Внутренние БОЛЕЗНИ, которые отражаются на лице

Каким же образом возможно диагностировать заболевания различных органов, опираясь на данные о цвете лица? Читайте далее...

Лицо явпяется окном в мир человеческого тела. Согласно учению Чень Шидо, традиционного целителя времен династии Цин: «Цвет различных частей лица должен быть тщательно изучен, прежде чем установить диагноз заболевания». Согласно Теории Пяти Элементов, пять цветов лица (красный, синий, желтый, белый и черный) являются цветами, соответствующими пяти внутренним органам. Синий соответствует патогенам ветра и заболеваниям печени; красный — патогенам жара и заболеваниям сердца; желтый — патогенам влаги и заболеваниям селезенки; белый — патогенам холода и болезням легких; а черный — инфекционным патогенам и поражению почек.

Цвет лица и диагностика заболеваний

Красный цвет

Красный цвет лица соответствует переполнению кровеносных сосудов кожи лица пациента, страдающего от заболеваний, вызванных патогенами жара.

Темно-красный цвет является следствием атаки избыточных патогенов жара, а бледно-красный появляется в результате воздействия неполных патогенов жара.

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Полнокровное лицо, такое как у пьяного человека, является следствием присутствия патогенов жара в желудке.

Покраснение щек у пациента с хроническими заболеваниями, появляющееся днем, является результатом атаки неполных патогенов жара.

Избыток Ян ци или воздействие избыточных патогенов жара приводит к покраснению всего лица.

Периодическое появление розового окраса щек встречается у хронических больных и пациентов с похолоданием кистей и стоп.

Ярко-красный цвет всего лица с профузным потением вызывается воздействием летних патогенов жара.

Покраснение щек с сухостью губ, появляющееся в дневное время, является следствием недостатка Инь и избытка патогенов огня. Печаль и тревога вызывают появление красного лица с грустным взглядом и отсутствием красноты глаз.

А покраснение лица с уставшим взглядом и красными глазами вызывается бессонницей.

Пурпурно-красные щеки и губы могут иметь место у пациентов, страдающих от ревматического заболевания сердца или от поражения коронарных сосудов.

Ярко-красное лицо является следствием накопления патогенов жара в верхней части тела и патогенов холода в нижней. А тускло-красное — следствием.накопления патогенов жара в нижней части тела и патогенов холода в верхней.

Покраснение лица в сочетании с перемежающейся лихорадкой и бредом появляется в результате накопления избыточных патогенов жара в полых органах. Кашель с желтой мокротой у пациентов с красным лицом и сухостью ротоглотки вызывается патогенами жара.

Появление покраснения кожи вокруг носа с большим количеством себоррейных выделений является признаком розовых угрей (винного носа). Бабочкоподобная эритема по спинке носа, переходящая на щеки, является признаком системной красной волчанки.

У пациентов с заболеваниями легких красный цвет лица оказывает противодействие лечению.

Прилив крови к лицу и ушам после занятий спортом, бани, приема алкогольных напитков, во время эмоционального возбуждения или стыда является физиологической реакцией.

Синий цвет

Синий цвет (это не означает насыщенного синего цвета: кожа имеет синеватый оттенок) лица обычно связан с заболеваниями печени и желчного пузыря, сопровождающимися выраженной болью или вызванных патогенами холода или ветра. Посинение вызывается спазмом капилляров кожи и блокадой ци и крови в меридианах.

Синий цвет лица может иметь место у пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря;

может иметь место у пациентов с заболеваниями печени и желчного пузыря; посинение лица с красными щеками может быть следствием малярии с ознобами и лихорадкой или заболеваний с лихорадкой и болью;

темно-синие лицо и глаза в сочетании с внезапной афазией, слабостью конечностей и трудностью принятия вертикального положения являются следствием воздействия небольшого количества патогенов холода на печень;

и глаза в сочетании с внезапной афазией, слабостью конечностей и трудностью принятия вертикального положения являются следствием воздействия небольшого количества патогенов холода на печень; синее лицо с гневливостью, болью в боках и сухостью горла появляется в результате атаки печени избыточными патогенами ветра;

появляется в результате атаки печени избыточными патогенами ветра; бледно-голубой цвет глаз в сочетании с умственной усталостью, онемением, болью в пальцах и спазмами мышц ног является следствием воздействия на печень неполных патогенов ветра;

