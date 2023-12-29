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Жиры и холестерин

Автор: Econet 29 декабря 2023 5852
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Нам долгое время навязывали заблуждение о тотальном вреде жиров. Но польза и вред холестерина находятся в руках самого человека. Например, злоупотребляет ли он плохими жирами, ведет ли активный образ жизни. Как правильно составить свой пищевой рацион и какие продукты все-таки полезны?

Жиры и холестерин

Холестерин - это естественный жирный спирт, из которого состоят мембраны наших клеток. Он как бы замазывает микротрещины в кровеносных сосудах и капиллярах, оберегая их от кровоизлияния.

Что полезно знать о жирах и холестерине

Вред углеводов и жиров

При повышении показателя углеводов, когда соединяются молекулы глюкозы с гемоглобином, формируется гликированный гемоглобин. Его крошечные «кристаллы» перемещаются в системе кровообращения и царапают артериальные стенки. И, чтобы заживить повреждения, синтезируется дополнительный холестерин. Это одна из причин патологий сердца и сосудов. 

  • Никакие сласти не приносят пользы. Даже ягоды – это также углеводы. 
  • Если у больного к тому же повышен уровень гомоцистеина, это усугубляет риск кардиологических и сосудистых проблем (в частности – болезни Альцгеймера, инфаркта, инсульта). 
  • Действительно вредные жиры: транс-жиры, фаст-фуд, маргарин.

Пищевые источники жиров

  • Животные жиры (кроме свиного)
  • Рыба и морские продукты
  • Сливочное масло (и топленое – тоже)
  • Кокосовое масло
  • Масло оливок (холодный отжим), оливки
  • Орехи, семечки
  • Яйца
  • Жирные молочные продукты. Козий или буйволиный йогурт и сыр
  • Выдержанный коровий твердый сыр (пармезан).

Жиры и холестерин

Жиры и холестерин: как правильно питаться

  • Яйца и сливочное масло не повышают содержание холестерина. Важно сокращать употребление углеводов. 
  • Если переносимость хорошая, можно включать в свой пищевой рацион жирный козий йогурт (пробиотик и источник белка). Сырники готовим из жирного творога.
  • Если есть проблема вздутия, метеоризма, дисбактериоза, важно пролечить ЖКТ и уже потом вводить молочные продукты.
  • Если вы хотите иметь здоровые сосуды, вводите в меню полезные жиры. Они помогают оттоку желчи. В яйцах данную функцию осуществляет холин. 
  • Сливочное масло имеет ценный химический состав: кальций, фосфолипиды, аминокислоты, весь перечень витаминов. Оно должно быть не ниже 82,5% жирности.
  • Отдаем предпочтение животным жирам. Растительные быстро окисляются.
  • МСТ-масла вводят в главный прием пищи по 1-3 ч. ложки в день. МСТ – среднецепочечные триглицериды, они легче поглощаются. МСТ быстро транспортируются в печень, там расщепляются и попадают в кровоток, обогащая тело мгновенным поступлением энергии. 

Жиры и холестерин

Основные направления коррекции питания

  • Уберем из употребления сахар и включим жиры на завтрак.
  • При плохом самочувствии можно рассасывать полезные жиры.
  • При желании съесть чего-нибудь сладкого едим жиры (сливочное масло).
  • Если есть лактозная /казеиновая недостаточность, желательно потреблять топленое масло и масло кокоса.
  • МСТ – масло улучшает функции мозга.
  • Если от жиров тошнит, это симптом застоя желчи. Можно включить питье теплой воды для оттока желчи.
  • Начинаем введение жиров с масла кокоса (рассасываем перед завтраком).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Иришка

      Соглашусь. Рыбу и натуральные жирные продукты нужно кушать обязательно, а вот от полуфабрикатов лучше всего отказаться. Я последнее время сама стала за уровнем холестерина следить, иначе возрастает угроза развития атеросклероза, серьёзная болезнь. Я даже статины пила, одно время, чтобы снизить его показатели, только параллельно нужно эваларовский коэнзим Q10 пить, чтобы побочек от их приема не было. Чувствую себя намного лучше, еще и вес нормализовался.

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