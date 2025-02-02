Все, что нужно знать об уходе за кожей после 30 лет

Невозможно остановить время и отменить старость — кожа неминуемо потеряет эластичность и покроется морщинами. Но всегда есть способы оттянуть этот момент и выглядеть молодо.
Вот только какой уход за кожей после 30 лет правильный и какие средства нужно использовать в борьбе за молодость, знают не все. Отсюда разочарование в косметике, которое в итоге приводит в кабинет к косметологам и пластическим хирургам. Чтобы с вами такого не произошло, расскажем все тонкости ухода за кожей после 30, которые необходимо знать каждой женщине.
Чтобы понять, как грамотно ухаживать за своей кожей, вам стоит разобраться в процессах, которые происходят с ней в этом возрасте:
Эти пункты наглядно показывают, что в борьбе за молодость вам потребуется комплексный уход. Не надейтесь, что сможете “замаскировать” первые признаки старения декоративной косметикой. Если вначале это и принесет результат, то впоследствии тональные и другие маскирующие средства будут лишь подчеркивать ставшие более глубокими морщины. Поэтому единственное верное решение – это регулярный уход за кожей.
Огромная ошибка многих женщин – это применение косметических средств, не подходящих по типу кожи. Неправильно подобранный крем или маска ухудшают состояние эпидермиса, могут спровоцировать воспаления, акне, шелушения или, напротив, избыток себума, а в долгосрочной перспективе – снижение эластичности кожи, что приведет к более раннему появлению глубоких морщин.
Поэтому первое, что нужно сделать — разобраться к какому типу кожи относится ваша.
Сухая или чувствительная. Запомните: не каждая чувствительная кожа — сухая, но каждая сухая — чувствительная. Для таких типов характерны сухость, шелушения, купероз (сосудистые сеточки).
Сухость кожи вызывает разрушение ее липидного защитного барьера. Без него эпидермис острее реагирует на любые внешние раздражители, отвечая аллергическими реакциями и раздражением. Без регулярного ухода на такой коже быстро появляются морщины.
Нормальная. Без выраженных недостатков: купероза, воспалений, жирного блеска или сухости. Уход за нормальным типом кожи легкий, но при неграмотном подходе может вызвать проблемы в работе сальных желез.
Комбинированная. Кожа сухая или нормальная, в Т-зоне – жирная. Уделяйте особое внимание уходу именно за Т-зоной - она быстрее теряет упругость.
Жирная. Имеет характерный блеск из-за чрезмерной работы сальных желез. После 30 лет, как правило, становится комбинированной и требует соответствующего ухода.
Чтобы продлить молодость такого типа кожи, ежедневно утром протирайте лицо тоником или лосьоном, после чего делайте массаж лица. Потом нанесите на кожу кисломолочный продукт с высокими процентом жирности (сметану, кефир, йогурт) или домашнюю маску. После всех процедур обязательно используйте увлажняющий дневной крем.
Вечером после снятия макияжа опять протрите лицо тоником и нанесите увлажняющий или питательный ночной крем.
Начните утро с умывания лица прохладной водой и легкого самомассажа (если нет времени, достаточно будет похлопывания). Эти процедуры тонизируют и усиливают кровообращение, после чего питательным веществам будет легче проникать в глубокие слои эпидермиса.
После умывания обязательно протирайте лицо тоником или молочком, чтобы нейтрализовать воздействие жесткой воды. В уходе используйте преимущественно увлажняющие средства (сыворотки, крема, маски), от питательных лучше отказаться – они провоцируют раннее появление морщин. Снимать макияж лучше специальными гелями и молочком.
Чтобы после 30 лет комбинированная кожа как можно дольше оставалась упругой и здоровой, придерживайтесь рекомендаций:
На день используйте легкие крема, на ночь – по типу вашей кожи.
Обладательницы жирной кожи лица часто делают ошибки, экспериментируя с уходом, что приводит к ухудшению ее состояния: акне, черные точки, расширенные поры и ранние морщины. Чтобы не допустить подобного, придерживайтесь правил:
Чтобы кожа оставалась здоровой и выглядела молодо, не нужно жить в кабинетах косметологов. Достаточно грамотно организовать домашний уход, и результат будет не хуже салонных процедур:
Важным этапом в уходе за кожей являются очищение с последующим ее тонизированием. Что для этого нужно:
Старайтесь не злоупотреблять декоративной косметикой или выбирайте легкие варианты: ВВ-крема, рассыпчатую пудру.
