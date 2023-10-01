Волшебное средство 3 в 1: исправит осанку, поможет похудеть и стать моложе

Уникальная методика, разработанная японским врачом Фукуцудзи, направлена на улучшение осанки и оздоровление всего организма. Она помогает избавиться от дискомфорта в спине и шее, укрепить мышцы, восстановит жизненную энергию, поможет бороться с последствиями депрессии и стресса. Регулярное выполнение упражнения с валиком поможет стать тоньше, стройнее и омолодит организм.

Доктор Фукуцудзи считает, что вред спине приносит то, что люди сидят на стуле, опираясь на его спинку. Многие века японцы сидели на полу или татами, что заставляло спину постоянно испытывать статическое напряжение. Это заставляло мышцы, которые поддерживают телесный корпус в вертикальном положении, непрерывно работать. Кроме этого, лежали они тоже на очень жесткой поверхности. Поэтому люди имели более крепкие мышцы, прямую осанку и гораздо меньше проблем с позвоночником.

Методика доктора Тошики Фукуцудзи

Сильная мускулатура корпуса и поясницы позволяет ходить, стоять и сидеть, сохраняя красивую ровную осанку, необходимую для поддержания здоровья всех внутренних органов. А в современной жизни все направлено на обеспечение комфорта: удобные стулья и офисные кресла, мягкие диваны и кровати. Поэтому сутулость постепенно захватывает мир и бодро вовлекает в свои ряды новых последователей сидячего образа жизни.

Тест на осанку

Встаньте перед зеркалом прямо, ноги вместе, и сожмите мышцы пониже пупка, поясницы и бедер так, чтобы ими удерживалась верхняя половина туловища. Приподнимите диафрагму, руки свободно, плечи расслаблены, грудная клетка слегка вперед. При нарушении осанки спина будет округленной, сутулой или отклоненной назад в верхней части.

Методика Фукуцудзи

Оздоровление состоит из 3 этапов: устранения деформации позвоночника, укрепления мышечного корсета и поддержания ровной осанки. Самым трудным будет восстановление отвердевших скелетных мышц, которые в течение многих лет были сжаты в неправильном положении. Затем останется только их укрепить и поддерживать ровную осанку. Для упражнений вам понадобится небольшой скрученный валик.

1. Исправляем неправильное положение таза

И. П. – лежа на коврике. Положите под спину валик так, чтобы он располагался над тазом. Стопы слегка расставлены, соприкоснитесь большими пальцами ног, плечами прижмитесь к поверхности пола. Руки вытяните за голову, прижмите руки к коврику так, чтобы мизинцы соприкасались. Локти направьте внутрь, лопатки прижмите к полу.

Лежите в такой позиции два раза по 5 минут, но не более 10 мин в день. Для начала можно меньше, постепенно прибавляя время. Если даже сразу не получится правильно положить руки, то продолжайте, регулярно выполняя упражнение, вы добьетесь нужного положения.

2. Исправление искривленного позвоночника

И. П. – сидя на коврике, ноги выпрямлены, во время выполнения держите их так, как вам будет комфортно. Приложите валик вдоль позвоночника и придерживайте его пальцами. Ложитесь сверху на валик так, чтобы он находился под позвоночником. Руки вытяните вверх и расставьте. Вы должны чувствовать, что удерживаете валик лопатками.

Начинайте выполнять упражнение с нескольких минут, постепенно доведите время до пяти минут в день. Вы постепенно растяните позвоночник, почувствуете, как вытягиваются мышцы живота и приподнимается диафрагма. Это улучшит кровоснабжение и увеличит приток кислорода ко всем органам и системам.

После выполнения этих упражнений не вставайте сразу, так как могут возникнуть боли в спине или пояснице. Из положения лежа повернитесь сначала на бок и, помогая себе руками, осторожно поднимайтесь. При выполнении вы не должны испытывать дискомфорт, боли или другие неприятные ощущения. Если они возникнут, то упражнение следует прервать и дать себе отдых.

Такой чудесный валик можно приобрести в магазине или сделать собственноручно. Для этого нужно взять два небольших полотенца 65/120 см и туго их скрутить. Длиной валик должен быть примерно 30 см, а диаметром около 10 см. Чтобы он не развернулся, его лучше туго перевязать лентой или веревкой.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet