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Вода при отравлении: что и как нужно пить

Автор: Econet 21 июня 2024 6624
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Отравление, а, точнее, его симптомы (рвота, диарея) вызывают обезвоживание организма. А это состояние довольно опасно. Поэтому необходимо восполнить дефицит жидкости. Лучше всего поможет в этом вода. Но какую именно воду лучше пить, чтобы не усугубить состояние?

Вода при отравлении: что и как нужно пить

Пищевое отравление – это острое расстройство желудочно-кишечного тракта, вызванное употреблением некачественных напитков / продуктов. В результате в организм попадают патогенные бактерии и производимые ими токсины. Болезнетворные микроорганизмы размножаются, вызывая раздражение слизистой оболочки органов ЖКТ и дисфункции органов. 

Насколько допустимо употребление воды при пищевом отравлении?

Серьезное отравление сопровождается интоксикацией организма: тошнотой, рвотой, ознобом, затуманенностью сознания. Как следствие – обезвоживание организма. Как восстановить баланс жидкости при отравлении? 

Пить ли воду при отравлении? 

При отравлении пить необходимо. Вода поможет:

  • защитить организм от обезвоживания; 
  • вывести токсины; 
  • снизить концентрацию патогенных соединений в организме;
  • сбалансировать соотношение воды и соли; 
  • восстановить функции ЖКТ; 
  • стабилизировать кровообращение; 
  • наладить работу головного мозга. 

Вода является универсальным растворителем. И она играет решающую роль в протекании заболевания и скорости выздоровления.

Какие напитки лучше пить, если вы отравились? 

При симптомах пищевого отравления крайне не рекомендуется пить газированные напитки (минеральную воду – в том числе). Это вызовет отрыжку с последующим приступом рвоты. Кроме того, раздражается слизистая желудка, и состояние больного ухудшается.

Какую воду лучше выпить? 

  • Сырая вода из-под крана насыщена необходимыми организму микроэлементами и солями. Она оказывает позитивный эффект на организм человека, который отравился. Сырая вода способствует регенерации клеток и вымыванию токсичных агентов. Недостаток употребления сырой воды – высокий риск заражения глистами или кишечной инфекцией. 
  • Оптимальный вариант при пищевом отравлении - пить кипяченую воду, хотя она менее полезна. В такой воде крайне низкий процент кислорода. В процессе кипячении в ней растворяются необходимые организму соли натрия. А хлор в составе водопроводной воды при кипячении обретает особо опасную для здоровья форму. 
  • Бутилированная минеральная вода без газа отличается повышенным очищением и насыщенным составом. В ней отсутствуют различные примеси и микроорганизмы. Но встречаются недобросовестные производители, которые не придерживаются установленной технологии очищения. 
  • Минеральная газированная вода при отравлении употребляется с осторожностью. Рекомендуется пить лечебно-столовую воду, но перед употреблением выпустить из нее весь газ. 

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Вода при отравлении: что и как нужно пить

Другие напитки при отравлении 

Облегчить состояние помогут: 

  • Солевой раствор - нормализует водно-солевое соотношение при употреблении кипяченой воды. 
  • Раствор крахмала – имеет обволакивающее действие на стенки желудка и убирает раздражение. 
  • Желатин (развести в теплой воде) нормализует стул и устраняет дискомфорт в кишечнике. 
  • Если произошло отравление раствором щелочи, можно принять разведенный яблочный уксус. 
  • Чтобы нейтрализовать кислоту, можно применять пищевую соду. 
  • Медово-лимонный напиток поддержит ослабленный организм. 

Итак, если вы отравились, то первой задачей будет не допустить обезвоживания организма. Поэтому необходимо пить жидкость в больших объемах (но без газа прочих примесей). Самым безопасным вариантом является бутилированная питьевая вода.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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