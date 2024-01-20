Воспаление седалищного нерва: Лечебные упражнения

В организме человека седалищные нервы парные и самые длинные. Они имеют множественные разветвления и тянутся от крестцового сочленения к стопам. Первым симптомом при воспалении этих нервов является боль в пояснице, она может быть покалывающей, острой, распространяющейся вниз к бедрам, голени и пальцам ног. Такое воспаление называют ишиасом.

Развитию воспалительного процесса способствуют различные другие проблемы с позвоночником:

травмы;

остеохондроз;

защемление или воспаление нерва;

грыжи между позвонками;

смещение позвонков или дисков;

разрастание костной ткани;

инфекции.

Также воспаление может развиться из-за беременности, возрастных изменений, переохлаждения, большой нагрузки на позвоночник, нарушения обменных процессов, малоподвижного образа жизни или отправления лекарственными препаратами. Чтобы точно определить причину недуга, нужен осмотр у невропатолога. Если человек терпит боль и не обращается к врачу, это может привести к крайне серьезным последствиям, в том числе и опасным для жизни. Несвоевременное либо неправильное лечение вызывает нервные расстройства, нарушение сна и двигательных функций, в тяжелых случаях – недержание мочи и кала.

Лечебные упражнения при ишиасе

В первую очередь нужно определить причину и стадию заболевания. В зависимости от этого врач может порекомендовать медикаментозные либо консервативные методы восстановления. В сложных ситуациях требуется хирургическое вмешательство.

Регулярно выполняя два простых упражнения, удастся быстро избавиться от боли. Такая гимнастика направлена на усиление кровообращения, устранение застойных явлений и расслабление поясничных мышц. Во время занятий важно придерживаться спокойного темпа, нельзя делать резких движений. Также важно следить за дыханием. Каждое упражнение занимает от трех до пяти минут, этого времени вполне достаточно (при условии ежедневных тренировок), чтобы избавиться от мучительной боли.

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Первое упражнение:

лягте на спину и согните левую ногу;

обхватите согнутую ногу руками и не спеша тяните ее к правому плечу;

задержитесь минимум на полминуты;

не спеша вернитесь в исходное положение;

выпрямите ногу и опустите ее на пол;

повторите аналогичные действия с правой ногой.

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Второе упражнение:

лягте на спину и согните ноги в коленях;

правой ногой коснитесь левого колена;

обхватите руками левое бедро и прерывистыми движениями старайтесь подтянуть его к груди;

задержитесь на полминуты;

не спеша вернитесь в исходную позицию;

повторите те же действия с другой стороны.

Во время подтягивания ног к груди можно немного отрывать их от пола, будто перекатываясь на спине, так мышцы лучше растянутся и больше расслабятся.

Для профилактики воспаления седалищного нерва специалисты рекомендуют чаще ходить пешком, делать утреннюю зарядку, летом плавать и кататься на велосипеде, а зимой на коньках или лыжах.*

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