в сочетании с умственной усталостью, онемением, болью в пальцах и спазмами мышц ног является следствием воздействия на печень неполных патогенов ветра; серо-синий цвет лица появляется в случае высокоинтенсивных болей, вызванных агрессивными патогенами холода;

появляется в случае высокоинтенсивных болей, вызванных агрессивными патогенами холода; синий кончик носа — результат абдоминальных болей, вызванных патогенами холода;

— результат абдоминальных болей, вызванных патогенами холода; бледно-голубое лицо — результат выраженной боли или шока; синий цвет лица с зеленым оттенком является следствием истощения печеночной ци;

— результат выраженной боли или шока; синий цвет лица с зеленым оттенком является следствием истощения печеночной ци; серо-голубой цвет лица с цианозом губ является результатом недостатка Ян сердца или застоя крови сердца;

является результатом недостатка Ян сердца или застоя крови сердца; тускло- или темно-синий цвет лица у пациентов с любой продолжительностью заболевания — следствие дефицита Ян ци;

у пациентов с любой продолжительностью заболевания — следствие дефицита Ян ци; у пациентов с хроническими заболеваниями печени цвет лица синий или приглушенно-синий;

у пациентов с заболеваниями селезенки и желудка цвет лица чисто-синий;

неожиданное появление синего цвета лица у здорового человека связано с напуганностью и страхом;

связано с напуганностью и страхом; синий цвет может появиться на переносице, между бровями и вокруг рта, как предвестник судорог у ребенка с высокой лихорадкой;

на переносице, между бровями и вокруг рта, как предвестник судорог у ребенка с высокой лихорадкой; у женщин синий цвет лица и покраснение щек указывают на синдром Шаоян, сопровождающийся плохим аппетитом, гневливостью, нерегулярными менструациями, сменой озноба и лихорадки по причине доминирования печени над селезенкой;

указывают на синдром Шаоян, сопровождающийся плохим аппетитом, гневливостью, нерегулярными менструациями, сменой озноба и лихорадки по причине доминирования печени над селезенкой; серо-синие щеки пациента с головокружениями и рвотой являются следствием головных болей, вызванных разворотом флегмы;

являются следствием головных болей, вызванных разворотом флегмы; бледно-голубой цвет лица грудничка с ночными плачами, холодными руками и ногами, нежеланием сосать молоко и выгнутой спиной говорит о воздействии патогенов холода на селезенку;

с ночными плачами, холодными руками и ногами, нежеланием сосать молоко и выгнутой спиной говорит о воздействии патогенов холода на селезенку; синий цвет лица может иметь место у детей с острыми судорогами в результате действия агрессивных патогенов жара;

с острыми судорогами в результате действия агрессивных патогенов жара; также и у здоровых людей ярость, страх, боязнь чего-либо и действие низких температур могут вызвать посинение лица.

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Желтый цвет

Желтый цвет лица обычно наблюдается у пациентов с какой-либо недостаточностью, с поражением селезенки и желудка, с заболеваниями, вызванными патогенами влаги.

Слегка желтый является нормальным цветом лица представителей желтой расы, таких как коренное население Китая, Японии, Кореи, Монголии, Вьетнама, Таиланда и Сингапура.

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Слегка желтоватый и бледный цвет лица является следствием ранения селезенки или желудка;

является следствием ранения селезенки или желудка; желтый цвет лица у пациентов, страдающих ожирением, говорит о накоплении флегмы и патогенов влаги в желудке, а желтый цвет лица у истощенных больных — о наличии патогенов огня в желудке;

у пациентов, страдающих ожирением, говорит о накоплении флегмы и патогенов влаги в желудке, а — о наличии патогенов огня в желудке; желтый цвет глаз и кожного покрова всего тела является признаком желтухи;

является признаком желтухи; воздействие патогенов холода и влаги вызывает ярко-желтый цвет лица;

желтое лицо с отечностью является признаком накопления влаги в истощенной селезенке;

является признаком накопления влаги в истощенной селезенке; желтоватый цвет лица является следствием истощения и слабости сердца и недостаточности функции селезенки;

является следствием истощения и слабости сердца и недостаточности функции селезенки; желтое лицо у пациентов с хроническими заболеваниями и неумеренным аппетитом — результат атаки эндогенными патогенами жара;

— результат атаки эндогенными патогенами жара; желтое лицо изнуренного пациента — следствие атаки желудка небольшим количеством патогенов жара;

— следствие атаки желудка небольшим количеством патогенов жара; высушенное и желтое лицо наблюдается при исчерпании жидкости тела, вызванном патогенами жара;

наблюдается при исчерпании жидкости тела, вызванном патогенами жара; истощение жидкости организма придает лицу тусклый желтый цвет;

светло-желтый цвет лица — результат атаки истощенного желудка патогенами холода;

— результат атаки истощенного желудка патогенами холода; а смешанный желто-белый цвет — следствие воздействия патогенов холода как на истощенную селезенку, так и на желудок.

