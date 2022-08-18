Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Источник: jizn.com.ua 18 августа 2022 6470
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Каким же образом возможно диагностировать заболевания различных органов, опираясь на данные о цвете лица? Читайте далее...

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Лицо явпяется окном в мир человеческого тела. Согласно учению Чень Шидо, традиционного целителя времен династии Цин: «Цвет различных частей лица должен быть тщательно изучен, прежде чем установить диагноз заболевания». Согласно Теории Пяти Элементов, пять цветов лица (красный, синий, желтый, белый и черный) являются цветами, соответствующими пяти внутренним органам. Синий соответствует патогенам ветра и заболеваниям печени; красный — патогенам жара и заболеваниям сердца; желтый — патогенам влаги и заболеваниям селезенки; белый — патогенам холода и болезням легких; а черный — инфекционным патогенам и поражению почек.

Цвет лица и диагностика заболеваний 

Красный цвет

Красный цвет лица соответствует переполнению кровеносных сосудов кожи лица пациента, страдающего от заболеваний, вызванных патогенами жара.

Темно-красный цвет является следствием атаки избыточных патогенов жара, а бледно-красный появляется в результате воздействия неполных патогенов жара.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Полнокровное лицо, такое как у пьяного человека, является следствием присутствия патогенов жара в желудке.

Покраснение щек у пациента с хроническими заболеваниями, появляющееся днем, является результатом атаки неполных патогенов жара.

Избыток Ян ци или воздействие избыточных патогенов жара приводит к покраснению всего лица.

Периодическое появление розового окраса щек встречается у хронических больных и пациентов с похолоданием кистей и стоп.

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Ярко-красный цвет всего лица с профузным потением вызывается воздействием летних патогенов жара.

Покраснение щек с сухостью губ, появляющееся в дневное время, является следствием недостатка Инь и избытка патогенов огня. Печаль и тревога вызывают появление красного лица с грустным взглядом и отсутствием красноты глаз.

А покраснение лица с уставшим взглядом и красными глазами вызывается бессонницей.

Пурпурно-красные щеки и губы могут иметь место у пациентов, страдающих от ревматического заболевания сердца или от поражения коронарных сосудов.

Ярко-красное лицо является следствием накопления патогенов жара в верхней части тела и патогенов холода в нижней. А тускло-красное — следствием.накопления патогенов жара в нижней части тела и патогенов холода в верхней.

Покраснение лица в сочетании с перемежающейся лихорадкой и бредом появляется в результате накопления избыточных патогенов жара в полых органах. Кашель с желтой мокротой у пациентов с красным лицом и сухостью ротоглотки вызывается патогенами жара.

Появление покраснения кожи вокруг носа с большим количеством себоррейных выделений является признаком розовых угрей (винного носа). Бабочкоподобная эритема по спинке носа, переходящая на щеки, является признаком системной красной волчанки.

У пациентов с заболеваниями легких красный цвет лица оказывает противодействие лечению.

Прилив крови к лицу и ушам после занятий спортом, бани, приема алкогольных напитков, во время эмоционального возбуждения или стыда является физиологической реакцией.

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Синий цвет

Синий цвет (это не означает насыщенного синего цвета: кожа имеет синеватый оттенок) лица обычно связан с заболеваниями печени и желчного пузыря, сопровождающимися выраженной болью или вызванных патогенами холода или ветра. Посинение вызывается спазмом капилляров кожи и блокадой ци и крови в меридианах.

