Вот как хром влияет на ваше здоровье

Хром считается важным для здоровья минералом. Он присутствует в определенных пищевых продуктах. Например, в рыбе, говяжей печени, кукурузе. Хром крайне необходим для контроля показателя глюкозы и снижения веса. В этом случае вам помогут пищевые добавки.

Трехвалентный хром (Cr) - это минерал, который содержится в продуктах питания и диетических добавках. Не стоит его путать с токсичным шестивалентным хромом, который образуется в ходе промышленного производства.

Предотвращение инсулинорезистентности

Трехвалентный хром (Cr) работает в гомеостазе глюкозы в организме. Cr способен улучшить чувствительность к инсулину.

В итоге, ключевым преимуществом хрома для организма считается его свойство предотвращать инсулинорезистентность.

Введение в организм хрома способствует улучшению метаболизма глюкозы и чувствительности к инсулину, что важно для страдающих сахарным диабетом. Дефицит микроэлемента Cr в крови связан с гипергликемией, повышенным артериальным давлением, резистентностью к инсулину и воспалительными процессами.

Cr может контролировать показатель глюкозы в крови у больных с диабетом 2 типа. Это связано с тем, что микроэлемент Cr снижает содержание глюкозы в крови на голодный желудок у людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа.

Так как хром позволят контролировать концентрацию глюкозы и снизить вероятность резистентности к инсулину, он оказывает позитивное действие и при похудании.

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Потеря веса

Было проведено исследование, в котором участвовали люди, страдающие сахарным диабетом. Те, кто принимал хром, показывали лучший контроль показателя сахара в крови, снижение веса, а конкретно - в зоне живота. Микроэлемент хром помогает терять лишний жир, сберегая мышечную массу, что просто необходимо для стойкого похудания и общего здоровья.

Пищевые продукты - источники минерала Cr

белая и красная океаническая рыба,

морские продукты,

мясо утки,

говяжья печень,

перепелиные яйца,

капуста брокколи,

кукуруза,

свекла,

перловая крупа,

бразильский орех,

финики,

злаковые,

цельное молоко и молокопродукты.

В процессе тормообработки содержание хрома в пище будет падать.

Диетические добавки хрома (Cr)

Многие поливитаминные / минеральные добавки содержат от 35 до 120 мкг хрома.

Монокомпонентные добавки с микроэлементом Cr содержат 200-1000 мкг хрома на дозу.

Существует целый ряд форм хрома, содержащие разную концентрацию этого микроэлемента. Наиболее часто встречаются пиколинат хрома (хром с пиколиновой кислотой) и полиникотинат хрома (хром с ниацином).

Перед употреблением добавки хрома желательно проконсультироваться с вашим доктором.опубликовано econet

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