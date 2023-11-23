Витамин С для борьбы с вирусами

Аскорбиновая кислота или витамин С – основной антиоксидант, укрепляющий иммунитет человека. Он помогает бороться с вирусами гриппа и простуды, стимулирует защитные силы организма. Он участвует в процессах метаболизма, сохраняет молодость кожи, улучшает настроение и повышает активность.
Витамин С не производится железами и внутренними органами, поступает в организм с продуктами питания и напитками. Он легко разрушается при термальной обработке пищи, контакте с железной посудой или ножом. Поэтому для поддержания баланса аскорбиновой кислоты важно знать, как правильно употреблять полезное вещество в сезон простуд.
Аскорбиновая кислота – важный микроэлемент, который входит в состав кровяных клеток лимфоцитов и интерферонов. Они составляют основу иммунитета человека, первыми атакуют вирусы и возбудители заболеваний. Витамин С запускает синтезирование антител после заражения, стимулирует производство.
Основные функции аскорбиновой кислоты для иммунитета:
Витамин С не борется с вирусами. Его задача – заставить иммунитет работать более эффективно, производить больше антител и полезных клеток. Это создает защитный экран, который предотвращает тяжелые осложнения после перенесенных болезней.
Не менее важное свойство витамина С – синтез коллагеновых волокон. При его недостатке плохо заживают раны и срастаются кости, сосуды теряют эластичность, появляется кровоточивость. При пониженном уровне микроэлемента на 20−30% чаще развивается пневмония на фоне гриппа и бронхита.
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Для поддержания метаболизма и иммунитета в сутки организму требуется 75−90 мг аскорбиновой кислоты. В сезон простуд ее употребление можно увеличить до 400−500 мг в день. Дополнительный прием витамина С ускоряет время выздоровления на 20−25%.
Полезный микроэлемент содержится во многих продуктах:
Витамина С много в кисло-сладких фруктах: абрикосах, яблоках, хурме. Его можно получить из свежей зелени петрушки, укропа, перьев лука. «Чемпионом» является шиповник, который содержит до 1000 мл в 100 г красных ягод.
Но количество полезного вещества резко уменьшается, если продукты жарить или варить. Он разрушается при термической обработке, при хранении овощей под лучами солнечного света. В природе его формула нестабильна, поэтому после приготовления блюда и остывания в организм попадает не более 40−60% от начального количества.
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Диетологи раскрывают несколько секретов, как правильно употреблять витамин С в натуральном виде:
В межсезонье сложно употреблять много свежих ягод и овощей. Поэтому используйте летние запасы глубокой заморозки. Делайте полезные морсы, смузи из шпината и моркови, салаты из белокочанной капусты. Это поможет восполнять запасы аскорбиновой кислоты без синтетических пищевых добавок.
Витамин С поддерживает иммунитет человека, делает борьбу с вирусами более эффективной. Ежедневно употребляя продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, можно защититься от простуды без лекарств. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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