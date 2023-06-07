Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Красота
  4. Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Автор: Econet 07 июня 2023 6280
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Пухлые, фактурные губы придают женщине более привлекательный внешний вид. Но с возрастом губы становятся менее выразительными. К тому же, огорчение приносят все новые и новые морщинки вокруг рта. Как вернуть своим губам объем и молодость? Предлагаем простое упражнение "рыбка".

Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Раньше девушки покусывали губки, чтобы они выглядели слегка припухшими. Но они не знали о существовании волшебного упражнения «Рыбка», которое дает моментальный эффект, не исчезающий до двух дней. 

Упражнение для круговой мышцы рта придаст губам объем

С годами пухлые и объемные от природы губы становятся тонкими, плоскими, окруженными морщинками.

Как замедлить разрушительный процесс времени?

Важно понимать его механизм.

Круговая лицевая мышца не крепится ни к одной кости, но связана с множеством соседних мускулов. Она моментально реагирует на стресс и мимику спазмом и постепенным усыханием. Мускульное кольцо как бы сжимается, подчиняясь природным силам. И влечет за собой соседние мышцы.

Восстановить нормальный объем губ можно, устранив спазм круговой лицевой мышцы. Нам в этом поможет специальное упражнение "рыбка". Если выполнять его каждый день, упражнение оказывает позитивное действие, которое «работает» до 2 дней. Уже после первого занятия вы обратите внимание, что ваши губки стали более объемными, фактурными: эффект будет заметен по меньшей мере 2 часа.

Этот прием работает с круговой мышцей рта по принципу постизометрического расслабления мускулатуры с помощью крошечных движений губами. Упражнение восстанавливает очертания и объем губ, придавая им выразительность.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Эффект упражнения «рыбка»

  • восстановление баланса натяжения между слизистой и внешней поверхностью губ;
  • устранение спазмов и гипертонуса круговой мышцы рта;
  • уменьшение так называемых кисетных морщин вокруг губ;
  • частичное устранение вертикальных заломов в уголках рта;
  • улучшение оттенка губ;
  • обеспечение притока крови к круговой мышце рта и питание тканей данной области;
  • косвенное взаимодействие с носогубными складками и мышцами щек;
  • улучшение артикуляции.

​​​​​​​Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Инструкция к выполнению упражнения «рыбка»

Кладем ладони на щеки, фиксируем их.

  • Вытягиваем губы узкой трубочкой и далее выворачиваем края губ, чтобы сформировать подобие граммофончика. Губы держим в напряжении в продолжение 5–10 сек.
  • Теперь посмотрим в зеркало, чтобы оценить, какие зоны круговой мышцы рта не порозовели.
  • Продолжаем удерживать наш «граммофончик» и начинаем сокращать крошечными движениями нужную область мышцы. Таким образом мы активируем кровоток.
  • Упражнение можно считать выполненным, если круговая мышца рта полностью порозовеет.

Выполняем манипуляцию дважды в день, чтобы добиться розового оттенка всех зон круговой мышцы рта, как правило, на это уходит от 1 до 2 мин. ⠀

Рекомендации

  • Не следует выворачивать губы что есть силы. 
  • Важно контролировать, чтоб при выполнении упражнения затылочная зона была расслаблена, для этого можно чуть-чуть опустить подбородок. Не нужно вытягивать шею вперед.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

красота губы лицо мышцы морщины стресс мимика старение омоложение

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Чувства не обманывают, обманывают составленные по ним суждения. Иоганн Вольфганг фон Гёте
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.