2

Капуста

145

Оливковое масло

55

Спаржа

60

Бамия

40

Зелёная фасоль

33

Чечевица

22

Витамин K для уменьшения варикоза

Витамин K — забытый витамин

Витамин K — это жирорастворимый витамин, наиболее известный своей важной ролью, которую он играет в свертывании крови. Однако, витамин K также абсолютно необходим для формирования крепких костей, поскольку он, как биологический "клей", помогает включать кальций в матрицу костей. 

Некоторые исследования фактически показали, что витамин K эквивалентен лекарственным препаратам от остеопороза типа «Фосамакс».

Витамин K также очень важен для профилактики сердечных заболеваний, поскольку  помогает предотвратить отвердение артерий – распространенный фактор риска при коронарной и сердечной недостаточности.

Другие полезные свойства витамина K:

  • Помогает бороться с болезнью Альцгеймера.
  • При местном применении витамин K поможет уменьшить синяки.
  • Дефицит витамина K препятствует выделению инсулина и регулированию уровня сахара в крови так же, как при диабете.
  • Может обладать антиоксидантными свойствами.
  • Полезен при лечении рака, включая рак легких и печени.

Витамин К - это жирорастворимый витамин. Это важно, потому что это означает, что для усвоения этого витамина в рационе нужен жир. Я рекомендую один простой способ для этого - добавлять жидкий витамин K непосредственно в рыбий жир или масло криля. Это обеспечит нужное усвоение витамина K организмом. Или же его можно добавлять в любую другую пищу, содержащую полезный жир.

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Нужна ли вам добавка с витамином К?

Растительный витамин K1 (филлокинон) и производимый бактериями витамин K2 (менакинон) настолько важны, что, хотя обычно я и не рекомендую добавлять дополнительные добавки в рацион, витамин K - один из тех немногих, которые вам, возможно, следует рассмотреть, особенно если у вас (или у родственников) были случаи остеопороза или сердечных заболеваний.

При нехватке витамина K есть риск возникновения следующих заболеваний:

  • Употребление бедного или ограниченного рациона.
  • Болезнь Крона, язвенный колит, целиакия и другие состояния, препятствующие усвоению питательных веществ.
  • Болезнь печени, препятствующая сохранению витамина К.
  • Прием лекарств, таких как антибиотики широкого спектра, препараты для снижения уровня холестерина и аспирин.

Я рекомендую принимать 3 000 мкг витамина К в день. Если вы беременны или кормите грудью, старайтесь принимать не более рекомендованной суточной нормы витамина К (65 мкг), за исключением тех случаев, когда врач специально рекомендует принимать больше и контролирует этот прием.

Если у вас был инсульт, сердечный приступ или вы склонны к образованию тромбов, не принимайте витамин К, не проконсультировавшись сначала со своим врачом.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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Джозеф Меркола варикоз кровь ферментированные продукты рацион здоровье

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