Главное правило в уходе за кожей после 30 лет гласит: днем – увлажняем, вечером – питаем. То есть после очищения и тонизирования кожи наносим увлажняющий или питательный крем в зависимости от времени суток. Это необходимо нашей коже: днем – легкая основа, позволяющая ей дышать, вечером – интенсивный питательный уход.
Компоненты, которые должны присутствовать в составе средств:
Если у вас суровый зимний климат, то в холодное время года питательные жирные крема можно наносить и днем. Это поможет коже защититься от низких температур.
Если вы не хотите тратить средства на покупную косметику или не доверяете ее составам, можете заглянуть в холодильник. Все необходимое для красоты и здоровья кожи там есть:
Эти продукты – идеальные ингредиенты для домашних масок, не уступающих в эффективности разрекламированным средствам.
А если вам нужен тоник для лица, можете отварить ромашку или бергамот. Они питают клетки эпидермиса и подготавливают кожу к дальнейшему уходу, восстанавливая pH-баланс.
Несмотря на то, что кожа вокруг глаз чувствительная и тонкая, особый уход ей не нужен. Просто включите в него маски против “гусиных лапок”.
Косметические средства могут быть, как покупные, так и домашнего приготовления. Здесь тоже нет особых правил. Единственное требование к ним – регулярное применение, ведь проще предупредить морщины, чем потом бороться с ними.
Шея коварно выдает возраст ее обладательницы. Поэтому возьмите в привычку проводить косметические процедуры не только на лице, но и на ней. Средства можете использовать те же, что и в уходе за лицом. Помните, что без увлажняющих и питательных процедур кожа на шее быстро станет дряблой, и вернуть ей упругость будет сложно.
В такой, казалось бы, простой процедуре, как снятие макияжа, множество женщин допускают ошибки. Чтобы уход за кожей был эффективным, соблюдайте рекомендации:
Доказано, что пренебрежение последним пунктом приводит к печальным последствиям: морщины появляются в среднем на 5 лет раньше, лицо атакуют черные точки и прыщи.
Средство для снятия макияжа подбирайте по типу кожи. Если после его применения вы ощутили дискомфорт, кожа покраснела или зудит, значит, смените его. Средство вам не подходит или производитель использовал в составе агрессивные вещества.
Домашние маски – это не всегда ради экономии. Часто женщины отмечают, что результат от их использования равнозначен дорогой косметике.
Небольшая хитрость: перед применением домашнего средства распарьте кожу лица и очистите ее. Это поможет питательным веществам проникнуть в глубокие слои эпидермиса, что сделает процедуру более эффективной.
Лучшие домашние рецепты для красоты кожи:
Чтобы крема и маски работали более эффективно, кожу нужно регулярно очищать от пыли, выработки сальных желез и ороговевших частиц. Для этих процедур понадобятся:
Скраб. Содержит твердые частицы, с помощью которых удаляет ороговевший слой, очищает поры и выравнивает рельеф кожи. Курс: 2 раза в неделю.
Для приготовления скраба понадобятся мягкий творог и молотый кофе в равных частях. Нанесите смесь на лицо, помассируйте пару минут и оставьте на 10 минут.
Гоммаж. Отличается от скраба отсутствием твердых абразивов в составе и наличием ухаживающих компонентов. Курс: 1-2 раза в неделю.
Смешайте 1 ч.л. мякоти банана, 1 ч.л. коричного порошка, 2 ч.л. кефира и 20 мл цитрусового сока. Нанесите на кожу массажными движениями и оставьте на 20 минут.
Пилинг. Очищает кожу от ороговевших частиц и загрязнений, но более агрессивно чем скраб. Не рекомендуется при расширенных порах. Курс применения: 1 раз в 10-14 дней.
Натрите 15 г дегтярного мыла на терке, добавьте в него по 10 мл нашатыря и борной кислоты, 15 мл глицерина и таблетку гидроперита. Нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз, на 10 минут. Удалите пилинг салфеткой, пропитанной хлористым кальцием.
30 лет – это тот возраст, когда уход за своей кожей должен быть регулярным и естественным. Тогда через 5 лет вам не придется бежать к косметологу на “уколы красоты”, ведь на грамотный уход кожа ответит здоровым цветом лица, чистыми порами и гладким рельефом.опубликовано econet
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