  • Синий цвет лица может иметь место у пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря;
  • посинение лица с красными щеками может быть следствием малярии с ознобами и лихорадкой или заболеваний с лихорадкой и болью;
  • темно-синие лицо и глаза в сочетании с внезапной афазией, слабостью конечностей и трудностью принятия вертикального положения являются следствием воздействия небольшого количества патогенов холода на печень;
  • синее лицо с гневливостью, болью в боках и сухостью горла появляется в результате атаки печени избыточными патогенами ветра;
  • бледно-голубой цвет глаз в сочетании с умственной усталостью, онемением, болью в пальцах и спазмами мышц ног является следствием воздействия на печень неполных патогенов ветра;
  • серо-синий цвет лица появляется в случае высокоинтенсивных болей, вызванных агрессивными патогенами холода;
  • синий кончик носа — результат абдоминальных болей, вызванных патогенами холода;
  • бледно-голубое лицо — результат выраженной боли или шока; синий цвет лица с зеленым оттенком является следствием истощения печеночной ци;
  • серо-голубой цвет лица с цианозом губ является результатом недостатка Ян сердца или застоя крови сердца;
  • тускло- или темно-синий цвет лица у пациентов с любой продолжительностью заболевания — следствие дефицита Ян ци;
  • у пациентов с хроническими заболеваниями печени цвет лица синий или приглушенно-синий;
  • у пациентов с заболеваниями селезенки и желудка цвет лица чисто-синий;
  • неожиданное появление синего цвета лица у здорового человека связано с напуганностью и страхом;
  • синий цвет может появиться на переносице, между бровями и вокруг рта, как предвестник судорог у ребенка с высокой лихорадкой;
  • у женщин синий цвет лица и покраснение щек указывают на синдром Шаоян, сопровождающийся плохим аппетитом, гневливостью, нерегулярными менструациями, сменой озноба и лихорадки по причине доминирования печени над селезенкой;
  • серо-синие щеки пациента с головокружениями и рвотой являются следствием головных болей, вызванных разворотом флегмы;
  • бледно-голубой цвет лица грудничка с ночными плачами, холодными руками и ногами, нежеланием сосать молоко и выгнутой спиной говорит о воздействии патогенов холода на селезенку;
  • синий цвет лица может иметь место у детей с острыми судорогами в результате действия агрессивных патогенов жара;
  • также и у здоровых людей ярость, страх, боязнь чего-либо и действие низких температур могут вызвать посинение лица.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Желтый цвет

Желтый цвет лица обычно наблюдается у пациентов с какой-либо недостаточностью, с поражением селезенки и желудка, с заболеваниями, вызванными патогенами влаги.

Слегка желтый является нормальным цветом лица представителей желтой расы, таких как коренное население Китая, Японии, Кореи, Монголии, Вьетнама, Таиланда и Сингапура.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

  • Слегка желтоватый и бледный цвет лица является следствием ранения селезенки или желудка;
  • желтый цвет лица у пациентов, страдающих ожирением, говорит о накоплении флегмы и патогенов влаги в желудке, а желтый цвет лица у истощенных больных — о наличии патогенов огня в желудке;
  • желтый цвет глаз и кожного покрова всего тела является признаком желтухи;
  • воздействие патогенов холода и влаги вызывает ярко-желтый цвет лица;
  • желтое лицо с отечностью является признаком накопления влаги в истощенной селезенке;
  • желтоватый цвет лица является следствием истощения и слабости сердца и недостаточности функции селезенки;
  • желтое лицо у пациентов с хроническими заболеваниями и неумеренным аппетитом — результат атаки эндогенными патогенами жара;
  • желтое лицо изнуренного пациента — следствие атаки желудка небольшим количеством патогенов жара;
  • высушенное и желтое лицо наблюдается при исчерпании жидкости тела, вызванном патогенами жара;
  • истощение жидкости организма придает лицу тусклый желтый цвет;
  • светло-желтый цвет лица — результат атаки истощенного желудка патогенами холода;
  • а смешанный желто-белый цвет — следствие воздействия патогенов холода как на истощенную селезенку, так и на желудок.

Пожелтение лица, роговицы и кожного покрова всего тела характеризует желтуху. Цвет желтухи может быть ярче или приглушеннее. Ярко-желтый, оранжевый цвета появляются у больных с Ян-желтухой — результатом воздействия патогенов влажного жара; а приглушенный дымчатый желтый — у пациентов с Инь-желтухой вследствие действия патогенов холода и влаги. Желтуха может иметь место у пациентов с острым гепатитом, холециститом, циррозом печени, хроническим гепатитом и раком печени.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

  • Темно-желтый цвет лица с красными пятнами и телеангиэктазиями может иметь место у пациентов с циррозом печени и асцитом;
  • желтое лицо с бледными губами — у пациентов с диареей;
  • желтый кончик носа у пациентов с ожирением — результат накопления патогенов холода в грудной клетке;
  • желтый кончик носа с голубоватым оттенком - у пациентов с болезненным мочеиспусканием;
  • желтый цвет лица и отечность - у хронически истощенных пациентов с плохим аппетитом и слабостью всего тела;
  • чрезвычайная желтизна лица может иметь место у больных хроническими заболеваниями;
  • простуда, вызываемая патогенами холодного ветра, характеризуется слегка желтым оттенком цвета кожи лица, легкой одышкой, насморком с прозрачными выделениями, ознобом или лихорадкой;
  • желтое с золотистым оттенком лицо младенца говорит о физиологической желтухе новорожденных;
  • появление видимой желтизны на кончике носа, лбу и по всему лицу свидетельствует о смягчении болезни;
  • пожелтение кончика спинки носа и углов глазной щели говорит об утяжелении течения болезни;
  • а желтый цвет лица в сочетании с отечностью, голубоватым оттенком либо желто-белый цвет может иметь место у детей с недостаточностью пищеварения с асцитом и расширением вен передней брюшной стенки.

