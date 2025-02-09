Защемление седалищного нерва: Лечебная гимнастика

Упражнения при защемлении седалищного нерва при боли в ноге помогут устранить неприятные ощущения, нормализовать кровообращение и разблокировать сам нерв.

Наиболее протяженный нерв — это седалищный. Ишиас (собственно ущемление) чаще всего происходит в результате воспалительного процесса. Надо помнить, что заниматься спортом или посещать тренажерный зал во время обострения заболевания нельзя. Седалищный нерв берет свое начало в области поясницы, далее он идет через таз, копчик и доходит до пальцев ног. Так как протяженность его довольно велика, то и болевые ощущения при воспалении седалищного нерва могут проявляться по всей его длине — от поясничного отдела до кончиков пальцев.

Хотя нерв проходит через обе ноги человека, боль, как правило, ощущается только в одной. Что касается ее интенсивности, то она может быть как незначительной, так и сильной. Боль бывает нарастающей, ноющей, колющей, резкой и так далее.

Симптоматические проявления

Ущемление седалищного нерва — это очень сильная резкая боль, которая чаще всего появляется внезапно. Пациент принимает вынужденное, часто неудобное, положение тела, которое ему приносит меньше страданий.

Больной жалуется на покалывание или онемение в нижних конечностях. Защемление нерва спутать с чем-то другим нельзя.

При движении возникает сильная боль, которая пронизывает поясничную область, проходит в ягодичной и отдает во всю нижнюю конечность. Во время смеха, кашля и других резких движений боль простреливает поясницу и ногу.

Терапия защемления нерва должна оказываться без промедления, в противном случае потеря чувствительности ног будет прогрессировать.

Принципы лечения

Чтобы разблокировать седалищный нерв, необходимо выяснить причину ситуации. В зависимости от этого будет назначена терапия.

К примеру, если защемление вызвало новообразование, то лечение будет заключаться в хирургическом вмешательстве.

Что касается медикаментозной, то первым делом надо снять боль и воспаление, в этом случае помогут НПВС и миорелаксанты.

Чтобы нормализовать метаболические процессы в нервных клетках, необходимы витамины группы В, в стадии обострения их назначают внутримышечно, затем можно принимать перорально.

Электрофорез, электромагнитные поля, ультрафиолет, различные виды массажа, парафин, водолечение — все это физиотерапевтическая терапия, которая будет направлена на снятие болевого симптома, воспаления и высвобождение ущемленного нерва.

К нетрадиционному лечению относятся:

стоун-терапия;

фитотерапия;

прижигание;

иглоукалывание;

прочие методы, которых в настоящее время очень много.

Если говорить о народных рецептах, то при защемлении седалищного нерва используют настойку листа лавра, конский каштан, еловые почки, продукты пчеловодства и прочее.

Хирургическое лечение показано при неэффективности консервативной терапии.

Одним из методов лечения ущемления нерва является ЛФК. Это действенный и крайне полезный метод, который можно проводить как в специализированных учреждениях, так и в домашних условиях.

Он позволяет не только снять боль, но и предотвратить последующие защемления, так как, выполняя специальные упражнения, человек укрепляет мышечный слой.

Кроме того, усиливается поступление крови к пораженному месту, улучшается клеточное и тканевое питание.

Надо сразу сказать, что только гимнастика при защемлении нерва не поможет, лечение должно быть комплексным, особенно в острый период.

Если часто защемляется седалищный нерв, то обязательно надо пройти полную диагностику и тщательно пролечиться.

Гимнастика при защемлении седалищного нерва должна быть регулярной и систематической в стадии ремиссии. Но если воспалительный процесс отсутствует, то она очень неплохо снимает болевые ощущения и в период обострения.

Прежде чем начинать любое лечение, необходимо проконсультироваться с врачом.

Выполнение правильных гимнастических упражнений

Гимнастикой хорошо заниматься в бассейне, так как при этом уменьшаются компрессия и мышечное напряжение. Во время упражнений в бассейне уровень воды должен быть до плеч. Комплекс упражнений в бассейне включает махи нижними конечностями, ходьбу, описывание полукругов ногой и так далее.

