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Вот как хром влияет на ваше здоровье

Автор: Econet 20 декабря 2023 6056
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Хром считается важным для здоровья минералом. Он присутствует в определенных пищевых продуктах. Например, в рыбе, говяжей печени, кукурузе. Хром крайне необходим для контроля показателя глюкозы и снижения веса. В этом случае вам помогут пищевые добавки.

Вот как хром влияет на ваше здоровье

Трехвалентный хром (Cr) - это минерал, который содержится в продуктах питания и диетических добавках. Не стоит его путать с токсичным шестивалентным хромом, который образуется в ходе промышленного производства.

Предотвращение инсулинорезистентности

Трехвалентный хром (Cr) работает в гомеостазе глюкозы в организме. Cr способен улучшить чувствительность к инсулину. 

В итоге, ключевым преимуществом хрома для организма считается его свойство предотвращать инсулинорезистентность.

Введение в организм хрома способствует улучшению метаболизма глюкозы и чувствительности к инсулину, что важно для страдающих сахарным диабетом. Дефицит микроэлемента Cr в крови связан с гипергликемией, повышенным артериальным давлением, резистентностью к инсулину и воспалительными процессами.

Cr может контролировать показатель глюкозы в крови у больных с диабетом 2 типа. Это связано с тем, что микроэлемент Cr снижает содержание глюкозы в крови на голодный желудок у людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа.  

Так как хром позволят контролировать концентрацию глюкозы и снизить вероятность резистентности к инсулину, он оказывает позитивное действие и при похудании.

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Потеря веса

Было проведено исследование, в котором участвовали люди, страдающие сахарным диабетом. Те, кто принимал хром, показывали лучший контроль показателя сахара в крови, снижение веса, а конкретно - в зоне живота. Микроэлемент хром помогает терять лишний жир, сберегая мышечную массу, что просто необходимо для стойкого похудания и общего здоровья. 

Пищевые продукты - источники минерала Cr  

  • белая и красная океаническая рыба, 
  • морские продукты, 
  • мясо утки, 
  • говяжья печень, 
  • перепелиные яйца, 
  • капуста брокколи, 
  • кукуруза, 
  • свекла,
  • перловая крупа,
  • бразильский орех, 
  • финики,
  • злаковые, 
  • цельное молоко и молокопродукты.

 В процессе тормообработки содержание хрома в пище будет падать. 

Вот как хром влияет на ваше здоровье

Диетические добавки хрома (Cr)

Многие поливитаминные / минеральные добавки содержат от 35 до 120 мкг хрома.

Монокомпонентные добавки с микроэлементом Cr содержат 200-1000 мкг хрома на дозу. 

Существует целый ряд форм хрома, содержащие разную концентрацию этого микроэлемента. Наиболее часто встречаются пиколинат хрома (хром с пиколиновой кислотой) и полиникотинат хрома (хром с ниацином).  

Вот как хром влияет на ваше здоровье

Перед употреблением добавки хрома желательно проконсультироваться с вашим доктором.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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