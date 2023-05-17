Вредные утренние привычки, от которых лучше отказаться: ТОП-13

Что же мы делаем неправильно, начиная новый трудовой день? И какие нас ожидают последствия?
Как ненавистен сигнал будильника, который звонит, почему-то всегда во время самого сладкого сна. Вот мы и нежимся в постели, пока до выхода из дому не остаются считанные минуты. Завтракаем на ходу, не успев принять контрастный душ. Зато успеваем зайти в социальные сети и посмотреть, сколько "лайков" поставили друзья нашей новой фотографии. И так повторяется каждое утро.
Типичное для многих утро выглядит следующим образом:
Итог подобного утра ожидает Вас вечером:
А ведь именно утро "задает тон" и настроение всему дню. О том, какие вредные привычки мешают сделать утро максимально продуктивным и позитивным, и поговорим далее.
Мало кто может похвастаться тем, что просыпается по первому "требованию" будильника. Чаще всего, жалея себя любимых, мы уже с вечера программируем будильник на повторный звонок.
Но подобная хитрость не несет в себе ничего положительного: неурочные 5 – 10 минут, проведенные в постели, не помогут выспаться и взбодриться, а вот драгоценное утреннее время украдут, превратив дальнейшие сборы в спешку. Не убедили? Тогда простая математика нам в помощь: ежедневно откладывая утренний подъем на 10 минут, в год мы пересыпаем примерно 61 час, что составляет 2,5 дня. Если же в день мы спим на 30 минут дольше запланированного, то мы лишает себя 180 часов (или 7,5 дней) драгоценного времени!
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Резко вскакивая с кровати по звонку будильника, Вы рискуете приобрести целый "букет" проблем со здоровьем, а именно:
Кроме того, стремительный подъем (особенно если Ваш будильник издает громкие и резкие звуки), провоцирует повышение уровня стрессовых гормонов, что чревато раздражительностью и даже агрессией.
Все эти советы будут работать при условии, что мелодия Вашего будильника не будет имитировать пожарную сирену. Специалисты рекомендуют выбирать для будильника мелодию, ритм и громкость которой будут нарастать по мере звучания. За это время Вы успеете привести в исполнение советы, приведенные ранее.
Важно, чтобы звонок будильника не раздражал Вас: громкие и резкие звуки будут способствовать быстрому пробуждению, но и испорченное настроение Вам также гарантировано. К тому же учитывайте то, что Вашим близким, если они не просыпаются с Вами в одно и то же время, громкий трезвон будильника вряд ли придется по душе.
Если, едва открыв глаза и не успев полностью проснуться, Вы просматриваете ленты в соцсетях; если начинаете свое утро не с душа, а с чтения новостей и проверки электронной почты, причем все эти действия никоим образом не связаны с Вашей трудовой деятельностью, – поздравляем! У Вас Интернет-зависимость!
Подобная утренняя увлеченность чужой жизнью имеет негативные последствия:
Проявите силу воли и не заходите в Интернет с утра (можете сделать это по дороге на работу). Выработать такую привычку будет непросто (ученые говорят о том, что на формирование привычки уходит 21 день, но практика показывает, что для этого необходимо минимум 45 – 60 дней). Выигранное время уделите беседе с близкими людьми за завтраком или полезным занятиям.
Естественный свет запускает наши внутренние биологические часы и сигнализирует о том, что пора просыпаться и активно действовать. Утренний подъем с плотно закрытыми шторами или жалюзями будет препятствовать пробуждению, поскольку организм будет воспринимать темноту как продолжение ночи.
Вывод: проснувшись, впустите в Ваш дом солнечный свет!
Неожиданно, правда? Все дело в том, что пылевые клещи, живущие в постельном белье, прекрасно размножаются в теплой и влажной среде. Так, на одной кровати может быть сосредоточено до полутора миллионов клещей, провоцирующих у человека аллергические реакции, астму и другие заболевания дыхательной системы. А как же чистота и порядок, спросите Вы? Ведь смятая после сна незаправленная постель выглядит, по меньшей мере, не эстетично.
Выход есть! Проснувшись, не спешите заправлять кровать. Лучше обеспечьте доступ в спальню естественному солнечному свету и свежему воздуху, поскольку именно эти условия губительны для пылевых клещей. Заправить постель лучше непосредственно перед выходом из дома.
От интенсивных физических нагрузок утром натощак врачи и диетологи рекомендуют отказаться, несмотря на то, что они являются залогом усиленного расщепления и сжигания жиров, а также ускоренного метаболизма.
Почему?
Во-первых, избавляясь от лишних килограммов на голодный желудок, Вы вредите сердечно-сосудистой системе.
