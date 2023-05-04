Витамин K2: Защит ваш мозг и поможет предупредить пародонтоз!

Дефицит витамина К2 (менахинона) вызывает кровоточивость десен и, без вмешательства, может привести к последующим стадиям заболеваний пародонта, результатом которых может стать выпадение зубов и серьезные заболевания. Помимо осмотра ваших зубов и микробиома, загляните в кухонные шкафы и холодильник, или, еще лучше, подумайте о продуктах, которые вы кладете в рот – это первый шаг к улучшению состояния зубов и десен изнутри.

Вам когда-нибудь приходило в голову, что здоровье зубов – это на самом деле отражение физического состояния организма в целом? На этой идее основывает свою работу доктор Стивен Лин, стоматолог, который использует целостный подход и говорит, что неудовлетворительное состояние полости рта является результатом проблем в других частях вашего тела.

Витамин К2 для мозга и десен

По словам Лина, если люди будут рассматривать свой рот как «привратника» кишечника и сохранять баланс и здоровье микробиома, положительные результаты проявятся в виде здоровья полости рта: в зубах, деснах и прочем, и в целом в более здоровом теле.

Конечно же нужно чистить зубы после еды и ежедневно пользоваться зубной нитью, но помимо осмотра зубов и микробиома, Лин предлагает задуматься о содержимом ваших кухонных шкафов и холодильника или, точнее, продуктах, которые вы кладете в них, а затем и себе в рот.

Соблюдение здоровой диеты, содержащей достаточное количество витамина К2, пойдет на пользу вашим зубам и деснам изнутри.

Фактически, использование этого подхода с детьми может гарантировать, что они вырастут без таких проблем и у них даже разовьются естественно прямые зубы. Для взрослых сосредоточение внимания на кишечнике в первую очередь может означать, что им не придется ставить пломбы, не говоря уже о других стоматологических процедурах, на которых многие стоматологи и ортодонты настаивают, как само собой разумеющихся.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди при заболеваниях десен, заключается в том, что им не хватает витамина К2 (менахинона), который вызывает кровоточивость десен. Со временем это может означать ухудшение состояния десен и потерю костной массы. Но даже если вы начнете снабжать свой организм большим количеством K2, к сожалению, ваши десны и кости не отрастут заново.

Найдя ответ в витамине К2, Лин изменил свое отношение к стоматологии. На самом деле он говорит, что все связано с витамином К2 как внутри, так и снаружи зубов. Он показывает, как можно предотвратить заболевания десен, и как их остановить, если обнаружить достаточно рано, и почему важно вылечить причину, а не просто устранить симптомы.

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Что такое заболевание пародонта?

Лин описывает свое недоумение, когда некоторые пациенты, которые хорошо чистят зубы, все равно страдают от ухудшения заболевания десен. Он начал задаваться вопросом, не была ли причина масштабнее, чем налет на зубах.

Термин периодонт относится к двум структурам, из которые состоят ваши десны: цемент и альвеолярная кость. Словарь Merriam-Webster описывает периодонтальную связку (PDL) как слой волокнистой соединительной ткани, который покрывает цемент зуба и удерживает его на месте в челюстной кости.

Это область является мишенью болезни, которая приходит поэтапно:

Легкий периодонтит — гингивит или кровоточивость десен

Умеренный пародонтит — ослабление прикрепления связок, образование зубодесновых карманов или уменьшение объема десен

Тяжелый пародонтит — потеря альвеолярного отростка и образование глубоких зубодесновых карманов

Прогрессирующий периодонтит — шатающиеся, подвижные зубы и их выпадение

Очевидно, что люди, у которых проявляются заболевания десен на начальных стадиях, узнают об этом, когда их десны начинают кровоточить, обычно во время чистки зубов. Со временем, у некоторых быстрее, чем у других, болезнь приводит к выпадению зубов.

Gingiva – это часть десны вокруг основания зубов, поэтому первые признаки заболевания десен, такие как покраснение, воспаление и часто боль, называются гингивит. Но многие не понимают, что болезнь десен основана на воспалении, и витамин К2 может сыграть решающую роль.

