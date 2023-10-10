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Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет

Автор: Econet 10 октября 2023 6752
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Витамин С, или аскорбиновая кислота, оказывает сильный антиоксидантный эффект, так как противодействует свободным радикалам. "Аскорбинка" укрепляет иммунную систему, полезна для головного мозга, нужна для эластичности кожи, нормального состояния суставов, волос и ногтей. Как восполнить нехватку витамина С в организме?

Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет

Витамин С (другое название - аскорбиновая кислота) оказывает неоценимое действие на здоровье и самочувствие. Он имеет ярко выраженное антиоксидантное действие, усиливает иммунный ответ, участвует в функции мозга, необходим для эластичности кожи и нормального состояния суставов.

Для чего необходим витамин С?

Витамин С не производится в организме, он должен поступать с пищей 

Этот витамин в высокой концентрации присутствует в цитрусовых, шиповнике, капусте брокколи, киви, томатах. 

Дефицит аскорбиновой кислоты грозит осложнениями со здоровьем. Ярким примером служит распространенное в прошлом заболевание цинга. Случаи цинги фиксируются и сегодня.

Действие витамина С

Аскорбиновая кислота работает в самых разных функциях нашего тела, поэтому его крайне важно включать в пищевой протокол каждый день. 

В 2017 г. было проведено научное исследование, результаты которого свидетельствуют, что витамин С необходим для иммунитета, а его нехватка повышает уязвимость перед инфекциями. Продукты с содержанием аскорбиновой кислоты, может, и не уберегут от простуды, но позволят выздороветь быстрее.

  • Витамин С активирует синтез коллагена, а это значит, что «аскорбинка» необходима для кожи, хрящей, волос, ногтей. Коллаген работает в заживлении ран, и при нехватке вит-на С данный процесс замедляется.
  • Витамин С оказывает мощный антиоксидантный эффект. «Аскорбинка» нейтрализует свободные радикалы, которые пагубно воздействуют на клетки и ткани организма. Это свойство витамина С делает его перспективным в профилактике раковых и сердечно-сосудистых недугов.
  • Аскорбиновая кислота помогает снизить вероятность катаракты и замедлить прогресс дегенерации сетчатки (по причине возраста). Вероятно, данное действие витамина С связано с его антиоксидантными возможностями. 

Это важно знать! Самостоятельно принимать витаминные добавки не желательно, рекомендуется предварительно проконсультироваться с доктором.

Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет

 

Дефицит витамина С вызывает

  • выпадение волос, 
  • ломкость ногтей, 
  • сухость дермы, 
  • кровоточивость десен, 
  • выпадение зубов, 
  • усталость,
  • слабую устойчивость перед инфекциями. 

Как определить уровень витамина С в организме?

Можно сдать анализ крови на содержание аскорбиновой кислоты и таким образом своевременно выявить возможный авитаминоз.  

Сдается анализ на голодный желудок или через три часа после еды. За 24 часа до предстоящего анализа важно не употреблять витаминные добавки и спиртные напитки. 

Это важно знать! На фоне стресса, если человек курит, аскорбиновая кислота расходуется организмом быстрее.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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