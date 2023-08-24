Выключатель жира: почему на самом деле появляется живот

Последние исследования о вреде ожирения доказали, что наиболее опасным для здоровья и долголетия человека является висцеральный жир. Он откладывается на внутренних органах, нарушает работу сердца, сосудов, печени, в 2,75 раза увеличивает риск преждевременной смерти от инфаркта. Его переизбыток и приводит к появлению живота, портит фигуру человека.

Переизбыток висцерального жира одни врачи связывают с употребление большого количества калорийной пищи. Другие утверждают, что причина скрывается в употреблении сахара. Пытаясь похудеть, люди отказываются от него в пользу фруктозы и других заменителей.

Значение фруктозы в питании

Одним из способов похудения врачи называют строгое ограничение сахара в ежедневном рационе. При резком исключении сладостей многие люди испытывают стресс, поэтому быстро срываются. Пытаясь «завязать» с вкусной зависимостью, они переходят на фруктозу, считая ее полезной и безопасной для организма.

Несколько лет назад проводились клинические испытания, во время которых желающих похудеть разделили на две группы, подобрав низкокалорийное питание. Одни пациенты получали продукты с сахаром, другие – на основе фруктозы. По итогам эксперимента результаты были одинаковы. Врачи были уверены, что в борьбе с лишним весом не существует разницы, а имеет значение только ограничение калорий. Но исследование затронуло ряд важных вопросов.

Имеет ли значение уровень фруктозы в рационе?

Основной способ сбросить лишний вес – сократить употребление пищи. Организм начинает испытывать недостаток энергии, постепенно тратит жиры из запаса. Пытаясь сделать еду более вкусной, люди выбирают диетические продукты на фруктозе, не зная важной особенности.

При попадании в кровь фруктоза начинает расщепляться и активировать выработку гормона лептина. Он отвечает за контроль аппетита и в большом количестве его стимулирует. Человек испытывает чувство голода, начинает больше есть, набирая вес. Поэтому подобные «диетические» продукты недопустимы при похудении.

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Как фруктоза влияет на здоровье?

При внимательном анализе клинических исследований оказалось, что потерю веса дает не замена сахара фруктозой, а ограничение калорий. При этом важно общее самочувствие испытуемых. При постоянном ее употреблении может возникнуть метаболический синдром, при котором откладывается висцеральный жир. Возможно, это одна из основных причин жирового гепатоза и перерождения клеток печени, в меньшей степени наблюдающееся при использовании в еде обычного сахара или натуральной глюкозы.

В чем различие между сахаром и фруктозой?

Многие производители сладких напитков и снеков выпускают целые серии продуктов на фруктозе, утверждая, что они более полезны и безопасны для здоровья. На деле повышается аппетит, возникает переедание и лишний вес. При длительном употреблении подобной продукции возникает повышенное артериальное давление, увеличивается риск диабета.

Последние наблюдения показали, что наиболее опасным для организма становится смешивание разных подсластителей в одном продукте или напитке. При попадании в кишечник сахар ускоряет расщепление фруктозы, которая быстрее всасывается в кровь, запускает процесс откладывания запасов в виде висцерального жира на внутренних органах.

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Как применять «выключатель» жира, чтобы похудеть

Понимая, как фруктоза может повлиять на процесс похудения и удержания стабильного веса, можно использовать ее свойства для достижения цели. Известный американский профессор Ричард Джонсон на основании многолетних исследований пришел к выводу, что люди набирают вес, случайно активировав «выключатель» жира.

Именно при употреблении сахара и его заменителей (фруктозы и сахарозы) в крови повышается уровень мочевой кислоты. Она стимулирует накопление и отложения жира, нарушает процесс метаболизма, являясь «выключателем» жиросжигания.

Мочевая кислота поддерживает работу митохондрий – «заводов энергии» организма человека. Она мешает им быстро расщеплять калории и жиры, что приводит к дисбалансу. Клетки и ткани испытывают недостаток питательных веществ, посылая в мозг сигнал о голоде. Получается замкнутый круг, провоцирующий отложения висцерального жира на животе.

Для успешного похудения и поддержания стройности необходимо работать с «выключателем» жира нашего организма. Лучше полностью отказаться от любых напитков, содержащих сахар и фруктозы, не использовать продукты с их содержанием. Следите за уровнем мочевой кислоты, чтобы избежать висцеральных отложений.опубликовано econet

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