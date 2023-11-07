За шаг до болезни: Список анализов для точной диагностики 

Заболевание, выявленное на ранней стадии, всегда лучше поддается лечению, и шанс выздороветь возрастает в разы. Люди, следящие за собственным здоровьем, регулярно проходят медицинское обследование. Вот какие анализы стоит сдать в первую очередь.

Как можно обнаружить вероятную болезнь, которая пока не постучалась к вам в двери, но упорно движется в вашем направлении? Мы можем не обращать внимание или отмахиваться от каких-то тревожных звоночков, сигнализирующих нам о патологическом состоянии, которое является предвестником заболевания. Ведь абсолютно все явления имеют первопричину: хроническая усталость, депрессия, проблемы с весом, недостаток в организме микронутриентов (иначе - витаминов и минералов), гормональный сбой, сложности с детоксикацией…

Как обнаружить состояние предболезни

Как вовремя заметить и распознать проблему? Куда обращаться за консультацией?

Все просто. Анализы крови, мочи и кала могут продемонстрировать четкую картину состояния вашего здоровья в данный момент. Анализы эти имеет смысл сдавать систематически, грамотно подготовившись к их сдаче.

А теперь перейдем к более конкретным вопросам.

Какие именно анализы целесообразно сдавать?

Предлагаем список, включающий необходимый минимум позиций, иногда его оказывается достаточно, а в других случаях может потребоваться дополнительное обследование.

Общий анализ крови с лейцетарной формулой. Данный анализ выявит проблемы (если таковые имеются) железодефицита, косвенно укажет на недостаток в организме определенных витаминов, продемонстрирует данные о, возможно, протекающем аллергическом процессе или присутствии паразитов.

Уровень глюкозы и инсулина, и гликированного гемоглобина в крови отслеживаются для выявления вероятного диабета 1 или 2 типа, инсулинорезистентности или метаболического синдрома.

Ферритин, ОЖС, сывороточное железо. Эти мало понятные простому обывателю термины означают выявление железодефицитной анемии.

Генетическое тестирование проводятся на непереносимость глютена , лактозы и кофеина.

Уровень ттг, свободных Т3 и Т4, наличие антител к ТПО и ТГ определяются для мониторинга функций щитовидной железы.

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Показатель В9, В12 может продемонстрировать нехватку в организме указанных витаминов.

Уровень холестерина определяется для проверки наличия или предрасположенности к сердечно - сосудистым недугам, предоставит примерную картину вашего образа питания, а дополнительное исследование ЛПНП и ЛПВП скажут об этом более подробно.

Гомоцистеин как показатель свидетельствует о цикле метилирования (иначе говоря - участие в детоксикации).

Половые гормоны. Показатели проверяются в зависимости от пола, цикла, симптоматики.

Показатель с-реактивного ультрачувствительного белка демонстрирует наличие в организме системного воспаления.

Копрограмма сдается для мониторинга работы и состояния ЖКТ, кишечника , может косвенным путем указать на кислотность желудочного сока.

Анализ мочи на органические кислоты (он довольно дорогостоящий, но важный).

Вот такой необходимый перечень анализов для составления более-менее точной картины состояния вашего здоровья.опубликовано econet

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