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Белый цвет

Белый цвет лица обычно связан с болезнями легких и толстой кишки, вызываемыми патогенами холода, и болезнями истощенных пациентов с недостаточностью крови или ци. Белый цвет появляется путем коагуляции крови в меридианах, вызываемой патогенами холода или недостатком ци и крови.

Белый цвет лица с красным оттенком и ясным проницательным взглядом является нормой для здорового человека.

  • Бледность лица имеет место у пациентов с тяжелыми болями в животе из-за действия эндогенных патогенов холода или с ознобом в результате влияния экзогенных патогенов холода;
  • белоснежное и одутловатое лицо — результат дефицита Ян ци; слегка белый оттенок лица может иметь место у пациентов с недостатком Ин (питательного вещества) и крови;
  • внезапное побледнение лица или его белый цвет без блеска свидетельствует о наличии у пациента профузных холодных потов в результате резкой потери Ян ци (жизненной энергии);
  • слегка белое лицо у пациента с увеличением живота, усилением шума перистальтики, диареей, изогнутой спиной и холодными конечностями является следствием накопления патогенов холода в теле; также патогены холода вызывают белоснежно-белый цвет лица с кашлем, обильной прозрачной водянистой мокротой, насморком с прозрачными выделениями;
  • белое чахлое лицо с покраснением щек и губ, ощущением жара в сердце, ладонях и ступнях, ночным потением и бессонницей является результатом дефицита Инь и избытка патогенов огня;
  • малокровное лицо с белым носом — следствие потери крови и ее дефицита;
  • снежно-белый цвет лица может появиться у пациента с синдромом холода, укутывающегося толстым одеялом;
  • голубовато-белое лицо присуще пациентам с синдромом холода, с холодным кончиком носа и выдыхающим холодный воздух;
  • белые пятна могут появляться у пациентов с гельминтами в кишечнике;
  • у пациентов с витилиго имеются депигментированные участки на лице, не вызывающие дискомфорт.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Участки белой кожи могут иметь место у пациентов со следующими кожными заболеваниями:

1) Простой питириаз детей и подростков.
2) Опоясывающий лишай лица, грудной клетки и спины молодых людей. Это инфекционное кожное заболевание с повреждением кожи лица, шеи и туловища, но поражения кожи лица зачастую диагностируются ошибочно. Цвет поврежденного участка может изменяться в зависимости от сезона: белый — летом и желтый или темно-коричневый — зимой.

Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Черный цвет

Черный цвет лица обычно связан с болезнями почек и мочевого пузыря, вызванных скоплением патогенов холода, застоем ци и крови или дефицитом почечной Инь или Ян.

  • Недостаточность почечной эссенции или застой крови у хронических пациентов вызывает темно-черный цвет лица;
  • иссиня-черный цвет — итог тяжелой боли, стаза крови или накопления патогенов холода;
  • приглушенно-черный цвет лица — результат дефицита почечного Ян и неполноценности метаболизма жидкости организма;
  • серо-черная кожа параорбитальной области является следствием недостаточности почек, накопления жидкости тела или воздействия патогенов холода и влаги;
  • слегка черный нос говорит о скоплении жидкости в организме;
  • дымчатость под глазами — о накоплении флегмы и жидкости тела;
  • темно-черный цвет лица имеет место у пациентов с Сясяо (нижний тип сахарного диабета) со снижением массы тела, сухостью ушей и густой, как масло, мочой;
  • а сухость ноздрей с дымчато-черным цветом является итогом воздействия агрессивных токсических патогенов жара.

У здорового человека сине-черный цвет под глазами и сухость лица могут быть предвестниками, продромой заболевания; синий или черный края глазной щели говорят о начале серьезного заболевания; отсутствие ясности и дымчатость лица свидетельствуют о начале затяжной болезни; а сухость и заостренность черт лица говорит о поражении внутренних органов патогенами жара или огня и истощении почечной эссенции.

Как было сказано в древней книге по медицине «Диагноз по меридианам»: «Неожиданное появление отечности у пациента с черным лицом — признак скорой смерти; страдающие от истинной боли сердца с черным лицом и холодными конечностями могут умереть в течение дня; а заболевание пациента с сине-черным цветом лица, маленькими широко раскрытыми глазами и маслянистым потом трудноизлечимо из-за внедрения патогенов в паренхиматозные органы».опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

кожа лицо заболевание диагноз здоровье

Еще от jizn.com.ua

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Леонид Андреев
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.