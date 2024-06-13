Жиры и глюкоза провоцируют воспаление

Современная пища в избытке содержит жиры и глюкозу. Это фаст-фуд, переработанные продукты, сладкие напитки. Жиры и глюкоза способствуют повышению уровня воспаления в организме. Какие заболевания развиваются вследствии этого и как можно снизить воспаление?

Жиры и глюкоза, высокий уровень которых содержится в нынешней пище, стимулируют воспаление в кишечнике. Это увеличивает риск широкого спектра серьезных заболеваний. Жиры показывают более сильную связь с воспалительными реакциями, чем глюкоза в крови.

Жиры и глюкоза могут увеличить воспаление после приема пищи

Как влияют уровни глюкозы и жиров в крови на воспаление?

В ходе специального клинического исследования добровольцы получили 2 стандартных приема пищи с содержанием заданного объема жиров, углеводов, клетчатки, белка. З

автрак включал булочку и молочный коктейль, обед (4 часа спустя) состоял из булочки. У участников исследования брали анализы крови перед завтраком и еще 9 раз в течение дня. Кровь проанализировали на показатели жира и сахара в различные моменты времени. Кроме того, рассмотрели уровни 2-х маркеров воспаления – IL-6 и GlycA.

Дополнительно собирались сведения о здоровье добровольцев, их пищевом рационе. Исследовались образцы кала для анализа микрофлоры и проводилось сканирование отложений жира в их теле.

Выяснилось, что показатель воспаления после приема пищи сильно различался у участников.

После анализа полученных данных можно было сделать вывод, что люди с избытком жира в организме и высоким индексом массы тела демонстрировали более высокий показатель воспаления после еды.

Причины хронического воспаления

Инфекции,

малоподвижный образ жизни,

висцеральный жир,

дисбактериоз кишечника,

порочное питание,

стресс,

нарушение циркадных ритмов,

загрязнение окружающей среды,

курение.

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Болезни, причина которых - хроническое воспаление

Метаболический синдром,

диабет 2 типа,

неалкогольная жировая болезнь печени,

болезни сердца и сосудов,

онкология,

депрессия,

аутоиммунные расстройства,

нейродегенеративные патологии,

остеопороз.

Воспаление может передаваться по наследству

Образ жизни матери (пищевой рацион, физические нагрузки, стресс, курение) и факторы загрязнения окружающей среды во время беременности могут отразиться на программирование иммунитета ребенка, что в перспективе сформирует у него более провоспалительный фенотип.

Как снизить воспаление

Рекомендуется введение в рацион:

цельных продуктов, богатых клетчаткой и постным белком;

увеличение потребления омега-3 (источники омега-3: жирная рыба, орехи, семечки);

сложных углеводов и клетчатки (источники: цельнозерновые продукты, фрукты и овощи);

продуктов с полифенолами (яркие фрукты и овощи).

Рекомендуется ограничение:

сахаросодержащих и обработанных продуктов и газированных напитков;

спиртных напитков.

Имеет смысл перенести «калорийные» приёмы пищи в 1-ю половину дня.

Это полезно знать! Высокий показатель воспаления (его демонстрирует уровень провоспалительного цитокина IL-17) при избытке жиров в пищевом протоколе снижается, если жиры сочетать с соком из ананаса, черной смородины, сливы.опубликовано econet

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