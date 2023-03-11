Вредные и полезные привычки для эндокринной системы

Часть гормональной системы организма – щитовидная железа, регулирует метаболизм, поэтому любые нарушения в ее работе влияют на уровень энергии и общее состояние человека. И если погрешности в питании и двигательная активность не влияют на функции щитовидки, есть некоторые правила, которые способствуют лучшей работе и защищают от негативных стрессовых ситуаций и агрессивной среды.

Полезные привычки для эндокринной системы

Знать наследственность

Патологиями эндокринной системы часто подвержены родственники. Если у вас имеются родные, страдающие сахарным диабетом, гипер - или гипотериозом, другими нарушениями, то следует регулярно обследоваться у эндокринолога.

Следить за уровнем тиреотропного гормона

Такие проявления, как хроническая утомляемость, мышечная слабость, быстрые потери или наборы веса, перемены настроения, постоянная задержка стула, могут свидетельствовать о нарушениях работы щитовидной железы. Поэтому следует постоянно контролировать уровень ТТГ. Кроме этого, если почувствуете дискомфорт в шее – затруднения глотания, либо ощущения постороннего предмета в шее, следует сделать УЗИ.

Употреблять продукты содержащие йод

Для нормальной работы эндокринной системы нужна пища, обогащенная йодом, можно употреблять йодированную соль или воду. Но переизбыток йода также вреден, как и недостаток, поэтому специальные витаминные комплексы следует принимать только по назначению врача.

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Включать в рацион свежие овощи и фрукты

Некоторые люди считают, что представители семейства крестоцветных, например, капуста, могут нарушить функции щитовидки. Но реально навредить щитовидной железе можно, только если употреблять овощи в огромных количествах, десятками килограмм в день. Поэтому ни в коем случае не следует прекращать регулярно употреблять свежие овощи.

Вредные привычки для ваших гормонов

Кроме полезных, есть вредные слабости, которые могут способствовать появлению проблем с работой эндокринной системы.

Недостаток движения

Малоподвижный образ жизни способствует появлению излишков веса, что приводит к ожирению, нарушениям обмена веществ, сахарному диабету и гипотериозу.

Курение

Токсические вещества, выделяющиеся сигаретами, влияют на функции эндокринной системы. Кроме того, что основные проблемы курение доставляет органам дыхания, большую часть пациентов с нарушенями гормональных функций, представляют курильщики.

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Стрессовые ситуации

Щитовидная железа остро реагирует на повседневные стрессы. Если не держать свои эмоции под контролем, то можно нарушить нормальную работу эндокринной системы.

Употребление сои

Употребление сои препятствует выработке гормонов. Поэтому при заболеваниях эндокринной железы, нужно полностью прекратить употребление блюд из сои.

Употребление глютена

Повышенная индивидуальная чувствительность к глютеносодержащим продуктам может негативно влиять на работу эндокринной системы. В таких случаях проблемы вызывает иммунная система, которая может атаковать собственные органы и ткани.опубликовано econet

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