Зажимы мышц: Что мы носим на лице

По лицу можно прочесть состояние вашего психологического и физиологического здоровья. Мимические мышцы принимают сигналы из головного мозга посредством нервных импульсов, сокращаются и вызывают смещение кожи и отображение широкого спектра эмоциональных состояний.

На лице отражаются и без труда читаются эмоциональные переживания, оттенки невидимой внешне душевной жизни, характер человека и даже физиологическое состояние. Согласитесь, если вас что-то беспокоит, или что-то болит, мы невольно хмуримся, опускаем уголки рта, откуда-то возникают непрошеные морщины. Мы транслируем в окружающий мир информацию, что с нами не все благополучно.

Зажимы мышц на лице

А теперь немного физиологии. Лицевые мускулы - преимущественно мимические мышцы, а именно те, которые находятся под управлением и координацией нервной системы. Мимические мускулы принимают сигналы из головного мозга посредством нервных импульсов, потом они сокращаются и вызывают то или иное смещение кожи и отображение широкого спектра эмоциональных состояний.

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Различные смещения кожи образуют на конкретном лице неповторимые складки и морщинки, передающие определенную эмоцию, «вылепливают» выражение лица, меняют черты и дают возможность транслировать другим людям душевное состояние и настроение.

Люди неосознанно создают свое мнение и оценивают вас, подобно сканеру, анализируя ваше выражение лица.

Когда губы расслаблены и вот-вот растянутся в улыбке, а выражение лица приветливо, это свидетельствует о том, что с вами желают установить контакт. Брови хмурятся, губы сжаты в полоску: человек производит впечатление высокомерной, недовольной или злой личности.

Лицевые мускулы сокращаются и расслабляются группами. Подобных комбинаций насчитывается великое множество. Специалисты отмечают до 1200 комбинаций (если задействованы мышцы шеи тоже) В обычной жизни, как правило, эксплуатируются 20-25 вариаций сокращений групп мускулов и отвечающих им соответственных выражений лица.

Переменить выражение одной эмоции на иную возможно исключительно, если человек расслабит предыдущие мускулы и напряжет следующую группу.

При напряжении и расслаблении лицевых мускулов лицо и шея «держат» здоровый тонус, а пластичные и достаточно подвижные мускулы сохраняют упругость кожи.

Мускульные зажимы или остаточное (хроническое) напряжение представляет собой состояние напряжения конкретной группы мускулов, имеющее место длительное время уже по окончании спровоцировавшей его ситуации. Подобное напряжение с трудом поддается природному расслаблению и не дает возможности зажатым мускулам функционировать как положено. Напряженные мускулы начинают работать, поддерживая имеющийся зажим.

Человек вполне может не чувствовать мускульные зажимы в области лица, не отдавать себе отчет, что они имеются. Однако, напряженные зоны вызывают деформацию лица, формируя на нем подобие застывшей гримасы.

Если рассмотреть собственное лицо в зеркале, дотронуться пальцами по линии челюсти, прощупать лоб, зону бровей и скулы, можно обнаружить области, четко реагирующие на подобные прикосновения. Довольно неприятные ощущения свидетельствуют о том, что конкретная зона лица перенапряжена. Мускульные зажимы можно снять посредством упражнений и прикосновений.

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Чем опасно хроническое напряжение мышц

одни группы мускулов перенапряжены, а их антагонисты перерасслаблены,

в результате мимика оказывается менее полной, менее достоверной,

данный факт вызывает образование на лице ярко выраженных морщин и складок.

Специалисты считают, что воспроизведение на лице конкретной эмоции делает возможным переживание указанной эмоции. Например, человек испытывает испуг, так как он дрожит, печален, так как он плачет. Причина и следствие меняются местами: человек вынужден переживать те эмоции, которые отражены на лице.

Области напряжения на лице и факторы:

1. Зона лба:

информационная нагрузка.

удивление.

страх, гнев, скорбь, печаль.

Зажимы в зоне лба транслируют на физическом уровне головные боли, мигрени, внутричерепное давление.

2. Зона около глаз:

зрительные нагрузки (чтение, работа за монитором).

чересчур яркое и неправильное освещение.

слабое зрение, когда человек вынужден щуриться.

Зажимы вокруг глаз провоцируют отеки, круги под глазами, повышенное внутриглазное давление.

3. Зона вокруг рта:

транслирует неприятие, брезгливость, обиду.

затяжные конфликты.

Зажимы в зоне рта плохо поддаются корректировке. Ведут к ограничению артикуляции.

4. Жевательные мышцы:

переживание трудностей.

упрямство.

настойчивость.

сдержанный гнев и агрессия.

Зажимы в челюстном вызывают головные боли, патологии зубов (стирание эмали, неправильный прикус), спазм сосудов, питающих кожу лица.

5. Зона шеи:

Связана напрямую с зоной вокруг рта. Напряжение мускулов шеи препятствует питанию лицевых тканей, кожа хронически напряженной области становится дряблой.

Эффект расслабления мускульных зажимов:

1. Восстановление психологического баланса.

2. Улучшение кровотока в до этого спазмированных областях лица, что подразумевает полноценное питание кожи.

3. Восстановление здорового оттока венозной крови и лимфы.

4. Возвращение эластичности мышц, а значит, усиление эластичности кожи.

5. Возникновение возможности распознать и самостоятельно расслаблять зажимы.

Эффективными методами расслабления мускульных зажимов выступают гимнастика лица и массаж.

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Если вы сможете справиться с мышечными зажимами в области лица, это поможет вам возвратить душевное спокойствие и вернет доброе расположение духа. Ведь, как вы уже поняли, существует обратная связь между эмоциями и их отражением на нашем лице. Передавая окружающему миру приветливое отношение, доброжелательность, умиротворение посредством работы определенной группы мышц, мы будем выглядеть моложе. Наше лицо станет привлекательнее. Именно так нас станут воспринимать окружающие люди. опубликовано econet.ru.

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