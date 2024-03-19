Восточная методика нормализации артериального давления

Если вас беспокоит высокое артериальное давление, не стоит пить таблетки пригоршнями. Вам может помочь эффективная методика, которая нормализует давление, снимает стресс и дает расслабиться. Особенно полезен этот способ для тех, кто страдает вегетососудистой дистонией.

Проблема высокого артериального давления довольно распространенная. Даже, если в молодые годы вы не жаловались на давление, с годами оно может дать о себе знать. Это связано и с избыточным весом, и с проблемами сердечно-сосудистой системы, и с образом жизни (переедание, курение, алкоголь). К тому же, систематические стрессы и напряженный график жизни тоже не способствуют нормализации артериального давления. Как можно улучшить свое состояние и забыть о высоком давлении навсегда? Почему не всегда помогают распространенные способы снижения артериального давления? Важно помнить, что не существует универсальных стратегий, помогающих абсолютно всем. Полезно подобрать методику, эффективную именно для вас.

Вегетососудистая дистония – причина проблем с давлением

Случается, что человек ведет здоровый образ жизни, правильно питается, практикует разумные физические нагрузки, не курит, не употребляет алкоголь, а давление у него все равно стабильно высокое. Одной из причин этому может быть вегетососудистая дистония. Что это такое? Вегетативная система управляет сосудами в организме, их сужением и расширением. Когда данная система расстроена, возможно или высокое давление, или низкое. То есть сосуды не «реагируют» правильно. Когда присутствует такая проблема, человек может страдать головными болями и нарушением сна.

Методика нормализации давления проста. Она имеет восточное происхождение и заключается в гармонизации вегетативной системы.

Как нормализовать артериальное давление

Суть данной техники заключается в контроле над дыханием.

Садимся в удобную позу, расслабляемся. Важно, чтобы ничто вас не отвлекало от выполнения упражнения.

Для начала делаем три глубоких вдоха. Рекомендуется в процессе дыхания приподнимать плечи, чтобы расслабить мускулатуру шейного отдела позвоночника. Именно в этой области скапливается напряжение, которое не позволяет нам расслабиться. Если вы будете приподнимать плечи, вы сможете снять стресс и таким образом понизить кровяное давление.

Делаем вдох через нос (прикрывая пальцем одну ноздрю). Выдыхаем. На следующем вдохе прикрываем другую ноздрю. Упражнение выполняется каждый день по 15 минут. Эффективность может усилить примерно в два раза массажер для ног. Прикрывая левую ноздрю, массажируем ступню правой ноги (и наоборот). На подошве ноги очень много биоактивных точек, и их стимуляция усиливает эффект упражнения.

Не стоит ждать мгновенных результатов и стабилизации давления как по волшебству. Улучшение наступает приблизительно через две недели.

Закрывая одну ноздрю, важно полностью сконцентрироваться на ощущениях прохождения воздуха через дыхательные пути. Что вы ощущаете при этом? Как движется воздух по дыхательным путям? Важно больше не думать ни о чем, кроме дыхания, не отвлекаться.

Данная дыхательная методика хорошо помогает тем людям, у которых разбалансированная вегетативная система. По сути многие подобные дыхательные техники имеют цель борьбы со стрессом. А стресс, как известно, является причиной большого перечня заболеваний. Этот способ помогает восстанавливать нервную систему в целом и решать проблему с артериальным давлением.

Каковы вообще причины вегетососудистой дистонии? Их может быть множество. В первую очередь имеет смысл обратить внимание на шейные позвонки. Проблема может быть в них. И тогда полезно выполнять специальные упражнения для шейного отдела. опубликовано econet

Подробнее рассказывает Дмитрий Обгаль:

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