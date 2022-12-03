Язва желудка: Нужно лечить весь организм!

Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислот­ности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствую­щей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию.

Язва желудка, т.е. поражение, разрушение участка сли­зистого и подслизистого слоя желудка, а чаще двенадцатиперстной кишки — нередко встречающееся заболевание. Мужчины страдают чаще женщин, но если учесть став­ший в последнее время почти поголовным эрозивный гаст­рит (чаще у женщин), то количество страдающих от этой патологии мужчин и женщин сравнивается.

Марва Оганян: Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

«У кого нет гастрита?» — расхожее выражение. Да, к сожалению, это так, а сейчас гастритом — воспалением слизистой желудка с точечными изъязвлениями — страда­ют даже дети. Тревожный симптом! Давайте же попытаем­ся выяснить его причины.

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Слизистая оболочка желудка и пищевода — это та по­верхность, тот орган, который первым соприкасается с пи­щевой кашицей, попадающей в желудок после проглаты­вания пищи. Следовательно, качество пищи должно соот­ветствовать физиологическому строению и возможностям желудка.

Пищевая кашица должна быть, во-первых, хорошо прожевана и перемешана со слюной. Для этого нужно со­держать зубы в хорошем состоянии, лечить кариес, регу­лярно чистить их зубной пастой. Но это означает только обеспечить более или менее правильный механический состав пищи.

Однако совершенно ясно, что самым главным момен­том в возникновении изъязвления слизистой оболочки желудка является химический состав съедаемой пищи. Вот и снова напрашивается вывод: «Что едим, из того и состоим. Как едим, так и болеем» — поскольку ткани наши стро­ятся из съеденных нами продуктов и качество последних определяет качество тканей организма.

Вспомним: когда возникает язва? При повышении кислотности желудочного сока. Именно потому она чаще возникает в двенадцатиперстной кишке, секрет (выделяемая слизь) которой имеет щелочную реакцию, и уже неболь­шое изменение рН-среды в кислую сторону вызывает воз­никновение незаживающей ранки стенки кишки.

На протяжении многих лет врачи, пытавшиеся лечить язву желудка, создавали теории возникновения этой бо­лезни и на основании их — методы ее лечения. Так были созданы нервно-рефлекторная теория происхождения язвы, затем — вирусная, бактериальная и ряд других.

Но язвенная болезнь не вылечивается ни одним ме­тодом, созданным на основе этих теорий. Почему? По­тому что в них не учитывается химический состав ткани слизистой и принимаемой пищи и их соответствие друг другу.

Итак, кроме механических характеристик — твердая, мягкая, измельченная, горячая, тяжелая, холодная — пища имеет гораздо более важные для наших тканей химические характеристики: белковая, крахмалистая, углеводистая, жировая, а также кислая или щелочная.

Причем понятие «кислая или щелочная» означает не вкус пищи, а ту реакцию, которая возникает в полости желудка и кишечника при расщеплении пищевых продук­тов ферментами желудочного и кишечного соков.

Так, лимоны и все кислые ягоды и фрукты (сырые), расщепляясь в полости кишечника, создают щелочную реакцию среды, так как органические кислоты, входящие в состав свежих фруктов и ягод, диссоциируют не как кис­лота, а как щелочи, отщепляя гидроксильную ОН-группу с отрицательным зарядом, т.е. группу — носитель электро­на. Свободный же электрон в составе ОН-группы оказывает исключительно благоприятный эффект в наших тканях, так как является носителем свободной энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

Итак, мы приняли нашу обычную белково-крахмалистую пищу (бутерброды, яичницу с беконом и хле­бом или мясо с гарниром (каша, макароны), пирожки с мясом и т.п., заели сладким десертом, запили сладким чаем, кофе и т.п. Все это попало в желудок в основном кусками, а не гомогенной (однородной) кашицей, пе­ремешанной со слюной, что уже затрудняет пищеваре­ние, так как требует дополнительного количества желу­дочного сока.

