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Витамин В12: как достоверно определить статус

Автор: Econet 09 августа 2024 6566
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Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья. Какие биологические маркеры укажут на нехватку этого витамина в организме?

Витамин В12: как достоверно определить статус

Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров. 

Дефицит витамина В12

Вероятные последствия дефицита B12

  • мегалобластная анемия,
  • необратимые неврологические патологии,
  • риск хронических недугов, связанных с возрастом (когнитивная дисфункция, кардио-сосудистые проблемы, остеопороз).

Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.

При каких заболеваниях наблюдается тяжелый дефицит витамина B12?

  • Перницозная анемия,
  • аутоиммунный гастрит, характеризующийся снижением всасывания вит-на B12.

Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.

Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.

Причинами могут быть:

  • атрофический гастрит,
  • применение ингибиторов протонной помпы / прочих медикаментов, которые подавляют желудочную кислоту.

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Витамин В12: как достоверно определить статус

Статус B12 оценивают при помощи биомаркеров

  • прямых (B12 и голотранскобаламина; голоТК),
  • функциональных (гомоцистеин и метилмалоновая к-та).

Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12<148 пмоль/л. 

Но диагностическую чувствительность прямых анализов специалисты подвергли сомнению, так как ложно повышенные результаты фиксировались у больных пернициозной анемией.

Как функциональные показатели статуса B12 могут использоваться измерения метаболитов витамина B12-зависимых биохимических реакций

Гомоцистеин

Метионинсинтаза нуждается B12 в качестве кофактора реметилирования гомоцистеина в метионин. При дефиците витамина B12 активность данного фермента нарушается, что ведет к повышению общего гомоцистеина (измеряется в плазме).

Но гомоцистеин плазмы не специфичен для определения уровня вит-на B12, ведь на него воздействуют другие нутриенты (например, фолат) и дополнительные факторы (работа почек). Это ограничивает его использование в качестве биомаркера статуса B12.

Метилмалоновая кислота

В12 – это кофактор метилмалонилкоА-мутазы. Дефицит В12 влечет за собой снижение активности метилмалонилкоА-мутазы, что ведет к накоплению побочного продукта - Метилмалоновой кислоты - ММК - (измеряется в плазме / урине).

Измерение ММК – специфический биологический маркер для В12.

Большинство людей с нехваткой В12 имеют повышенный ММК в сыворотке.

Голотранскобаламин (ГолоТК)

Измерение ГолоТК представляет собой метаболически активную долю вит-на В12 (она доступна для клеточных процессов). Общее же количество В12 в сыворотке крови на 80% - это метаболически инертный В12. 

Но ГолоТК будет повышен при:

  • почечной недостаточности,
  • болезнях печени,
  • онкологии.

Кроме того, ГолоТК подвержен влиянию генетических факторов, что делает его не слишком эффективным диагностическим инструментом для определения дефицита В12. 

Единичный анализ на В12 имеет ограничения, поэтому рекомендуется применять более 1 маркера для достоверной диагностики дефицита В12.

В США используют сочетание общего В12 и ММК для проверки статуса В12.

Другие алгоритмы диагностики нехватки В12 предполагают использование 2,3,4 биомаркеров В12.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье витамин в12 анемия гастрит онкология остеопороз гомоцистеин печень

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