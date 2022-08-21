Возвращаем молодость лицу - расслабляем жевательную мышцу

Жевательная мышца должна всегда быть расслабленной, если вы хотите сохранить молодость вашей кожи лица.

Жевательная мышца (M. masseter) – эта самая мощная мышца на нашем лице. Это единственная лицевая мышца, которая крепится обоими своими концами к кости. И как никакая другая влияет на внешний вид нашего лица. Она отвечает за движение нижней челюсти. Это основная мышца, отвечающая за процесс жевания.

Жевательная мышца влияет на внешний вид нашего лица

Посмотрим, как она выглядит и где расположена:

С возрастом эта мышца зажимается и укорачивается. В основном, из-за стресса, когда мы с силой сжимаем челюсти. У многих из нас формируется привычка держать челюсть постоянно сжатой. Даже во сне. Что плохо отражается на зубной эмали - она истирается.

Также это может быть причиной головных болей.

И, что еще хуже, спазм жевательной сильно отражается на состоянии нашего лица.

Нижняя челюсть разворачивается, ее угол уезжает вверх, к уху, а подбородок уходит внутрь.

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Изменение положения челюсти из-за зажима жевательной мышцы.

Из-за сдвига, мы получаем недостаток костного объема в средней и нижней третях лица. Лицо выглядит осунувшимся. Теряется каркас. Лишним тканям некуда деться. Резерва на сокращение уже нет, так как зажим ухудшает кровообращение, а соответственно и питание тканей. Тургор кожи ухудшается, ткани провисают – формируются брыли и второй подбородок.

Зажим жевательной - брыли и второй подбородок.

Лицо сразу теряет молодой вид. Ничего так не портит и не меняет до неузнаваемости, как зажим этой мышцы.

Но все поправимо! С этим несложно бороться. Достаточно просто расслабить эту мышцу и дальше поддерживать ее в хорошем состоянии. Челюсть вернется на место, брыли постепенно уйдут, а овал подтянется.

Простые упражнения для расслабления жевательной мышцы

1. В первую очередь надо снять триггеры с мышцы.

На фото ниже показано расположение триггерных точек. Ставим на точку палец и, легко надавливая, массируем круговыми движениями.



Триггерные точки жевательной мышцы.

Возможны болевые ощущения, но они не должны быть сильными. Если боль сильная, надо ослабить нажим.

Массируем примерно минуту в каждой точке.

Упражнение можно выполнять каждый день, до тех пор, пока болевые ощущения не исчезнут. Потом можно делать 1-2 раза в неделю профилактически.

Чтобы точно определить, что вы массируете на жевательной мышце, а не где-то рядом, поставьте пальцы на точки и откройте рот, жевательная сразу выделиться. Но массаж делаем с закрытым ртом.

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2. Второе упражнение на растяжение.

Опускаем челюсть максимально вниз, губы чуть напрягаем, чтобы щеки немного натянулись.

Растягивающими движением проходимся пальцами сверху вниз, от уха к углу челюсти, придерживая сверху одной рукой. И от скуловой кости, к углу челюсти, придерживая одной рукой у скулы.опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Новикова

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