Пожелтение лица, роговицы и кожного покрова всего тела характеризует желтуху. Цвет желтухи может быть ярче или приглушеннее. Ярко-желтый, оранжевый цвета появляются у больных с Ян-желтухой — результатом воздействия патогенов влажного жара; а приглушенный дымчатый желтый — у пациентов с Инь-желтухой вследствие действия патогенов холода и влаги. Желтуха может иметь место у пациентов с острым гепатитом, холециститом, циррозом печени, хроническим гепатитом и раком печени.

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Темно-желтый цвет лица с красными пятнами и телеангиэктазиями может иметь место у пациентов с циррозом печени и асцитом;

может иметь место у пациентов с циррозом печени и асцитом; желтое лицо с бледными губами — у пациентов с диареей;

— у пациентов с диареей; желтый кончик носа у пациентов с ожирением — результат накопления патогенов холода в грудной клетке;

— результат накопления патогенов холода в грудной клетке; желтый кончик носа с голубоватым оттенком - у пациентов с болезненным мочеиспусканием;

- у пациентов с болезненным мочеиспусканием; желтый цвет лица и отечность - у хронически истощенных пациентов с плохим аппетитом и слабостью всего тела;

- у хронически истощенных пациентов с плохим аппетитом и слабостью всего тела; чрезвычайная желтизна лица может иметь место у больных хроническими заболеваниями;

может иметь место у больных хроническими заболеваниями; простуда, вызываемая патогенами холодного ветра, характеризуется слегка желтым оттенком цвета кожи лица, легкой одышкой, насморком с прозрачными выделениями, ознобом или лихорадкой;

легкой одышкой, насморком с прозрачными выделениями, ознобом или лихорадкой; желтое с золотистым оттенком лицо младенца говорит о физиологической желтухе новорожденных;

говорит о физиологической желтухе новорожденных; появление видимой желтизны на кончике носа, лбу и по всему лицу свидетельствует о смягчении болезни;

свидетельствует о смягчении болезни; пожелтение кончика спинки носа и углов глазной щели говорит об утяжелении течения болезни;

говорит об утяжелении течения болезни; а желтый цвет лица в сочетании с отечностью, голубоватым оттенком либо желто-белый цвет может иметь место у детей с недостаточностью пищеварения с асцитом и расширением вен передней брюшной стенки.

Белый цвет

Белый цвет лица обычно связан с болезнями легких и толстой кишки, вызываемыми патогенами холода, и болезнями истощенных пациентов с недостаточностью крови или ци. Белый цвет появляется путем коагуляции крови в меридианах, вызываемой патогенами холода или недостатком ци и крови.

Белый цвет лица с красным оттенком и ясным проницательным взглядом является нормой для здорового человека.

Бледность лица имеет место у пациентов с тяжелыми болями в животе из-за действия эндогенных патогенов холода или с ознобом в результате влияния экзогенных патогенов холода;

имеет место у пациентов с тяжелыми болями в животе из-за действия эндогенных патогенов холода или с ознобом в результате влияния экзогенных патогенов холода; белоснежное и одутловатое лицо — результат дефицита Ян ци; слегка белый оттенок лица может иметь место у пациентов с недостатком Ин (питательного вещества) и крови;

— результат дефицита Ян ци; может иметь место у пациентов с недостатком Ин (питательного вещества) и крови; внезапное побледнение лица или его белый цвет без блеска свидетельствует о наличии у пациента профузных холодных потов в результате резкой потери Ян ци (жизненной энергии);

свидетельствует о наличии у пациента профузных холодных потов в результате резкой потери Ян ци (жизненной энергии); слегка белое лицо у пациента с увеличением живота, усилением шума перистальтики, диареей, изогнутой спиной и холодными конечностями является следствием накопления патогенов холода в теле; также патогены холода вызывают белоснежно-белый цвет лица с кашлем, обильной прозрачной водянистой мокротой, насморком с прозрачными выделениями;