Как витамины К2 и D помогают вашим зубам, деснам и многому другому

Более конкретно, это сигнализирует о «потере толерантности между микробиомом полости рта» и несбалансированной иммунной системой. Кровотечение десен также связано со статусом витамина D. Витамин К2 является кофактором витамина D и кальция для поддержания здоровья костей, но он также помогает уменьшить воспаление и факторы, связанные с заболеванием десен, путем:

Уменьшения производства воспалительных маркеров

Регулирования иммунных клеток, которые вызывают воспаление

Уменьшения количества фибробластов

Витамин К2 и витамин D (наряду с кальцием и магнием) имеют синергетические отношения. Кальций укрепляет кости и улучшает общее состояние скелета, но работает только тогда, когда он попадает в нужное место. Витамин К2 направляет кальций в кости и предотвращает его отложение вдоль стенок кровеносных сосудов. По словам Лин, К2 опосредует воспаление десен двумя способами:

«Он уменьшает количество фибробластов, о которых известно, что они способствуют воспалению десен. В процессе заживления фибробласты образуют рубцовую ткань. Но при заболеваниях десен их действие вредно и может способствовать кальцификации периодонтальной связки - раннего признака заболевания десен.

Он активирует матриксный GLA-протеин: было показано, что этот зависимый от витамина К2 белок предотвращает кальцификацию периодонтальной связки. Многие исследования показали, что витамин К2 обладает одинаковыми антикальцифицирующими свойствами по всему организму, в том числе в области сердца, почек и простаты».

Матриксный GLA-протеин, как объяснено в одном исследовании, важен, потому что он ингибирует кальцификацию. Есть и другие жизненно важные питательные вещества, которые работают с K2 для улучшения здоровья полости рта.

Например, фибробласты десны человека (HGF) описаны в японском исследовании как наиболее распространенная структурная клетка в ткани пародонта. Другие исследования показывают, что HGF могут действовать как «вспомогательные» иммунные клетки, которые усиливают иммунный ответ на липополисахариды, которые находятся во внешних мембранах бактерий, вызывающих инфекцию, которые вызывают воспаление и способствуют разрушению тканей.

Другим веществом, которое подавляет воспаление, является коэнзим Q10, также известный как CoQ10, который вырабатывается в вашем организме естественным путем. В одном исследовании отмечается, что коэнзим Q10 «снижает окислительное повреждение ДНК и устойчивые к тартратам кислото-фосфатаз-положительные остеокласты в ткани пародонта» при этом подавляя воспаление.

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Роль витамина К2 для мозга

Вероятно, наиболее очевидный способ, с помощью которого К2 влияет на здоровье полости рта, - это то, как он работает с витамином D, чтобы снять воспаление и регулировать иммунные клетки. В мозге он может предотвратить заболевания сердца, сердечную эмболию и инсульт, потому что матриксный GLA-протеин приносит пользу и мозгу и сердцу.

Другой способ, которым он экспрессирует себя, - через центральную и периферическую нервную систему; он может быть даже антиоксидантом в мозге, отмечает одно исследование. И наоборот, исследования показывают, как препарат варфарин может снизить уровень витамина К2 в организме:

«Связь между статусом витамина К и когнитивными способностями требует дальнейшего изучения. Примечательно, что, несмотря на методологические проблемы, связанные с такими исследованиями, важно определить долгосрочный эффект терапии варфарином на когнитивные способности.

Мощный антагонист витамина К, варфарин часто прописывают для профилактики и лечения тромбоэмболических состояний… Поскольку люди, принимающие варфарин, находятся в относительном состоянии дефицита витамина К, они могут подвергаться более высокому риску возникновения когнитивных проблем, обусловленных действиями витамина К в нервной системе».

Витамин K2 в сочетании с K1 усиливает действие глутатиона, предотвращая гибель нервных клеток и повреждение мозга. К2 также может играть важную роль в предотвращении нейродегенеративного повреждения путем предотвращения окислительного стресса и воспаления мозга.

Лин отмечает, что низкий уровень витамина К2, по-видимому, негативно влияет на число случаев болезни Альцгеймера и, в целом, важно либо потреблять достаточное количество К2, либо принимать его в форме добавки, чтобы предотвратить дегенеративные заболевания и обеспечить оптимальную работу мозга.

Одним из последствий дефицита витамина K2 являются симптомы токсичности витамина D, которые включают неадекватную кальцификацию мягких тканей, которая может привести к атеросклерозу.

Остеокальцин имеет решающее значение в лечении заболеваний десен

Лин говорит, что первым делом для предотвращения заболеваний десен нужно успокоить иммунную систему, и при первых признаках кровоточивости десен нужно увеличить потребление витамина К2. Это потому, что ваша способность восстанавливать повреждения от заболеваний десен зависит от высвобождения белков, активированных витамином К2.

