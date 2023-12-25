Витамин К: польза для здоровья и пищевые источники

Витамин К известен своим позитивным действием на костную ткань и сердечно-сосудистую систему. Прием некоторых препаратов может ухудшить всасывание этого вещества. Источником витамина К служат диетические добавки и некоторые пищевые продукты.

Роль витамина К в организме необычайно важна: он необходим для здоровья кожи, костной ткани, сердечно-сосудистой системы. Витамин К - это группа соединений, разделенных на две группы: витамин К1 (филлохинон) и витамин К2 (менахинон). Витамин K1, наиболее распространенная форма витамина K, в основном содержится в продуктах растительного происхождения, особенно в темных листовых зеленых овощах. С другой стороны, витамин K2 содержится только в продуктах животного происхождения и ферментированных растительных продуктах

Для чего нужен витамин К

Витамин К необходим для определенных белков, которые работают в свертывании крови, метаболизме костной ткани, предотвращении минерализации сосудов и регуляции функций клеток.

Факторы риска низкого всасывания витамина К

продолжительный прием антибиотиков,

препараты, снижающие холестерин.

К серьезным симптомам нехватки витамина К относят кровотечение и кровоизлияние. Важно получать необходимый объем витамина К ежедневно с пищевыми продуктами и диетическими добавками.

Эффект витамина К для здоровья

Две ключевые области клинического интереса к добавкам витамина К - это состояние сердечно-сосудистой системы и костной ткани.

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Здоровье костной ткани

Витамин К имеет решающее значение для формирования и функций костей, который заключается в его позитивном воздействии на обмен веществ в костной ткани.

Витамин К обеспечивает прочность и минеральную плотность костной ткани.

Сердечно-сосудистая система

Витамин К предотвращает такое явление как кальцификация сосудов.

Имеет значение сочетание витаминов К и D: вит-н D обеспечивает витамин К-зависимую активность белка и таким образом способствует сосудистому здоровью.

Дефицит витамина К в пищевом рационе способен отрицательно воздействовать на сердечную функцию аналогично курению. Дело в том, что нехватка витамина К грозит развитием кальцификации коронарных артерий и прочих сосудов.

Пищевые источники витамина К

Листовая зелень

Может обеспечить 100 - 400% суточной потребности в этом витамине.

Усилит процесс укрепления костной ткани зелень репы (стебель и листовая часть). Продукт считается богатым источником витамина К и рекордсменом по концентрации минерала кальция среди овощей.

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Натто

Это блюдо японской кухни. В 100 г продукта содержится до 850 мг вит-на К.

Пробиотики, входящие в состав этих ферментированных соевых бобов, также способствуют улучшению пищеварения.

Капуста брокколи

Укрепляет иммунитет, выводит свободные радикалы и токсичные соединения из организма, поддерживает здоровье дермы и сердца. ½ чашки брокколи содержит до 110 мкг витамина К.

Кроме того, этот овощ помогает противостоять инфекции, контролировать инсулин, укрепить костную ткань, служит профилактикой онкологических заболеваний.

Говяжья печень

100 г продукта содержит до 110 мкг вит-на К. Помимо этого, в состав печени говядины входят витамины комплекса B.опубликовано econet

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