усилением шума перистальтики, диареей, изогнутой спиной и холодными конечностями является следствием накопления патогенов холода в теле; также патогены холода вызывают обильной прозрачной водянистой мокротой, насморком с прозрачными выделениями; белое чахлое лицо с покраснением щек и губ, ощущением жара в сердце, ладонях и ступнях, ночным потением и бессонницей является результатом дефицита Инь и избытка патогенов огня;

ощущением жара в сердце, ладонях и ступнях, ночным потением и бессонницей является результатом дефицита Инь и избытка патогенов огня; малокровное лицо с белым носом — следствие потери крови и ее дефицита;

— следствие потери крови и ее дефицита; снежно-белый цвет лица может появиться у пациента с синдромом холода, укутывающегося толстым одеялом;

может появиться у пациента с синдромом холода, укутывающегося толстым одеялом; голубовато-белое лицо присуще пациентам с синдромом холода, с холодным кончиком носа и выдыхающим холодный воздух;

присуще пациентам с синдромом холода, с холодным кончиком носа и выдыхающим холодный воздух; белые пятна могут появляться у пациентов с гельминтами в кишечнике;

могут появляться у пациентов с гельминтами в кишечнике; у пациентов с витилиго имеются депигментированные участки на лице, не вызывающие дискомфорт.

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Участки белой кожи могут иметь место у пациентов со следующими кожными заболеваниями:

1) Простой питириаз детей и подростков.

2) Опоясывающий лишай лица, грудной клетки и спины молодых людей. Это инфекционное кожное заболевание с повреждением кожи лица, шеи и туловища, но поражения кожи лица зачастую диагностируются ошибочно. Цвет поврежденного участка может изменяться в зависимости от сезона: белый — летом и желтый или темно-коричневый — зимой.

Черный цвет

Черный цвет лица обычно связан с болезнями почек и мочевого пузыря, вызванных скоплением патогенов холода, застоем ци и крови или дефицитом почечной Инь или Ян.

Недостаточность почечной эссенции или застой крови у хронических пациентов вызывает темно-черный цвет лица;

иссиня-черный цвет — итог тяжелой боли, стаза крови или накопления патогенов холода;

— итог тяжелой боли, стаза крови или накопления патогенов холода; приглушенно-черный цвет лица — результат дефицита почечного Ян и неполноценности метаболизма жидкости организма;

— результат дефицита почечного Ян и неполноценности метаболизма жидкости организма; серо-черная кожа параорбитальной области является следствием недостаточности почек, накопления жидкости тела или воздействия патогенов холода и влаги;

является следствием недостаточности почек, накопления жидкости тела или воздействия патогенов холода и влаги; слегка черный нос говорит о скоплении жидкости в организме;

говорит о скоплении жидкости в организме; дымчатость под глазами — о накоплении флегмы и жидкости тела;

— о накоплении флегмы и жидкости тела; темно-черный цвет лица имеет место у пациентов с Сясяо (нижний тип сахарного диабета) со снижением массы тела, сухостью ушей и густой, как масло, мочой;

имеет место у пациентов с Сясяо (нижний тип сахарного диабета) со снижением массы тела, сухостью ушей и густой, как масло, мочой; а сухость ноздрей с дымчато-черным цветом является итогом воздействия агрессивных токсических патогенов жара.

У здорового человека сине-черный цвет под глазами и сухость лица могут быть предвестниками, продромой заболевания; синий или черный края глазной щели говорят о начале серьезного заболевания; отсутствие ясности и дымчатость лица свидетельствуют о начале затяжной болезни; а сухость и заостренность черт лица говорит о поражении внутренних органов патогенами жара или огня и истощении почечной эссенции.

Как было сказано в древней книге по медицине «Диагноз по меридианам»: «Неожиданное появление отечности у пациента с черным лицом — признак скорой смерти; страдающие от истинной боли сердца с черным лицом и холодными конечностями могут умереть в течение дня; а заболевание пациента с сине-черным цветом лица, маленькими широко раскрытыми глазами и маслянистым потом трудноизлечимо из-за внедрения патогенов в паренхиматозные органы».опубликовано econet.ru.

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