В полости желудка белки (мясо, яйца, сыр, творог, молоко) расщепляются до аминокислот. Крахмалы (хлеб, каша, макароны) не расщепляются в кислой среде (реак­ция желудочного сока сильнокислая — РН=3,0).

Для своего расщепления крахмал, обработанный тер­мически (выпечка, варка), требует щелочной среды и фермента амилазы, которую выделяет поджелудочная же­леза в двенадцатиперстную кишку.

В желудке же все крахмалистые компоненты пищи, задерживаясь при переваривании белков, пропитываются кислым желудочным соком и становятся труднодоступ­ными для амилазы, которая активна только в щелочной среде.

Тем не менее крахмал в кишечнике расщепляется до сахара и глюкозы, которые создают идеальные условия для брожения остальной пищевой кашицы. В результате этого процесса уже в двенадцатиперстной кишке образуются вин­ная и уксусная кислоты.

Среда полости двенадцатиперстной кишки сильно закисляется, что и вызывает изъязвление нежной слизис­той оболочки, для которой «родной» является щелочная среда. Закислению среды кишечника способствуют так­же жирные кислоты, которые образуются при расщепле­нии пищевого жира под воздействием липазы подже­лудочного сока.

Таким образом, нарушение пищеварения, начавшееся уже в желудке, продолжается в кишечнике. Неправильный состав пищи нарушает химическую среду, в которой про­исходит пищеварение. Это вызывает гниение белковой пищи (недостаточно желудочного фермента пепсина, так как часть его адсорбируется без пользы крахмалами пищи). Кроме того, концентрация пепсина в желудочном соке человека вообще недостаточна для переваривания мясного белка в силу видовых физиологических особенностей стро­ения организма.

Крахмалистая же пища, как было сказано, вместо вса­сывания сахаров через стенку кишечника, будучи принята вместе с белками, сбраживает их. Таким образом, процесс пищеварения в «норме», так сказать, сопровождается по­стоянным выделением гнилостных и бродильных ядов, ко­торые, однако, попадая в кровь воротной вены печени, доходят до нее и обезвреживаются клетками печени –гепатоцитами в парные неядовитые соединения, выводимые из организма органами выделения.

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Понятно, что такое обезвреживание сопровождается повреждением ткани печени и почек, вызывающим с тече­нием времени заболевания этих органов.

Но вернемся к пищеварению в полости пище­варительного тракта. Путь пищевой кашицы — химуса — лежит после двенадцатиперстной кишки через десятимет­ровый тонкий кишечник. Здесь через стенку кишечника происходит всасывание в ткани всех основных компонентов пищи, переваренной в пищеварительном канале. А это про­дукты расщепления белка — аминокислоты, продукты рас­щепления жиров — жирные кислоты, продукты расщепле­ния крахмала — дисахариды и моносахариды, имеющие также кислую реакцию.

Следовательно, при их всасывании в ткани организма (в кровь воротной вены печени, в печень и далее — во все остальные ткани) реакция этих тканей, т.е. нашей внут­ренней среды, меняется в кислую сторону. Вот тут и начина­ется первый ключевой момент в развитии язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

На самом деле причиной возникновения язвы являет­ся не грубая, холодная или кислая пища (в ротовой поло­сти она все равно пережевывается до приемлемого для заг­латывания состояния), не стрессы (нервно-рефлекторная теория), хотя они способствуют ее обострениям. Причи­ной этого является кислая реакция тканей организма.

Желудок не изолирован от других органов, а, наобо­рот, тесно связан с ними кровью и лимфой, омывающей слизистую оболочку, которая выделяет желудочный сок. При сдвиге реакции тканевой жидкости и крови в кислую сторону избыточная кислота выделяется железами слизис­той стенки желудка. Кислотность желудочного сока повы­шается (сдвиг рН в кислую сторону — до 2,0).

