Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Витамин В12 или кобаламин незаменимый и очень важный для здоровья человека компонент, он поступает в организм только с продуктами питания, поэтому так важно следить за его уровнем.

Витамин В12 мы получаем из продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко. Но и в другие продукты его искусственно добавляют. Как показывает последние исследования, этот компонент очень важен для нормального самочувствия и даже оказывает сильнейшее влияние на развитие плода во время беременности.

Недостаток витамина у женщин в период вынашивания ребенка создает потенциальную угрозу для ребенка в будущем: диабет 2 типа и другие метаболитические нарушения.

Полезные качества витамина В12 и проблемы его недостатка

К наиболее явным симптомам недостатка этого витамина относятся: нарушение памяти, затрудненное дыхание, пожелтение кожи, ухудшение кровообращения и перепады настроения. Симптомы не являются критическими, поэтому мы редко обращаем на них внимание, но недостаток витамина провоцирует упадок сил и приводит к развитию анемии, влияет на общее эмоциональное состояние. Витамин B12 участвует в обменных процессах, кроветворении, входит в состав гормонов надпочечников и поддерживает многие другие функции.

Витамин важен не только для хорошего самочувствия, но и выполняет ряд важных функций:

• стабилизирует работу надпочечников;

• активизирует процесс метаболизма;

• способствует усвоению железа;

• улучшает репродуктивные функции организма;

• поддерживает функционирование нервной системы;

• повышает количество красных кровяных телец;

• способствует улучшению кровообращения.

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Сколько его нужно?

Существует установленная норма витамина В12, которая необходима для нормальной работы организма.

Например:

Детям от 14 лет и старше рекомендуется употреблять 2,4 микрограмма витамина с последующим увеличением дозы.

Беременные женщины могут начать прием важного витамина с дозы в 2,6 микрограмм, а кормящим матерям лучше увеличить норму до 2,8 микрограмм.

Главная польза этого вещества в том, что он участвует в процессе образования ДНК, кроветворении и является частью нервных волокон.

Сложность дозировки заключается в том, что каждый организм имеет индивидуальные особенности и часто рекомендуемой дозы недостаточно для восполнения запасов в теле. Некоторые люди плохо усваивают витамин, а вот у других проблем с этим процессом нет, так что даже следование установленной дозировке не является гарантией получения нужного количества витамина, особенно среди пожилых людей. Несколько проведенных исследований определили, что примерно 20% людей старше 50 находятся на грани нехватки витамина B12, а 3% испытывают его серьезный дефицит.

Бояться передозировки не стоит, это вещество водорастворимое, поэтому больше чем нужно, организм не возьмет.

Исследования дефицита витамина В12

Самое крупное исследование дефицита было проведено в Великобритании, в изучении участвовало около 90 человек. Доктора сравнивали образцы крови матерей и новорожденных для выявления общих признаков. После проведения всех тестов было выявлено высокое содержание лептина у детей, которые испытывали дефицит витамина В12. В будущем такая ситуация приводит к развитию диабета и проблемам с лишним весом.

Ученые пришли к заключению, что дефицит у матерей в период вынашивания плода приводит к неправильному формированию механизма выработки лептина у детей. По общим показателям дефицит витамина выражался в избыточной массе у матерей, а вот дети, наоборот, рождались со сниженным весом.

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Лептин по другому называют гормоном сытости, который помогает нам понять, что мы сыты. Повышенный уровень этого гормона приводит к тому, что человек постоянно испытывает чувство голода, что и приводит к набиранию массы тела. При этом вы не только увеличиваетесь в габаритах, но и попадает в группу риска. Переедание и повышенный уровень лептина развивает устойчивость к инсулину, что впоследствии станет причиной развития диабета 2 типа.

Как выявить дефицит витамина В12

Низкий уровень витамина В12 выражается не только общим чувством усталости, но и имеет несколько довольно ярких симптомов:

• онемение и покалывание в конечностях, которое возникает по причине повреждения нервных окончаний;

• пожелтение кожи, что является показателем низкого содержания красных кровяных телец;

• раздутый язык, чувствительность которого снижается в разы;

• головокружения и неуравновешенность;

• потеря памяти и размытое зрение.

Недостаток витамина В 12 влияет на выработку серотонина и допамина, поэтому человек может испытывать депрессию и тревожность. Если не восстановить нужный уровень важного компонента, то придется столкнуться с более серьезными заболеваниями. Дисфункция нервной системы выражается в развитии бреда, появлении галлюцинаций и даже паранойе.

Что вызывает недостаток витамина В12

Несмотря на то, что механизм получения питательных веществ у каждого человека разный, существует несколько факторов, которые снижают уровень витамина В 12 в организме:

• вегетарианство, так как этот витамин содержится в продуктах животного происхождения;

• алкоголизм разрушает печень, в которой содержатся запасы витамина;

• аутоиммунные заболевания препятствуют нормальному усваиванию питательных веществ;

• большое количество потребляемого кофе;

• постоянный контакт с закисью азота;

• старость;

• прием антацидов, метаформина, ингибиторы.

Если вы относитесь к указанным группам риска, то стоит пройти курс лечения витаминами в виде стандартных пищевых добавок или же уколов. При этом увеличить употребление в пищу продуктов, богатых витамином. Даже вегетарианцам найдется что выбрать: пищевые дрожжи или кокосовое молоко и масло.опубликовано econet.ru

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