Женское ЗДОРОВЬЕ: Это НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ женщинам!

Гормональная система - основа нашей жизнедеятельности, хорошего самочувствия и крепкого здоровья, и возможности иметь детей только в последнюю очередь. Часто женщины чувствуют, что разбираться в гормональных тонкостях слишком сложно, а сами эти ощущения настолько неуловимы, что никто с ними и не разбирается до той поры, пока потеря волос, колебания веса, проблемы с сосудами, с ПМС или с фертильностью не заставляют идти к врачу, но и тогда мало когда везет получить информацию в доступной форме.

Очень многие из нас не знают, что сопутствующие овуляции процессы отвечают за здоровый вид, кожу, волосы, сон, безболезненные месячные, количество энергии и настроение. Так же как многие не знают, что подавление овуляции, которое вызывают противозачаточные контрацептивы, по сути является химической кастрацией, и неизбежно связано с массой проблем со здоровьем.

Овуляция и женское здоровье

Ода овуляции

Овуляция полезна и нужна не только для зачатия

Саботаж овуляции

Диагностика недостаточности лютеиновой фазы

Что можно сделать для увеличения собственного прогестерона, а значит, для налаживания ежемесячной овуляции?

Стресс отнимает прогестерон

Ода овуляции

В овуляцию женщины очень хорошо себя чувствуют, потому что в этот момент происходит гормональный скачок: по мере того, как яичники готовятся выпустить созревшую яйцеклетку, они начинают производить все больше эстрогена (эстрадиола). Чем больше эстрогена – тем больше серотонина, поэтому больше бодрости и легкости в дни, предшествующие овуляции.

Сразу после овуляции процесс развивается еще интереснее. Яичники (один из них) начинает в избытке производить прогестерон, который, помимо прочего, успокаивает и подавляет воспалительные процессы.

Прогестерон производится уникальной железой, которую называют “желтое тело”.

Желтое тело формируется в “кармане” (фолликуле), покинутом яйцеклеткой. Удивительный и мимолетный процесс: жизнь желтого тела длится совсем мало, как у бабочки, всего 12-14 дней. Эта железа формируется очень быстро и вырастает до 4 сантиметров меньше, чем за день! В теле человека нет никаких других тканей, которые развивались бы так быстро и получали бы такое обильное кровоснабжение!

Желтому телу обязательно нужны холестерин, витамины группы B, коэнзим CoQ10, витамин D, йод, магний и цинк. Особенно высока потребность желтого тела в селене, поэтому селен можно назвать главным микроэлементом, ответственным за синтез прогестерона.

Прогестерона должно быть много в течение всей лютеиновой фазы, то есть второй части цикла. Когда его уровень падает прямо перед менструацией, многие чувствуют себя более нервно. У многих женщин, у которых не происходит овуляция (т.н. ановуляторный цикл) по сути не вырабатывается прогестерон. В такие циклы сами месячные обычно более болезненные и больше кровопотеря.

Овуляция полезна и нужна не только для зачатия

Безусловно, овуляция важна для зачатия, но ее роль намного шире. Это единственное условие для того, чтобы в организме женщины синтезировались гормоны эстрадиол и прогестерон, гормоны здоровья и хорошего самочувствия.

Это сильные игроки в системе женского здоровья и обмена веществ, оба играют ключевую роль в регуляции настроения, уровня энергии и либидо, инсулиновой реакции, в балансе гормонов щитовидной железы, состоянии кожи и волос, и многое другое. Более того, нормальное количество этих гормонов защищает от остеопороза, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Саботаж овуляции

Гормональные контрацептивы полностью выключают овуляцию. По сути, это химическая кастрация. На фоне приема ОК можно попрощаться с этими гормонами, вместо этого в таблетке женщина получает синтетические аналоги: их достаточно, чтобы организм перестал производить собственные, но на этом сходство заканчивается. В остальном никакого сходства с “оригинальным” эстрогеном и прогестероном нет. В целом, злая шутка вообще называть эти вещества гормонами. На молекулярном и функциональном уровне это совершенно разные структуры.

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Но и гормональные контрацептивы не единственное, что может помешать овуляции. Также ей мешает стресс, заболевания щитовидной железы, воспалительные процессы (в т.ч. вызванные глютеном и молочными продуктами), токсинами из окружающей стреды, сахаром, поликистозом яичников, недостатком витаминов и микроэлементов и перекосами в пищеварении и микрофлоре кишечника. Умеренная физическая нагрузка способствует овуляции, не мешает ей.

Диагностика недостаточности лютеиновой фазы

“Дефект лютеиновой фазы” – медицинский термин для обозначения проблем с желтым телом. Если эта железа не формируется (и, соответственно, не начинается овуляция), или если желтое тело не может прожить свою полную жизнь (12 дней), у женщины не будет своего прогестерона. В таком случае, скорее всего, будет ПМС и более обильные кровопотери, а также мазня перед наступлением месячных (многие к этому привыкли как к варианту нормы, правда же?)