Вот где в игру вступает остеокальцин, белковый гормон, содержащийся в костях и дентине. Ткань десен высвобождает его при воспалении и заболеваниях десен, особенно у женщин в постменопаузе. На самом деле, он очень важен для способности вашего организма лечить заболевания десен.

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Если у вас дефицит витамина К2, ваш организм может выделять остеокальцин, но он не будет активным. Остеокальцин также повышает вашу чувствительность к инсулину, поэтому диабет 2 типа и прогрессирующие заболевания десен связаны с этим белком. По словам Лина:

«Витамин К2 играет решающую роль в потере костной массы как при заболеваниях десен, так и при остеопорозе. Витамин К2 ингибирует потерю костной массы путем резорбции, вызывая апоптоз остеокластов. Степень потери костной массы при заболеваниях десен усиливается при наличии остеопороза».

Лин говорит, что, хотя необходимы дальнейшие исследования, заболевание десен и витамин К2 связаны между собой, поскольку К2 является центральным медиатором воспаления, иммунной регуляции, матриксного GLA-протеина и остеокальцина.

Любой, кто замечает кровоточивость десен или прогрессирующие стадии заболевания, может подумать приеме добавки витамина К2, а также начинать есть больше продуктов, которые помогут его обеспечить.

Как получить больше витамина К2

Лин добавляет, что продукты, содержащие значительное количество витамина К2, редки, поэтому на этом нужно сфокусироваться, потому что вы, вероятно, едите недостаточно. Важно знать, как обрабатываются и готовятся продукты, содержащие К2, потому что это влияет на количество, которое в конечном итоге становится доступным для вашего организма.

Имея это в виду, Лин объясняет, что, если K2 получен из животных продуктов, они должны быть выращены на пастбище. Например, в сыре бри и гауда особенно много К2, как и в масле из молока травоядного скота или гхи и в органических пастбищных яйцах. Часть составленного Лином списка богатого К2 мяса включает:

От 2 до 2 унций паштета из мяса пастбищной курицы, утки или гусиной печени

От 6 до 12 унций мяса куриных ножек или бедра

2-3 ломтика органической говядины, откормленной травой или печень ягненка

Одна из причин, по которой нужно выбирать только пастбищную говядину, заключается в том, что если коров кормят соей или зерном, они не получат К1, а значит, они не смогут преобразовать его в К2. Если коровы едят «мертвое» сено, в котором больше нет необходимых питательных веществ, они могут не производить молочных продуктов с высоким содержанием К2. Кроме того, Лин говорит:

«Одна дюжина яиц в день от кур, выращенных в клетках, не обеспечит вас суточной потребностью витамина K2, но это могут сделать два-четыре яйца от куриц свободного выпаса…

Ферментированные продукты также обеспечивают другую форму витамина К2, однако его необходимо правильно культурировать, а затем хранить в холодильнике, а не пастеризовать или загрязнять. Сегодня мы едим гораздо меньше ферментированных продуктов, богатых витамином К2».

В мире растений листовая зелень является отличным источником витамина К1, и вы можете сделать выбор не только из различных типов салата. Вы также можете выбирать из зелени репы, горчицы, листовой капусты, свеклы и, конечно же, шпината и кале.

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Тем не менее, само собой разумеется, что органическая зелень является оптимальным выбором, в свете информации из списка «Грязной дюжины» Рабочей группы по окружающей среде за 2019 год: пищевые продукты растительного происхождения с наибольшей токсической нагрузкой от чрезмерного распыления пестицидов включают шпинат и кале на первом и втором местах.

Что касается витамина К2, его вегетарианским источником является наттокиназа (натто), ферментированная соя. Ферментация устраняет недостатки, связанные с потреблением сырой или приготовленной сои. Другими хорошими источниками К2 являются овощи, ферментированные в домашних условиях с использованием заквасочной культуры бактерий, производящих витамин К2.

Если вы считаете, что не получаете достаточного количества витамина К2, помимо употребления в пищу сырых органических молочных продуктов, мяса, яиц и ферментированных продуктов, добавка является еще одним вариантом, но это должен быть менахинон-7 или МК-7, форма витамина К2, которая остается в печени и помогает поддерживать крепкие кости, но также снижает частоту сердечных заболеваний и рака.

Я рекомендую потреблять около 150 микрограммов (мкг) витамина К2 в день, хотя другие рекомендуют немного больше, например, от 180 до 200 мкг. опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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