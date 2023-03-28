ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

Упражнение "Восьмерка" эффективно прорабатывает косые мышцы живота, спину, укрепляет мышцы рук. Уже через 2 недели вы увидите результаты и будете приятно удивлены!

Иметь красивое и подтянутое тело мечтают многие, но не все таковым могут похвастаться. Жировые складки на животе и боках нервируют и порой даже доводят до отчаяния…Выход есть! Мы нашли способ, который помогает избавиться от лишнего жира в области талии всего за 14 дней. Незамысловатое упражнение «Восьмерка» дает отличные результаты при условии регулярного выполнения. Ну что же, за дело!

Упражнение «Восьмерка»

Выполнять приведенное ниже упражнение нужно непрерывно в течение 1 минуты от 2 до 4 раз в день, постепенно увеличивая время до 2–3 минут. Чтобы не пропустить очередную мини-тренировку, установи для себя напоминание в телефоне. Кстати, так же можно поступить и в отношении питьевого режима.

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В зале упражнение «Восьмерка» выполняют с гимнастической палкой, а в домашних условиях в качестве реквизита отлично подойдет полотенце.

1. Встань прямо, ноги размести по ширине плеч. Ухватись за противоположные концы полотенца. Вытяни полотенце вертикально перед собой. Не уменьшая натяжения полотенца, отведи руки вправо, затем вверх, и, описывая полукруг над головой, перемести руки с полотенцем к левой стороне.

2. Поменяв положение рук (сравни фото), опиши полукруг через наклон в обратную сторону.

3. Движения должны выглядеть, будто ты описываешь корпусом восьмерку. Важно: следи, чтобы ноги оставались максимально неподвижными, не раскачивай слишком бедрами!

Вот как упражнение «Восьмерка» выглядит на практике!

Упражнение эффективно прорабатывает косые мышцы живота, спину, укрепляет мышцы рук. Уже через 2 недели можешь смело делать замеры талии — будешь приятно удивлена!

Результаты будут еще более заметны, если перед началом 2-недельного тренинга устроить разгрузочный день, чтобы как следует очистить организм.

Перспектива наконец обрести тонкую талию и подтянутый живот — это отличная мотивация. Скорее приступай к занятиям!опубликовано econet

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