Во что вы одеты: 5 случаев, когда мы болеем от одежды

Каждому человеку приходилось терпеть неудобную одежду ради красоты. Слишком узкие джинсы, которые иногда приходилось надевать лежа, новые жутко неудобные туфли на высоченных каблуках, которые к тому же еще и немилосердно давили. Чтобы не наносит вред здоровью, одежда, обувь и различные аксессуары должны не только быть красивыми, но и достаточно удобными для ношения.
К сожалению, неподходящая одежда не только неудобна в носке, но и негативно воздействует на самочувствие. В настоящее время, все больше производителей популярной одежды, стали принимать во внимание функциональное удобство и качество, чтобы не провоцировать отрицательные последствия для здоровья покупателей.
Подавляющее большинство считает, что для крепкого здоровья достаточно, если употреблять натуральные продукты, отказаться от вредных привычек, пить много чистой воды и заниматься спортом. Специалисты приветствуют такие правила, но считают, что этого не всегда бывает достаточно. Дело в том, что вредные вещества могут содержаться не только в продуктах питания, воздухе и воде, но и в повседневной одежде. Не подозревая того, люди постоянно сталкиваются с веществами, содержащими токсические примеси, например, в любимой футболке или офисном костюме.
Такие ядовитые вещества, как формальдегид или п-фенилендиамид входят в состав красителей для черных материалов и их применяют в крупнейших брендах одежды. Медицинские специалисты считают, что эти компоненты приводят к высыпаниям и раздражениям на коже, аллергическим реакциям и дерматиту, в некоторых случаях может возникнуть анафилактический шок или новообразования. Поэтому, все большее число производителей начинает отказываться от дешевых синтетиков, и отдает предпочтение натуральным тканям и красящим веществам.
Часто ткани не только неудобны, но и вредны для здоровья. Проведенные исследования выяснили, что частой причиной развития дерматитов, являются раздражения кожи некачественными шерстяными или синтетическими тканями. Кроме этого, грибковые заболевания могут быть спровоцированы одеждой или обувью с недостаточной воздушной проницаемостью.
Это связано с тем, что в случаях плохой вентиляции, повышается влажность и создается благоприятная среда для развития грибковых инфекций. Выбирая одежду, следует отдавать предпочтение натуральным тканям, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Например, выбирая костюм, лучше отказаться от полиэстера и предпочесть ему лен или хлопок.
Красивая обувь способна сделать из девушки самую настоящую красавицу, а из мужчины джентльмена. Правильная высококачественная обувь обеспечивает комфортность и хорошую поддержку ступне. В такой обуви не будет мозолей, опрелостей или других беспокойств, которые появляются от ношения дешевых синтетических изделий.
Кроме этого, девушкам, выбирая обувь, следует тщательно подходить к высоте каблука. Слишком высокие каблуки приводят к отечности ног, варикозному расширению вен, проблемам с суставами. Абсолютно плоская подошва может привести к искривлениям и ухудшению походки, а у детей может развиться плоскостопие. При выборе, следует останавливать внимание на качественных изделиях с прошивкой, в которых будет проникать воздух и можно будет пройти большое расстояние.
Очень узкая одежда идеально подчеркивает все изгибы тела и выглядит превосходно, но ухудшает здоровье. Она провоцирует изжогу, создает риск повреждения или смещения внутренних органов, нарушение кровообращения - опасного состояния, при котором ткани не получают достаточно кислорода и нарастает давление в мышцах.
Любая слишком узкая или давящая одежда может провоцировать повреждение или защемление нервных корешков. Если очень нравится облегающая одежда, и нет сил, отказаться от выбранного стиля, то следует выбирать растягивающиеся ткани или просто взять платье размером побольше. Важно осознавать, что не фигура должна соответствовать одежде, а наоборот. Никогда не стоит терпеть неподходящую одежду.
В женской сумочке можно найти, что угодно и также потерять это навсегда. Любимые сумочки через плечо, которые по весу иногда могут соперничать с гантелями, часто вызывают нарушения осанки и деформации фигуры. Часто именно сумками вызываются боли в шее, спине, плечах и нарушение равновесия. А это свидетельствует о том, что в организме начались проблемы. Слишком большая нагрузка на одну сторону тела, вызывает смещение мышц другой стороны, которые пытаются ее компенсировать, а это ведет к дискомфорту.
Даже популярная замена сумочки – рюкзак, может вызвать дополнительное напряжение в области шеи и спины, гипертонус мышц.
Как решить эту проблему? Следует стараться равномерно распределять вес, а любителям тяжелых рюкзаков, выбирать модели с поясным ремнем, обеспечивающим дополнительное поддерживание.
Всем молодым людям следует помнить, что модная тенденция – это временное явление, тогда как тело человек получает один раз и на всю жизнь. Поэтому, не нужно приносить его в жертву одежде, которая ему вредит. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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