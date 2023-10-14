Восточная система продления молодости Шиар Дуань Цзинь

Комплекс упражнений Шиар Дуань Цзинь поможет восстановить баланс гормонов, запустить движение энергии тела по специальным каналам; нормализовать циркуляцию Крови и Ци в большом круге кровообращения. Все это способствует продлению молодости и укреплению защитных сил организма.
Методика оздоровления Шиар Дуань Цзинь берет свое начало в Азии, где широко применяется опыт нетрадиционной медицины. Данная омолаживающая система нормализует баланс гормонов, оздоравливает метаболизм и усиливает потоки Ци и Крови в организме. Если регулярно практиковаться, запускается механизм комплексного восстановления организма, отдаляется биологическое старение и присущие ему клеточные и тканевые изменения.
Применение медикаментов может разбалансировать хрупкое гормональное равновесие, угнетать секрецию гормонов. Даже легкий гормональный дисбаланс грозит спровоцировать ряд болезней.
Предложенные упражнения помогут в саморегулировании секреторной функции и активировать производство гормонов (усилить спину и почки).
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Эта практика максимально полезна для лиц средней и пожилой возрастной группы, ослабленных, больных, страдающих ожирением. Гимнастика осуществляется в положении сидя (на полу). Вам потребуется 25 минут.
Главная задача данных упражнений – активировать производство гормонов, повысить уровень Ци и Крови, почистить 12 каналов в теле. Каждое упражнение изначально влияет на определенные каналы и активные точки, через которые действует на соответствующие внутренние органы.
Дает возможность координировать циркуляцию Крови и Ци и активировать их поток в теле.
Дает возможность стимулировать умственную деятельность.
Дает возможность координировать функции 6-ти Ян-меридианов и оздоровить циркуляцию Ци в них.
Дает возможность активизировать зону Саньцзяо, где находятся ключевые органы.
Активирует 3 меридиана Инь и 3 меридиана Ян, которые идут сквозь кисти рук, меридиан Ду и канал Мочевого пузыря, точку акупунктуры Вэй Шу, нормализует работу соответственных органов (сердца, легких,почек), активирует энергию Ян.
Стимулируем 3 меридиана Ян и 3 меридиана Инь, идущих в зоне стоп, очищаем каналы, нормализуем потоки Крови и энергии Ци.
Стимулируем каналы Жэнь, Ду и каналы в поясничной зоне.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Цзинмэнь расположена над почками (поясница). Массаж точек акупунктуры Шэнь Шу (V23) и Яо Янь дает возможность усилить и очистить отвечающие им каналы, укрепляет почки и Ци.
Массаж области живота дает возможность нормализовать движение Крови и Ци, чистит каналы и улучшает кровоток в органах брюшной полости. Разгоняет застой Ци в печени, нормализует поток Ци и функции органов, оптимизирует работу ЖКТ и мочеполовой системы.
Дает возможность расслабить нервные клетки коры мозга, нормализовать мозговые функции, ослабить давление на симпатическую нервную систему и поднять настроение.
Точка акупунктуры Хуэй Инь находится между внешними гениталиями и анальным отверстием. В этом месте идет канал Иньцяо, который служит пересечением каналов Жэнь и Ду, черпающих Ци из него.
Слюна, по мнению даосов, - ценное сокровище мира и прекрасное тонкое вещество среди пяти стихий.
Применение языка для прочищения и промывания рта способствует слюноотделению. Производство слюны помогает очистить полость рта. А ее сглатывание активизирует поток Ци, налаживает функции органов, питает организм, стимулирует переваривание пищи, улучшает кровоток, тормозит процесс старения.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий