Нам долгое время навязывали заблуждение о тотальном вреде жиров. Но польза и вред холестерина находятся в руках самого человека. Например, злоупотребляет ли он плохими жирами, ведет ли активный образ жизни. Как правильно составить свой пищевой рацион и какие продукты все-таки полезны?
Холестерин - это естественный жирный спирт, из которого состоят мембраны наших клеток. Он как бы замазывает микротрещины в кровеносных сосудах и капиллярах, оберегая их от кровоизлияния.
Что полезно знать о жирах и холестерине
Вред углеводов и жиров
При повышении показателя углеводов, когда соединяются молекулы глюкозы с гемоглобином, формируется гликированный гемоглобин. Его крошечные «кристаллы» перемещаются в системе кровообращения и царапают артериальные стенки. И, чтобы заживить повреждения, синтезируется дополнительный холестерин. Это одна из причин патологий сердца и сосудов.
- Никакие сласти не приносят пользы. Даже ягоды – это также углеводы.
- Если у больного к тому же повышен уровень гомоцистеина, это усугубляет риск кардиологических и сосудистых проблем (в частности – болезни Альцгеймера, инфаркта, инсульта).
- Действительно вредные жиры: транс-жиры, фаст-фуд, маргарин.
Пищевые источники жиров
- Животные жиры (кроме свиного)
- Рыба и морские продукты
- Сливочное масло (и топленое – тоже)
- Кокосовое масло
- Масло оливок (холодный отжим), оливки
- Орехи, семечки
- Яйца
- Жирные молочные продукты. Козий или буйволиный йогурт и сыр
- Выдержанный коровий твердый сыр (пармезан).
Жиры и холестерин: как правильно питаться
- Яйца и сливочное масло не повышают содержание холестерина. Важно сокращать употребление углеводов.
- Если переносимость хорошая, можно включать в свой пищевой рацион жирный козий йогурт (пробиотик и источник белка). Сырники готовим из жирного творога.
- Если есть проблема вздутия, метеоризма, дисбактериоза, важно пролечить ЖКТ и уже потом вводить молочные продукты.
- Если вы хотите иметь здоровые сосуды, вводите в меню полезные жиры. Они помогают оттоку желчи. В яйцах данную функцию осуществляет холин.
- Сливочное масло имеет ценный химический состав: кальций, фосфолипиды, аминокислоты, весь перечень витаминов. Оно должно быть не ниже 82,5% жирности.
- Отдаем предпочтение животным жирам. Растительные быстро окисляются.
- МСТ-масла вводят в главный прием пищи по 1-3 ч. ложки в день. МСТ – среднецепочечные триглицериды, они легче поглощаются. МСТ быстро транспортируются в печень, там расщепляются и попадают в кровоток, обогащая тело мгновенным поступлением энергии.
Основные направления коррекции питания
- Уберем из употребления сахар и включим жиры на завтрак.
- При плохом самочувствии можно рассасывать полезные жиры.
- При желании съесть чего-нибудь сладкого едим жиры (сливочное масло).
- Если есть лактозная /казеиновая недостаточность, желательно потреблять топленое масло и масло кокоса.
- МСТ – масло улучшает функции мозга.
- Если от жиров тошнит, это симптом застоя желчи. Можно включить питье теплой воды для оттока желчи.
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Начинаем введение жиров с масла кокоса (рассасываем перед завтраком).опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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МСТ
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печень
углеводы
яйца
сыр
сосуды
Соглашусь. Рыбу и натуральные жирные продукты нужно кушать обязательно, а вот от полуфабрикатов лучше всего отказаться. Я последнее время сама стала за уровнем холестерина следить, иначе возрастает угроза развития атеросклероза, серьёзная болезнь. Я даже статины пила, одно время, чтобы снизить его показатели, только параллельно нужно эваларовский коэнзим Q10 пить, чтобы побочек от их приема не было. Чувствую себя намного лучше, еще и вес нормализовался.Ответить
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