Во-вторых, быстрое сжигание жира приведет к тому, что организм будет запасаться этим самым жиром на будущее, помня о голоде, а впоследствии регулировать метаболизм с учетом компенсации потери. В итоге первые тренировки натощак принесут хороший результат, но со временем Вы перестанете терять вес.
Однако выход есть: пятнадцатиминутная утренняя зарядка придаст энергии и бодрости, укрепит сосуды и кости, ускорит метаболизм и избавит от стресса.
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Утренний душ бодрит, тонизирует, насыщает кожу водой и кислородом, активизирует обменные процессы, укрепляет иммунитет, борется с целлюлитом и варикозным расширением вен. Кроме того, прохладный душ способствует выработке гормонов счастья, благодаря чему уменьшает проявление стресса, депрессии и тревожности. Однако важно помнить о том, что такими свойствами обладает прохладный или контрастный душ.
А вот горячая вода способствует вялости и сонливости, сушит кожу и может стать причиной простуды, особенно если горячие водные процедуры Вы проводите в холодное время года перед выходом на улицу.
Оптимальный вариант – контрастный душ, который начинать рекомендуется с теплой воды, затем следует 15-секундный холодный душ, а далее опять теплый (количество подходов регулируется с учетом индивидуальных предпочтений и возможностей).
С детства нас приучили к тому, что, позавтракав, необходимо почистить зубы, чтобы удалить частички пищи, скапливающиеся в межзубном пространстве и провоцирующие развитие кариеса. Но в ходе научных исследований было установлено, что чистка зубы сразу после приема пищи истончает зубную эмаль, особенно если Вы употребляли продукты и напитки, содержащие кислоты. Кроме того, чистка зубов до еды препятствует попаданию бактерий, скопившихся за ночь в ротовой полости, в пищевод с продуктами питания.
Зубы с использованием зубной щетки и пасты чистим до еды, а после приема пищи применяем ополаскиватель для ротовой полости.
Завтрак по праву считается основой дневного рациона по нескольким причинам:
Многие не завтракают, аргументируя это тем, что с утра у них абсолютно нет аппетита. Чтобы он появился, рекомендуется ужинать минимум за 4 часа до сна. Совет! Диетологи рекомендуют завтракать через 30 минут после пробуждения (этого времени хватит, чтобы организм запустил все жизненно важные процессы и начал работать в полную силу).
Аппетитное пирожное или французский круассан – вкусный, но далеко не идеальный завтрак.
Простые углеводы, присутствующие в большом количестве в сладостях, резко повышают содержание глюкозы в крови, благодаря чему Вы мгновенно чувствуете себя сытым. Но очень быстро на смену сытости приходит голод, который зачастую мы утоляем опять-таки сладким перекусом либо фаст-фудом, особенно если находимся на работе.
Такой замкнутый круг приводит к проблемам с ЖКТ, нарушениям в работе эндокринной системы и лишнему весу. От сухих завтраков диетологи рекомендуют все же отказаться, поскольку в них содержится большое количество сахара.
Эту привычку без зазрения совести можно назвать самой вредной, причем независимо от времени суток. Давно доказано, что кофе на голодный желудок – прямой путь к язве желудка и гастриту. А в сочетании с сигаретой – к повышению уровня вредного холестерина в крови и сердечно-сосудистым патологиям.
И вообще специалисты рекомендуют пить кофе во время полдника, поскольку к этому времени организм успевает растратить значительную часть энергии, полученной за завтраком, а, значит, нуждается в новой ее порции.
Если же без кофе утро Вам не в радость, выпейте его после употребления завтрака.
На голодный желудок рекомендуется пить не кофе, а стакан теплой воды, в которую можно добавить свежевыжатый сок половины лимона или чайную ложечку меда. Такой напиток тонизирует, бодрит, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм.
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С утра мы часто собираемся в спешке, поэтому еще одна проблема в виде помятой рубашки или порванной юбки нам вовсе ни к чему. Чтобы утро было спокойным и размеренным, приготовьте одежду с вечера, учтя при этом прогноз погоды. Если Вы – натура переменчивая, приготовьте 2 комплекта одежды, а утром выберите тот, который соответствует не только погоде, но и Вашему настроению.
Помните о том, что мысли материализуются, и настраивайтесь на позитив. Научитесь трудности и неприятности воспринимать как вызов, относиться к ним с долей юмора и самоиронии. И, конечно, мыслите позитивно! Как это сделать? Рассмотрим простой пример.
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Позитивное мышление: Сегодня у меня будет много непростых, но при этом интересных задач, с которыми я обязательно справлюсь! Надеемся, что наши советы помогут Вам каждое свое утро наполнить энергией и положительными эмоциями!опубликовано econet
Заяц И.А.
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Источник: https://econet.ru/
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