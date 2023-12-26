Заболевания, при которых полезна кетогенная диета

Потребляя высококачественные жиры и диету с низким содержанием углеводов, вы достигаете пищевого кетоза; метаболического состояния, в котором ваше тело сжигает жир, а не глюкозу в качестве основного топлива. Поддержание пищевого кетоза может быть полезно для здоровья при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, рак, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, БАС, РС, аутизм, мигрени, черепно-мозговые травмы, синдром поликистозных яичников и многих других.

Ожирение и основные причины смерти, такие как диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и рак имеют кое-что общее - все они являются результатом резистентности к инсулину и лептину. Другими словами, основная проблема заключается в том, что метаболическая дисфункция развивается в результате потребления слишком большого количества чистых углеводов (все углеводы минус волокно) и / или белка. Сахар из обработанных пищевых продуктов и зерно являются главными виновниками, а стандартная американская диета изобилует обоими.

О пользе пищевого кетоза

Пищевой кетоз может быть ключом к оптимальному здоровью

Кетоны - здоровое, чисто горящее топливо

Как перейти в состояние пищевого кетоза

Избегайте молока и подумайте о масле MCT

Кетогенная диета имеет длинную историю применения при эпилептических припадках

Пищевой кетоз улучшает здоровье мозга

Симптомы гормональных и расстройства нервной системы могут улучшиться при кетогенной диете

Пищевой кетоз может быть ключом к профилактике рака

Другие стратегии, которые способствуют здоровому сжиганию жира

После того, как у вас развивается резистентность к инсулину и лептину, это вызывает каскад биохимических реакций, которые не только заставляют ваше тело сохранять жир, но и вызывают воспаление и повреждение клеток.

Короче говоря, оптимизируя обмен веществ и митохондриальную функцию, вы делаете шаг на пути к улучшению здоровья. Так как же исправить эти метаболические дисбалансы? Ваша диета является ключевым фактором. Время приема пищи также может играть важную роль.

Пищевой кетоз может быть ключом к оптимальному здоровью

Потребляя высококачественные жиры и диету с низким содержанием углеводов и умеренным содержанием белка, вы достигаете пищевого кетоза; метаболического состояния, в котором ваше тело сжигает жир, а не глюкозу (сахар) в качестве основного топлива. Накапливающееся количество исследований показывает, что диета для достижения пищевого кетоза является решением длинного списка проблем со здоровьем, начиная с ожирения.

В самом деле, появляющиеся научные данные свидетельствуют о том, что диета с высоким содержанием жиров, низким содержанием чистых углеводов и умеренным содержанием белка (другими словами, диета, которая удерживает вас в пищевом кетозе) идеально подходит для большинства людей.

На самом деле, спортсмены перестают следовать традиционным стратегиям большого количества углеводов и принимают этот способ питания, потому что он повышает физическую выносливость.

Помимо устойчивости к инсулину и сахарного диабета 2 типа есть целый ряд показаний для пищевого кетоза, в том числе в качестве средства для лечения судорог, особенно у детей, которые не реагируют на сильнодействующие препараты, и неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Рак является еще одной областью, где кетогенная диета зарекомендовала себя.

Другие преимущества включают уменьшение голода и резкое падение аппетита, как только вы перейдете от сжигания сахара к жиру в качестве основного топлива. Эффективное сжигание жира может также увеличить продолжительность жизни. Исследователи идентифицировали около дюжины генов, связанных с долголетием.

Предотвращение этой деградации поможет сохранить мышечную массу. ВСАА имеют и другие преимущества: в ряде исследований с участием моделей животных среднего возраста, добавление ВСАА увеличивало мышечную массу и сердечный митохондриальный биогенез (создание новых митохондрий), улучшая здоровье и долголетие.

Кетоны - здоровое, чисто горящее топливо

Основной причиной избыточного веса у большого количества людей и / или плохого состояния здоровья в наши дни является то, что западная диета перегружена неволокнистыми углеводами в качестве основного топлива, что, в свою очередь, ингибирует способность вашего тела получить доступ к жиру для сжигания.

Высококачественные жиры, тем временем, являются предпочтительным топливом, так как их можно использовать гораздо более эффективно, чем углеводы. Когда вы сжигаете жир в качестве основного топлива, ваш дыхательный коэффициент (количество кислорода, который вам необходим), как правило, снижается, что является признаком более эффективной работы метаболизма.

