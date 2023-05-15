Всего 1 простое упражнение для позвоночника, которое приведет в норму общее самочувствие

Позвоночный столб очень тесно взаимосвязан с течением энергией через тело человека. В частности, недалеко от позвоночного столба проходят основные энергетические потоки. Чем здоровее позвоночный столб, тем проще энергетическим потокам двигаться через наше тело.

Предлагаем интересное и простое упражнение, которое в первую очередь воздействует на позвоночный столб, а общим его следствием является хорошее самочувствие всего тела. Это упражнение выполняется на стуле или табуретке. Главное условие к мебели, это то, что сиденье должно быть жестким, или средней жесткости. К примеру, диван в этом случае подходит меньше всего.

Специальное упражнение для позвоночного столба

Позвоночный столб очень тесно взаимосвязан с течением энергией через наше тело. В частности, недалеко от позвоночного столба проходят основные энергетические потоки. Чем здоровее позвоночный столб, тем проще энергетическим потокам двигаться через наше тело.

Эффект этой зарядки, как вы понимаете, ощущается в общем приподнятом настроении, улучшении самочувствия, легкости в движениях.

Прогиб

Сначала делается прогиб.

Сядьте на стул и положите ладони на колени. Выдохните и расслабьте тело.

Поднимите предплечья вверх, и сожмите руки (кисти) в кулаки, на уровне плеч.

Вместе со вдохом сделайте прогиб, направляя грудь и живот вперед, а плечи и крестец назад. Голова должна также опрокинуться назад.

Во время такого положения оказывается положительное влияние на надпочечники и щитовидную железу.

Задержитесь некоторое время в этом положении чтобы почувствовать прогиб.

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Округление спины

Округление спины выполняется вместе с выдохом.

Предплечья всё также находится вверху а кисти сжаты в кулаки.

Крестец и голову направляем вперед, а спину круглим. Подбородок нужно прижать к верхней части груди.

Это движение относится ко второй фазе данного упражнения для позвоночника и общего оздоровления.

Упражнение должно выполняться без лишнего напряжения. Одно повторение включает в себя прогиб и скругления спины. Сделайте 5-15 повторений.

Данное упражнение также можно выполнять стоя. В этом случае в стартовом положении вы должны стоять ровно, а стопы будут находиться на ширине плеч.опубликовано econet

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