Здоровая лимфосистема – сильный иммунитет

Сохранить здоровье возможно, если вы укрепляете свой иммунитет. А какие поддерживающие мероприятия необходимы для этого? Перво-наперво стоит позаботиться о нормальной работе лимфоидной ткани. Почему? Лимфатическая система выполняет в организме важную функцию: она выводит шлаки и токсины.
Не все ясно понимают значение лимфосистемы. Что же происходит в ней в смысле физиологии? Лимфосистема – это наша река жизни. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, стволы и протоки являются периферическими органами иммунной системы. Миссия лимфосистемы в организме - обмен в межтканевой жидкости и удаление бактериальных, грибковых, паразитарных шлаков и токсинов.
К каждой клетке организма подходят капилляры, несущие артериальную кровь, кислород, химические соединения. А через вены из клетки удаляются отработанные вещества и токсины. Получается, что питательные вещества из капилляров попадают в межтканевую жидкость, и через нее клетка потребляет нужные вещества. А отработанное — то, что не требуется, клетка удаляет в то же межтканевое пространство. Потом все лишнее собирают лимфокапилляры, чтобы вывести из организма.
83% всех токсинов сосредоточено в этом самом межклеточном пространстве. Если человек не пьет воду, то в межклеточном пространстве формируется что-то наподобие густого болота. Лимфатическим капиллярам тяжело выполнять работу по удалению токсинов. Получается, что от того, сколько мы пьем чистой воды, зависит здоровье лимфосистемы.
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Давая клетке всё необходимое и очищая ее от токсинов, лимфокапилляры передают межтканевую жидкость в сосуды, имеющие клапаны. Последние нужны, чтоб лимфатическая жидкость не опускалась вниз. Лимфожидкость поднимается к лимфоузлу. В лимфатическом узле фильтруется грязь из межклеточного пространства - происходит ликвидация всех патогенных агентов (вирусов, паразитов, бактерий).
Можно ли греть лимфоузлы в период болезни?
Категорически нет. Если их греть, активируется клеточное питание, и есть риск, что инфекция распространится. Плюс к этому, в лимфоузлах идет утилизация онкоклеток, их уничтожение, так как в лимфатических узлах обитают Т- и В-лимфоциты, там происходит их образование, созревание клеток иммунитета. И функция лимфоузла — обезвредить и уничтожить то, что не требуется организму, обеспечить гомеостаз — устойчивость внутренней среды. Это 1-й уровень защиты. Потом по более крупным лимфососудам частично очищенная межтканевая жидкость транспортируется к другим лимфоузлам, и далее собирается в протоки, и попадает в венозную систему.
Лимфа перемещается снизу вверх. У сердечно-сосудистой системы работает сердце, «качающее» кровь, и кровь в артериях проталкивается вверх. А у лимфосистемы нет подобных насосов. Опуститься лимфе вниз не позволяют клапаны. И мы помогаем им своей физической активностью. За счет сокращения мускулов идет сокращение лимфососудов, лимфе проще подняться вверх и удалить из организма токсичные вещества.
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Чистку лимфосистемы важно осуществлять после восстановления работы пищеварительного тракта и почек в продолжение 14 дней на убывающей луне.
Чтобы лимфатическая система функционировала правильно, важно придерживаться правил:
В течение двух недель очистки полезна баня (2 раза в неделю). 3-4 раза в неделю необходима полноценная физическая активность.
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Источник: https://econet.ru/
Вообще все в организме связано и для действительно крепкого иммунитета нужно комплексно подходить к организму. Я стараюсь двигаться активно, с мужем даже палки для скандинавской ходьбы купили, весной витамин С+D+цинк+селен эвалар в шипучих таблетках пропиваем, на фитомаркет ру заказываем. Хороший комплекс, основные иммуностимуляторы содержит и пить приятно – такой вкусный напиток получаетсяОтветить
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