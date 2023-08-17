Внимание! Первые симптомы тромба в ноге

Одним из опасных недугов для человека считается тромбоз. Болезнь развивается на фоне нарушения кровообращения и закупорки вен.

Симптомы тромба в ноге на первых этапах заболевания не выражены, но когда сгусток крови в конечности начал разрастаться, то ситуация требует незамедлительного лечения. Закупорка вены не только неприятна, но и опасна, так как при несвоевременной помощи происходят необратимые некротические изменения в ноге.

Симптомы тромбофлебита

О начале воспаления в венозных сосудах свидетельствуют следующие признаки,на которые большинство людей не всегда обращают внимание:

Незначительные отеки ног;

Болезненные ощущения в икрах,

Чувство жжения и тяжести в ногах,

Покраснения кожного покрова.

В большинстве случаев, больные обращаются за врачебной помощью, когда заболевание прогрессирует. При этом увеличивается отечность ног, в области формирования тромба кожные покровы приобретают синюшный оттенок. В запущенном состоянии конечность может почернеть. Тромб обычно локализуется в венах бедра, голени или лодыжки.

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Тромбофлебит поверхностных вен (слева) и глубоких вен (справа)

Группы риска

Есть определенные категории людей, которые медики относят к так называемой группе риска. У них вероятность возникновения тромбофлебита – наиболее высокая. К ним относятся:

Люди, которые много времени проводят в сидячем (неподвижном) положении, путешествуя на самолете или за рулем автомобиля.

Тот, кто перенес хирургическую операцию, и вынужден соблюдать в течение длительного времени неподвижный, постельный режим.

Страдающие варикозным расширением вен.

Больные антифосфолипидным синдромом, гипергомоцистоинемией (ускоренной свертываемостью крови).

Беременные женщины. Риск возникновения тромбофлебита возрастает во время родов.

Тромбофлебит – частый спутник тучных людей, страдающих ожирением.

Люди преклонного возраста, ведущие малоподвижный образ жизни.

Следите за своим здоровьем, и при обнаружении первых симптомов или нахождении в группе риска, незамедлительно обратитесь к врачу! Это важно!опубликовано econet

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