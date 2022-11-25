Здоровье простаты: 6 необходимых продуктов

Среди проблем предстательной железы можно назвать воспалительное поражение или простатит, увеличение простаты или доброкачественную гиперплазию и онкологию простаты. Какие продукты послужат хорошей профилактикой "мужских" проблем? Вот 6 необходимых компонентов для здоровья предстательной железы.
Предстательная железа (или простата) играет в мужском организме важную роль. Простата находится между мочевым пузырем и ободочной кишкой, ключевая функция ее состоит в производстве чистой щелочной жидкости, которая доставляет сперму в минуту эякуляции. Щелочность способствует нейтрализации кислотности влагалища, оберегая сперму и повышая шанс оплодотворения.
Какие существуют болезни простаты? Воспалительное поражение (простатит). Увеличение простаты (доброкачественная гиперплазия). Когда в простате обнаруживают онкоклетки, ставится диагноз «рак предстательной железы».
Микроорганизмы способны проникать в предстательную железу и распространять инфекцию. Симптоматика в этом случае часто схожа с инфекцией мочевыводящих путей. Возникают сложности с мочеиспусканием, легкое жжение. Терапия, как правило, предполагает курс антибиотиков (2-8 недель).
С возрастом у многих представителей сильного пола простата увеличивается в размерах. В этом случае возможно затруднение мочеиспускания: а именно затруднение начала мочеиспускания с подтеканием урины в конце процесса. Это затрудняет ночной сон.
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Полезно включать в пищевой рацион цельнозерновые продукты, фрукты и овощи. Также полезно исключить или минимизировать употребление кофеина и спиртнхе напитков. В этом случае доктора прописывают препараты (ингибиторы редуктазы 5HT и альфа-блокаторы).
В сложных случаях понадобится хирургическое вмешательство. Но его побочные реакции могут вызвать недержание урины и эректильной дисфункции.
Злокачественное новообразование предстательной железы поражает каждого 6-го мужчину на планете. В мире 1,6 млн. мужчин с диагнозом «рак простаты».
Если в процессе обследования доктор обнаружил узелок или аномалию, он может посоветовать УЗИ предстательной железы и биопсию.
Ликопин - пищевое питательное вещество, необходимое для здоровья предстательной железы. Пищевые источники ликопина: томаты, арбузы, розовые грейпфруты.
Жирные кислоты омега-3 присутстсвуют в океанической рыбе (скумбрия, треска, лосось), грецкие орехи, льняные, конопляные семена, чиа, авокадо. Увеличение потребления указанных кислот снижает вероятность онкологии простаты.
Тыква необычайно полезны для здоровья органов мочеполовой системы мужчин (мочевого пузыря, почек и простаты). Экстракт тыквенных семечек способствует снятию симптомов, связанные с увеличением размеров предстательной железы.
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Продукты, имеющие в составе витамин Е, позитивно действуют на состояние предстательной железы. Это миндаль, семена тыквы, подсолнечника, шпинат, крестоцветные (капуста), авокадо. Употребление продуктов с высокой концентрацией витамина Е снижает вероятность возникновения онкологии предстательной железы.
У лиц с низким содержанием витамина Д в крови имеется повышенная вероятность онкологии и доброкачественной гиперплазии простаты. Компенсировать дефицит этого витамина можно пребыванием на солнце и подключением добавок с витамином Д.
Этот минерал имеет значение для здоровья простаты. У мужчин с дефицитом цинка в крови отмечается повышенный риск возникновения доброкачественной гиперплазии и онкологии предстательной железы.
Чтобы снизить вероятность проблем с предстательной железой, важно употреблять указанные продукты и добавки с витаминами и минералами.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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Да, нужны витамины и минералы как и всему организму, поэтому питаться стоит разнообразно и не переохлаждаться, чтобы воспаление не провоцировать. Врач посоветовал мэнс формулу простата форте принимать для профилактики. Там хорошие дозировки цинка, селена и лекарственных трав, которые как раз предупреждают рост аденомы простаты, улучшают работу предстательной железыОтветить
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