Как перейти в состояние пищевого кетоза

Наиболее эффективный способ натренировать ваше тело, чтобы использовать жир в качестве топлива, это удалить большую часть сахаров и крахмалов из рациона, и это работает для всех, от элитных атлетов до диабетиков с сидячим образом жизни. В то же время, эти углеводы нужно заменить здоровыми жирами.

Потребления менее 50 грамм чистых углеводов из пищи в день, а также поддержания количества белка от низкого до умеренного, как правило, достаточно, чтобы перейти к пищевому кетозу (метаболическое состояние, связанное с увеличением производства кетонов в печени, биологическое отражение которого – возможность сжигать жир).

Это лишь обобщение, так как каждый человек реагирует на продукты питания по-разному. Некоторые люди могут войти в полный кетоз, потребляя 70-80 грамм неволокнистых углеводов. Другим, особенно если они инсулинорезистентны или имеют диабет 2-го типа, может потребоваться менее 40, или даже всего 30 граммов в день.

Для того, чтобы определить нужное количество углеводов, важно измерять не только уровень глюкозы в крови, но и кетоны, что можно сделать через мочу, дыхание или кровь.

Это позволит объективно измерить, находитесь ли вы в кетозе, а не просто полагаться на подсчет грамм потребляемых углеводов. Пищевой кетоз определяется как количество кетонов крови в пределах от 0,5 до 3,0 ммоль на литр (ммоль / л).

Тем не менее, использование трекера питательных веществ радикально улучшит вашу способность понимать, сколько и какие продукты помогут вам придерживаться целей кетогенной диеты, а также оценить пищевую ценность выбранной вами пищи.

Избегайте молока и подумайте о масле MCT

Помимо добавленных сахара и зерна, в процессе диеты стоит избегать молока, так как это может затруднить пребывание в кетозе, если вы едите или пьете его в больших количествах.

Галактоза в молоке это углевод, и вы можете легко превысить количество чистых углеводов в день, выпив один стакан молока. Казеин, основной белок в молоке, также может вызвать или способствовать воспалению.

Когда вы поддерживаете низкий уровень чистых углеводов, ваше тело переключается на сжигание жира в качестве топлива, а печень начинает преобразовывать часть этих жиров в кетоновые тела. Это эндогенное производство, что означает, что они сделаны вашим телом из ваших жировых запасов или из жиров в пищевых продуктах, которые вы едите.

Кетогенная диета имеет длинную историю применения при эпилептических припадках

Authority Nutrition составил список 15 заболеваний, которые положительно реагируют на кетогенную диету, и он, скорее всего, неполный.

Основываясь на моем понимании здоровья митохондрий и метаболической функции, подавляющее большинство заболеваний может попасть в эту категорию. Самый длинный и хорошо задокументированный послужной список у кетогенной диеты при лечении эпилепсии.

Эта диета была эффективно использована для лечения резистентных к препаратам эпилептических припадков с 1920-х годов, и исследования подтвердили, что она полезна как для детей, так и для взрослых.

На мой взгляд, было бы целесообразно реализовывать кетогенную диету в качестве первой линии терапии, но в традиционной медицине, это, как правило, не рассматриваются и не рекомендуется, пока пациент реагирует на лекарства.

Пищевой кетоз улучшает здоровье мозга

Кетоны являются предпочтительным источником энергии для мозга в целом, но особенно для тех, кто пострадал от диабета, болезни Альцгеймера, Паркинсона и, возможно, даже БАС, потому что при этих заболеваниях некоторые нейроны становятся резистентными к инсулину или теряют способность эффективно использовать глюкозу, что заставляет их умирать.

Когда есть кетоны, эти нейроны имеют больше шансов на выживание и процветание. Исследования также поддерживают использование питательного кетоза при аутизме. Как было отмечено в статье «Аутизм имеет общие черты с эпилепсией, и многие люди с аутизмом испытывают припадки, связанные с перевозбуждением клеток головного мозга».

Исследования показывают, что пищевой кетоз помогает ослабить эту избыточную активность; в одном экспериментальном исследовании большинство детей, страдающих аутизмом, показали улучшение после циклической кетогенной диеты в течение шести месяцев.

В отличие от глюкозы, кетоны в крови не стимулируют рост инсулина. Кроме того, они не нуждаются в нем, чтобы проникнуть в клеточные мембраны, в том числе мембраны нейронов. Вместо этого они используют простую диффузию, поэтому они могут проникать даже в клетки, которые устойчивы к инсулину.