Также рекомендуются восточные методики — цигун. Их лучше практиковать на постоянной основе в стадии ремиссии. Начинать занятия надо обязательно под наблюдением специалиста, который научит выполнять упражнения правильно.

Кроме того, очень важен процесс дыхания, чему тоже может научить инструктор. Если ЛФК сочетать с массажем, то эффект будет сильнее.

Можно заниматься гимнастикой дома. Необходимо учитывать, что во время занятий боль может усиливаться, именно поэтому лечебную физкультуру назначают после того, как воспалительный процесс будет купирован.

Упражнения при воспалении обязательно надо делать не торопясь и очень плавно, рывки и резкие движения корпусом и ногами недопустимы. Любое упражнение начинают с 5–6 подходов, но со временем их можно постепенно увеличивать.

Исходное положение — стоя:

шагайте на месте, стараясь как можно выше поднимать колени;

обопритесь руками о стену и совершайте плавные движения прямой ногой в сторону, а затем назад;

плавно и очень медленно делайте наклоны корпусом в сторону;

попытайтесь наклонить корпус вперед, но если при этом болевые ощущения усиливаются, то это упражнение лучше пока не делать.

Сидя на стуле:

выпрямите ногу и тяните пальцы ноги к себе, затем вытягивайте их вперед;

совершайте стопой вытянутой ноги движения по часовой стрелке;

согните ногу, затем вытяните вперед и старайтесь приподнять ее как можно выше, при этом таз от стула отрывать нельзя.

Лежа на боку:

нижнюю ногу согните под углом 90º, а верхнюю выпрямите и старайтесь как можно дальше отвести ее сначала вперед, а затем назад;

согните обе ноги в коленях и прижмите к животу, затем вытяните и расслабьтесь.

Стоя на четвереньках:

совершайте медленные и плавные взмахи ногой вверх и вниз;

прижмите ногу к животу и наклоните голову, прижимая подбородок к груди, затем ногу выпрямите и отведите назад, а голову поднимите и тянитесь затылком к спине;

вытяните ногу и описывайте ею круговые движения;

плавно и не торопясь садитесь на пятки, оставляя руки лежать на полу, затем снова вставайте на четвереньки.

Если есть гимнастический мяч, то можно ложиться на него животом и расслаблять позвоночник и конечности.

Ущемление седалищного нерва при беременности

Иногда в конце беременности от длительной нагрузки у женщины обостряется ишиас, в период ожидания малыша принимать сильнодействующие препараты не рекомендуется, поэтому лечебная гимнастика — это единственный способ облегчить боль.

Вот несколько упражнений, которые помогут будущей маме:

Гимнастика для поясницы при беременности

Встаньте на колени и упритесь руками в пол. Колени должны располагаться под бедрами, а руки на ширине плеч. Выгибайте поясничный отдел, останьтесь в этом положении на минуту, затем прогибайтесь и тоже зафиксируйтесь на минуту. Голову держите прямо, не наклоняйте.

Колени должны располагаться под бедрами, а руки на ширине плеч. Выгибайте поясничный отдел, останьтесь в этом положении на минуту, затем прогибайтесь и тоже зафиксируйтесь на минуту. Голову держите прямо, не наклоняйте. Такое упражнение можно выполнять и стоя. Ноги поставьте на уровне бедер, руки вытяните вперед, чтобы держать равновесие. Выгибайте и прогибайте поясничную область, фиксируя положение тела на минуту.

Ноги поставьте на уровне бедер, руки вытяните вперед, чтобы держать равновесие. Выгибайте и прогибайте поясничную область, фиксируя положение тела на минуту. Поставьте ногу на невысокую табуретку или ступеньку и очень осторожно тянитесь корпусом к ноге. Если вы все делаете правильно, то почувствуете как задние мышцы бедра напряглись. Их надо не торопясь растянуть, поэтому замрите в таком положении. Спина должна быть прямой, дыхание ровным.

Если ишиас возник впервые, то после родов надо обязательно обратиться к врачу и пройти лечебную терапию.опубликовано econet

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