Если это ваша ситуация, то при замере базальной температуры вы не заметите ее типичного возрастания, в анализе крови прогестерон в сыворотке крови останется на низком уровне (меньше < 8 ng/mL или 25 nmol/L). Такой тест имеет смысл делать за 5-9 дней до наступления месячных, и только если вы не пьете противозачаточные: действие гормональных контрацептивов основано на формировании дефекта лютеиновой фазы, в этом сам смысл гормональных контрацептивов, именно поэтому они так надежны.

Проблема так же и в том, что часто после отмены ОК цикл не восстанавливается сам, хотя гинекологи повсеместно рекомендуют ОК для регуляции цикла. Кровотечение на противозачаточных не является менструацией как таковой, цикл как таковой отсутствует.

На отмене противозачаточных цикл восстанавливается при условии крепкого здоровья женщины и может не восстановиться, если собственная гормональная функция слабая (также и с дюфастоном, который является искусственным прогестероном и прописывается для поддержания беременности, по сути, он подавляет овуляцию и беременность на ранней стадии, но в силу небольшой концентрации при хорошем здоровье беременность происходит несмотря на применение дюфастона, а не благодаря ему. Такую картину описывают многие врачи, специализирующиеся на восстановлении естественного цикла и женской фертильности).

Что можно сделать для увеличения собственного прогестерона, а значит, для налаживания ежемесячной овуляции?

То есть, для улучшения самочувствия: хорошей кожи, хорошего настроения и крепкого сна, крепких и лоснящихся волос, безболезненных месячных? Как понять, достаточно ли вырабатывает организм?

Уровень прогестерона резко возрастает через 2-3 дня после овуляции и достигает своего пика примерно за неделю до начала месячных. Если мерять базальную температуру, то можно заметить, что она повысится. В анализах в это же время вырастет показатель “прогестерона в сыворотке крови”, он должен быть больше, чем 8 ng/mL или 25 nmol/L. Чем больше, тем лучше.

Если вы принимаете противозачаточные, делать анализы бесполезно, прогестерона не будет. Гормональные контрацептивы полностью выключают овуляцию, и синтез прогестерона соответственно. При низком прогестероне можно попробовать принимать натуральный прогестерон (существуют крема и таблетки), но лучше всего наладить собственную внутреннюю фабрику.

Это непросто.

Единственный способ производить прогестерон – это иметь овуляцию каждый месяц, либо находиться в состоянии беременности. Овуляция дается организму непросто. Это весьма энергозатратно и физиологически затратно, яичники должны пройти потрясающий путь трансформаций, создать условия для созревания яйцеклетки, затем вырастить желтое тело, которое будет производить прогестерон. Это требует массу энергии и поступления микроэлементов в приличном объеме: магния, йода, цинка и особенно – селена.

Формирование желтого тела также требует здорового иммунитета, так что любое хроническое воспаление, такое как скрытая реакция на глютен или дисбиозы кишечника, могут повлиять на систему и помешать овуляции и синтезу прогестерона. Заболевания щитовидной железы также мешает, и инсулиновая резистентность тоже.

Это неблизкий путь. Для формирования желтого тела фоликулам в яичниках требуется три месяца на созревание и подготовку к овуляции. И все эти 100 дней фоликулам требуется поддержка, здоровая среда, достаточное питание. Если у вас был какой-то период стресса (болезни) или плохого питания, вы увидите низкие уровни прогестерона спустя три месяца.

Стресс отнимает прогестерон

Другая сложность заключается в том, что прогестерон, являясь стероидным гормоном, является прекурсором для другого важного стероидного гормона: кортизола. Это значит, что когда вы испытываете стресс, надпочечники крадут прогестерон для производства кортизола, весь тяжелый труд яичников и желтого тела пускается на то, чтобы выработать гормон стресса.

Витекс (прутняк)

Витекс – растение, экстракт которого стимулирует систему гипоталамус-гипофиз-яичники и помогает стимулировать овуляцию. Его применение хорошо себя показало в клинических исследованиях, где заметили, что он увеличивает уровень прогестерона и помогает против симптомов ПМС. С осторожностью применяется при поликистозе, потому что также повышает уровень лютеинизирующего гормона (мы все его знаем как ЛГ), и тем самым применение витекса в такой ситуации может сделать ее хуже.

На пути к прогестерону:

1) следите за тем, чтобы получать достаточно магния, йода, витамина D и селена

2) занимайтесь скрытыми воспалительными процессами, которые могут незаметно присутствовать на фоне молочки и глютена в рационе, проницаемости кишечника, заболеваний щитовидной железы и инсулиновой резистентности

3) избегайте стресса (это значит, помимо прочего, непременно режим сна! А также, антистресс: массажи.. плавание.. пение.. и даже флоатинг)

4) подумайте о том, чтобы принимать витекс или пион уклоняющийся (с осторожностью при поликистозе!)

5) проявите терпение: овуляция “зреет” 100 дней!

Максимально подробно эти и другие вопросы гормонального баланса, женского здоровья и фертильности описаны в книге Period Repair Manual австралийского врача-эндокринолога Лары Бриден.опубликовано econet

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