Это, вероятно, одна из причин, по которой пищевой кетоз работает так хорошо для разнообразных неврологических проблем и заболеваний. Он даже подает надежды при:

Мигрени — кетогенная диета в течение четырех недель снижает частоту мигреней и уменьшает использование обезболивающих препаратов.

— кетогенная диета в течение четырех недель снижает частоту мигреней и уменьшает использование обезболивающих препаратов. Травматических повреждениях головного мозга — Исследования на животных показывают, что он может помочь уменьшить отек мозга, улучшает моторную функцию и ускоряет восстановление, хотя он оказывается более эффективным для молодых, чем пожилых людей. Испытания на человеке еще должны подтвердить эти выводы.

Симптомы гормональных и расстройства нервной системы могут улучшиться при кетогенной диете

Регуляции гормонов и нервной системе может также быть полезно эффективное сжигание жира. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и рассеянный склероз (РС) это два заболевания, которые хорошо реагируют на смену основного топлива.

СПКЯ повышает риск развития резистентности к инсулину, диабета, бесплодия, ишемической болезни сердца, липидных расстройств (таких как повышенный уровень холестерина и высокое кровяное давление) рака молочной железы у женщин и, возможно, характеризуется:

Гиперинсулинемией (резистентностью к инсулину с повышенным уровнем инсулина в сыворотке крови)

Увеличением производства андрогенов (мужских гормонов), в результате чего растут волосы на лице и / или появляется акне

Полным или почти полным отсутствием овуляции

Ожирением

В одном исследовании женщины с диагнозом СПКЯ, которые следовали кетогенной диете в течение шести месяцев потеряли в среднем 12 процентов веса и уменьшили показания инсулина натощак в среднем на 54 процента. Уровни половых гормонов также показали улучшение, и 2 из 11 женщин смогли забеременеть, несмотря на историю бесплодия.

РС, аутоиммунное заболевание, приводит к повреждению миелиновой оболочки (защитного покрытия нервов), вызывая такие симптомы, как онемение, потерю равновесия и снижение двигательной функции, а также зрения и проблемы с памятью.

Как было отмечено в статье: «Одно исследования РС на мышиной модели установлено, что кето диета подавляет воспалительные маркеры. Уменьшение воспаления приводит к улучшению памяти, обучения и физической функции».

Пищевой кетоз может быть ключом к профилактике рака

Рак является разрушительной болезнью, и сегодня трудно найти человека, чья жизнь не была затронута им каким-либо образом. На самом деле, он стал одной из основных причин смерти во всем мире.

Что еще хуже, медики в основном игнорируют то, что большинство раковых заболеваний коренятся в метаболической и митохондриальной дисфункции, и, следовательно, обычные рекомендации по профилактике практически никак не помогают в подавлении волны диагнозов рака.

Рассмотрение рака как заболевания обмена веществ – а не как болезни поврежденной ДНК, что является побочным эффектом митохондриальной дисфункции - дает нам возможность контролировать эту дисфункцию, тщательно выбирая продукты и питательные вещества, и используя методы, которые помогают оптимизировать биохимические пути, которые подавляют рост рака, одновременно стимулируя механизмы, чтобы отправить его в ремиссию.

Другие стратегии, которые способствуют здоровому сжиганию жира

Две других стратегии, которые помогут вам перейти от сжигания сахара к жиру в качестве основного топлива, это:

Продолжительное или прерывистое голодание, например, Пиковое Голодание, Прерывистое голодание является альтернативой продолжительному. Хотя я раньше рекомендовал пропускать завтрак и делать ОБЕД первым приемом пищи, я в конце концов понял, что для большинства пропуск обеда является гораздо более эффективной стратегией.

Далее задача состоит в том, чтобы определить наиболее подходящее время для завтрака. Я ношу 24-часовой монитор глюкозы и могу узнать идеальное время, чтобы прервать голодание, отслеживая ее уровень. Вы тоже можете это сделать даже без специального монитора. Просто измеряйте уровень глюкозы через регулярные промежутки времени в утренние часы, и когда вы заметили, что он повышается, даже если вы не ели, это признак глюконеогенеза.

Гимнастика это отличный способ увеличить восстановление митохондрий, так как она является мощным стимулом PGC1 альфа, который, вероятно, является самым мощным стимулом митохондриального биогенеза в вашем теле.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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