Язвы во рту: натуральные способы лечения

Как можно вылечить язвы естественным путем? Афтозный стоматит – так называется обычная язвенная болезнь. Язвочки могут развиваться в любой области мягких тканей внутренней поверхности рта и языка. Пациенты могут жаловаться на жжение или покалывание даже до того, как язвы возникнут. На вид они круглые, серые / белые с воспаленной красной окантовкой.

Язвы могут возникнуть после повреждения тканей кислой / острой пищей. Механическая травма краем зуба (корригирующими средствами) тоже может повлечь за собой развитие язвы. Как правило, высыпания появляются, когда ослаблен иммунный ответ, есть нехватка определенных веществ в организме или при пищеварительных патологиях.

Домашние средства от язв во рту

Помочь заживлению язв могут домашние способы лечения. Они эффективны благодаря противовоспалительным и обезболивающим свойствам, содержат вяжущие компоненты, дают эффект охлаждения, уменьшая дискомфорт.

Обезболивающий спрей

Компоненты:

2 ст. масло из виноградных косточек - 2 стак.,

масло мяты перечной - 10 кап.,

масло эвкалипта - 8 кап.,

распылитель.

Приготовление:

Наливаем состав в бутылку.

Надеваем колпачок и закручиваем.

Перед применением взбалтываем.

Распыляем смесь на рану.

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Чай с ромашкой

Чай с ромашкой может ослабить проблемы пищеварения. Ромашка имеет в составе вещества, дающие противовоспалительный и противомикробный эффект. А чайные пакетики помогут заживлению.

Компоненты:

1 пакетик ромашкового чая

Применение:

Погружаем пакетик в воду на 1-2 мин.

Прикладываем пакетик к язве на 10 мин.

Применяем дважды в день.

Шалфей

Компоненты:

высушенный шалфей - 2 ч. л.,

вода - 1200 гр.

Применение:

Кипятим воду.

Всыпаем сушеную траву шалфея.

Настаиваем 10 мин.

Даем остыть.

Полощем рот составом в течение 1 мин.

Выплевываем жидкость и полощем рот чистой водой.

Храним состав в емкости с крышкой.

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Кокосовое масло

Компоненты:

кокосовое масло,

ватные палочки (шарики).

Применение:

Наносим масло на ватную палочку.

Прикладываем на язву.

Масло гвоздики

Масло гвоздики содержит эвгенол, действующий на болевые рецепторы и облегчающий дискомфорт при язве.

Компоненты:

оливковое масло – половина чайной ложки,

гвоздичное масло – 4-5 кап.,

вода (легка подогреть),

ватные палочки.

Применение:

Промываем полость рта водой (можно соленой).

Соединяем гвоздичное и оливковое масла.

Наносим масло на язву ватным диском (палочкой).

Продолжаем наносить масло, пока язва не затвердеет.

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Мед

Компоненты:

теплая вода (можно соленая),

мед.

Применение:

Промываем полость рта теплой водой.

Наносим мед на рану.

Проделываем процедуру 2-3 раза в день.

Особенно полезно делать это перед сном.

Восковые колпачки

С помощью воскового колпачка вы устраните раздражение, вызванное трением о зубные протезы.

Компоненты:

пчелиный воск – 1 ст.,

кокосовое масло - 2 ч. л.

Применение:

Смешиваем воск и кокосовое масло и растапливаем в микроволновке.

Остужаем смесь.

Наносим состав на зубной протез, чтоб оградить язву от повреждения.

Ополаскиватель с алоэ

Компоненты:

гель алоэ – 1 ч. л.,

вода – 1 стакан.

Применение:

Соединяем компоненты.

Перемешиваем.

Полощем полость рта над болезненным участком, облегчая боль.

Применяем средство 3 раза в день.опубликовано econet

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