Выделяясь постоянно (особенно при частых приемах пищи) в полость желудка и попадая также в двенадцати­перстную кишку, кислый желудочный сок вызывает изъяз­вление одного или нескольких участков слизистой обо­лочки этих органов. Больному рекомендуется определен­ная диета и всевозможные препараты, поглощающие кис­лотность желудочного сока, чтобы она не травмировала язву.

Пища теперь рекомендуется отварная, приготовленная на пару, рубленая, молотая, пресная (без соли, перца, ук­суса, пряностей, без экстрактивных веществ мяса и без жареных продуктов), в теплом виде. Это называется — щадящая диета.

Что она щадит? Слизистую оболочку желудка. Так-то оно так, но каков химизм этой пищи? Ведь это те же жи­вотные белки (паровые котлеты, тефтели, творог, яички), жиры — масло, сметана, крахмал. Белый хлеб и сладкое не ограничивается.

Что это значит? Это значит, что при переваривании этих диетических продуктов мы имеем те же процессы гни­ения и брожения в тонком и толстом кишечнике, вса­сывание токсинов пищеварения в печень и остальные тка­ни и опять же — всасывание кислых продуктов расщепле­ния белков, жиров и крахмалов в кровь и ткани, а затем выделение этих кислых продуктов через слизистую желуд­ка — органа, функцией которого является как раз выделе­ние кислоты.

Следовательно, при приеме в пищу белковых продук­тов и масла, которые поглощают частично кислотный же­лудочный сок, а также лекарств, поглощающих кислоту и даже заживляющих язвы (солкосерил, винилин), мы не достигаем цели — снижения кислотности желудочного сока и излечения язвы, которая не заживает из-за постоянного раздражения кислым желудочным соком.

А происходит это потому, что все названные продукты после своего усвоения тканями продолжают закислять тка­невую среду, и эта избыточная кислотность выделяется опять же через желудочный сок, и процесс лечения язвы становится бесконечным с временными улучшениями и сезонными обострениями весной и осенью (при смене тем­ператур и переохлаждении).

Но вот оказывается, что язвенный процесс в пищева­рительном тракте связан также с холодом — язва, безус­ловно, сопровождается воспалительным процессом окололежащих тканей слизистой и подслизистого слоя. Отку­да воспаление? От холода? Это только способствующий фактор.

Воспаляются и болеют только те ткани, в которых на­ходится гной, т.е. омертвевшие и уже разложившиеся клетки или яды, которые проникли в заболевший орган из близ­лежащих тканей. Вот мы и обнаружили второй ключевой момент возникновения болезни. Какой орган находится близко к желудку и над желудком, откуда в сосудистую сеть желудка могут стекать и гнойные токсины? Это — легкие и бронхи. А нижняя треть бронхиального дерева — это в основной массе капиллярные бронхи, которые к 30– 40 годам практически у всех (90%) бывают закупорены гной­ными массами (обструктивный бронхит).

Отсюда в сосудистое русло слизистого и подслизистого слоя желудка и двенадцатиперстной кишки попадают из кро­ви и лимфы, омывающих легкие и бронхи, гной и гнойные токсины. Они скапливаются в определенных участках.

При попадании на них кислого желудочного сока (кис­лотность его повышена за счет пищи) эти участки изъязвляют­ся — мы имеем или одиночную язву, или точечные множе­ственные изъязвления — эрозивный гастрит. Затем на этих участках поселяются микробы, вирусы, простейшие и все, кому не лень; они питаются мертвой тканью.

Все эти микроорганизмы обнаруживаются в материа­ле, взятом при биопсии: геликобактер, трихомонада и т.п. Это выдается за открытие, создаются лекарства, убиваю­щие данный микроб, их принимают больные и получают ремиссию — язва затихает на время, потом все начинается сначала.

На самом деле при лечении язвы нужно лечить весь организм: бронхолегочную систему, печень, которая игра­ет немалую роль в поддержании язвенного процесса, выделение желчи с повышенной кислотностью, поскольку у язвенного больного имеет место ацидоз (перекисление) всех тканей организма.

Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислот­ности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствую­щей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию. А это сырая растительная пища, т.е. та самая, которую яз­венникам запрещают есть. Но чтобы она не раздражала язву и не вызывала лишнего газообразования в кишечни­ке из-за переваривания грубой клетчатки, она должна употребляться в виде свежевыжатых соков в течение пер­вых двух месяцев.

Однако начинать лечение нужно даже не соками, а отваром трав, вызывающих заживление слизистой. Луч­ше всего, по моим наблюдениям, с этим справляется перечная мята. Питье мятного чая обязательно с медом в течение 20–30 дней при отсутствии всякой другой пищи в рационе великолепно очищает организм (а не только желудок и кишечник) от остаточных продуктов обмена и особенно азотистых соединений, разрушающих не только слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, но и суставные хрящи и оболочки мозга.

Полиартриты, головные боли, мигрень обусловлены накоплением токсичных продуктов азотистого (т.е. белково­го) обмена в этих тканях (мочевина, мочевая кислота, кре­атин, аммиак и др.). Таким образом, излечивая язву, мы попутно лечим и все эти заболевания, очень часто со­провождающие человека всю жизнь.

При выходе через кожу эти же азотистые производ­ные вызывают экзему, псориаз, нейродермиты и т.п. Следовательно, их удаление из организма способствует излечению также этих болезней. Но такого рода «голода­ние» должно обязательно сопровождаться промыванием кишечника (ежедневные очистительные клизмы 2–4 лит­рами теплой воды (30-36°С) с добавлением двух чайных ло­жек поваренной соли и одной чайной ложки питьевой соды на два литра воды).

Промывания кишечника необходимы не только для выведения его содержимого, но также для очистки каж­дой клетки тканей организма через лимфатические сосу­ды, которые выносят тканевые шлаки в полость толстого кишечника.

Заметьте, что питье мятного чая с медом является ре­альным питанием для тканей организма. Мед одновремен­но заживляет язву, а всасываясь в желудке, питает ткани и ощелачивает клеточную жидкость.

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В течение 25–30 дней ощелачивается вся масса тканей организма, ликвидируется ацидоз, кислотность желудочного сока нормализуется. При отсутствии питания желудок не выделяет сок — созданы идеальные условия для заживле­ния язвы.

За это время растворяется и выводится через лимфа­тические пути также содержимое капиллярных бронхов. Легкие расправляются, кислород доходит до легочных аль­веол и усваивается ими, что также способствует заживле­нию язвы. Достаточное количество кислорода имеет исключительную важность для правильного обмена веществ в тканях, и потому при лечении язвы очень поможет при­ем перекиси водорода внутрь (по 10 капель 3 раза в день в столовой ложке кипяченой воды).

Через месяц после начала лечения нужно хотя бы десять дней пить только соки: свежевыжатый морков­ный сок вместе со свекольным, сок капусты и сок сыро­го картофеля. После этого переходить на сырые протер­тые фрукты и овощные салаты с добавлением раститель­ного масла, сырых яичных желтков, свежих сливок + соки и мятный чай с медом. Такое питание продолжать 1–2 месяца.

Таким образом можно добиться реального излечения язвы и сопутствующих болезней и научиться управлять сво­им организмом.

Описанным методом в течение 45 дней была излечена кровоточащая язва двенадцатиперстной кишки у мужчины 54 лет. Излечение язвы подтверждено гастроскопией. Трое молодых людей из станицы Новокорсунской и двое из Краснодара излечили язву в стадии обострения, что также подтверждено гастроскопией.

Эрозивный гастрит встречается буквально у каждого третьего пациента (в том числе у детей), излечивается по­путно с основным заболеванием за 1,5–2 месяца. Такова сила природы, а не лекарств.опубликовано econet.ru.

© Марва Оганян

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