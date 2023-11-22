Здоровая лимфосистема – сильный иммунитет

Сохранить здоровье возможно, если вы укрепляете свой иммунитет. А какие поддерживающие мероприятия необходимы для этого? Перво-наперво стоит позаботиться о нормальной работе лимфоидной ткани. Почему? Лимфатическая система выполняет в организме важную функцию: она выводит шлаки и токсины.

Не все ясно понимают значение лимфосистемы. Что же происходит в ней в смысле физиологии? Лимфосистема – это наша река жизни. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, стволы и протоки являются периферическими органами иммунной системы. Миссия лимфосистемы в организме - обмен в межтканевой жидкости и удаление бактериальных, грибковых, паразитарных шлаков и токсинов.

Как поддерживать чистоту лимфатической системы

К каждой клетке организма подходят капилляры, несущие артериальную кровь, кислород, химические соединения. А через вены из клетки удаляются отработанные вещества и токсины. Получается, что питательные вещества из капилляров попадают в межтканевую жидкость, и через нее клетка потребляет нужные вещества. А отработанное — то, что не требуется, клетка удаляет в то же межтканевое пространство. Потом все лишнее собирают лимфокапилляры, чтобы вывести из организма.

83% всех токсинов сосредоточено в этом самом межклеточном пространстве. Если человек не пьет воду, то в межклеточном пространстве формируется что-то наподобие густого болота. Лимфатическим капиллярам тяжело выполнять работу по удалению токсинов. Получается, что от того, сколько мы пьем чистой воды, зависит здоровье лимфосистемы.

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Лимфатическая система уничтожает вредоносных агентов

Давая клетке всё необходимое и очищая ее от токсинов, лимфокапилляры передают межтканевую жидкость в сосуды, имеющие клапаны. Последние нужны, чтоб лимфатическая жидкость не опускалась вниз. Лимфожидкость поднимается к лимфоузлу. В лимфатическом узле фильтруется грязь из межклеточного пространства - происходит ликвидация всех патогенных агентов (вирусов, паразитов, бактерий).

Можно ли греть лимфоузлы в период болезни?

Категорически нет. Если их греть, активируется клеточное питание, и есть риск, что инфекция распространится. Плюс к этому, в лимфоузлах идет утилизация онкоклеток, их уничтожение, так как в лимфатических узлах обитают Т- и В-лимфоциты, там происходит их образование, созревание клеток иммунитета. И функция лимфоузла — обезвредить и уничтожить то, что не требуется организму, обеспечить гомеостаз — устойчивость внутренней среды. Это 1-й уровень защиты. Потом по более крупным лимфососудам частично очищенная межтканевая жидкость транспортируется к другим лимфоузлам, и далее собирается в протоки, и попадает в венозную систему.

Лимфа перемещается снизу вверх. У сердечно-сосудистой системы работает сердце, «качающее» кровь, и кровь в артериях проталкивается вверх. А у лимфосистемы нет подобных насосов. Опуститься лимфе вниз не позволяют клапаны. И мы помогаем им своей физической активностью. За счет сокращения мускулов идет сокращение лимфососудов, лимфе проще подняться вверх и удалить из организма токсичные вещества.

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Чистка лимфосистемы

Чистку лимфосистемы важно осуществлять после восстановления работы пищеварительного тракта и почек в продолжение 14 дней на убывающей луне.

Чтобы лимфатическая система функционировала правильно, важно придерживаться правил:

Физическая активность. Даже в положении сидя полезно обеспечить сокращение мускулатуры ягодиц, любые движения конечностями вверх-вниз, чтоб избежать застоя в лимфоидной ткани.

Важно наличие свежего воздуха.

Лимфа перемещается крайне медленно, и контрастный душ, баня разжижают межклеточное пространство. Таким образом грязь, токсины без труда выходят из организма.

Таким образом грязь, токсины без труда выходят из организма. Употребление чистой воды. Чистая вода необходима организму, ее качество влияет на функции иммунной системы и всего организма.

Лимфостимуляторы и лимфоблокаторы

Лимфостимуляторы - растения, стимулирующие отток лимфы. Среди них: корень солодки, красный клевер, шиповник, тысячелистник, лист черной смородины и малины

Среди них: корень солодки, красный клевер, шиповник, тысячелистник, лист черной смородины и малины Лимфоблокаторы – препараты (но-шпа, гепарин, ибупрофен, диклофенак), которые блокируют отток лимфы. Это значит, что очистка лимфы необходима после приема антибиотиков, после перенесенной инфекции.

Эндоэкология: очищаем организм

1-й этап очистки. Когда мы принимаем лимфостимуляторы, в протоки выходит грязь, она попадает в кишечник. Теперь необходимы сорбенты, чтобы собрать все ненужное из лимфатической системы. К ним относятся активированный уголь, энтеросгель, лактофильтрум, лимфомиозот. Помочь выводу может оптимальный питьевым режимом. Важно пить больше жидкости (до 40 мл воды на 1 кг веса).

В течение двух недель очистки полезна баня (2 раза в неделю). 3-4 раза в неделю необходима полноценная физическая активность.

2-й этап очистки. Подключение антиоксидантов, витаминов, минералов. Если проблемы кардиологические, то, необходимы калий, магний; сложности с печенью - потребуются продукты, с экстрактом расторопши, силимарин.опубликовано econet

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