Золотая аптечка для иммунитета

Иммунная система человека функционирует постоянно, оберегая организм от вредных внешних воздействий и обеспечивая полноценную работу органов и других структур. Как укрепить иммунную систему, используя природные средства? Вот несколько ценных рецептов.
Иммунитет человека является способом естественной защиты от влияния веществ и чужеродных организмов, попавших извне и провоцирующих разрушение клеток и тканей организма. Можно ли укрепить иммунную систему с помощью народных рецептов?
Народная медицина столетиями накапливала ценный опыт, владела знаниями про целительные свойства множества растений и накапливала полезные сведения.
Некоторыми из них мы и хотим сейчас с вами поделиться.
Вам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления.
Овес и шиповник отправить в термос и заварить, залив 1,5 л крутого кипятка. Настаивать всю ночь. Рекомендуется пить по половине стакана дважды-трижды в день. Срок процедуры – 1 месяц, далее - пауза. К шиповнику в настой можно добавить сушеные фрукты по вашему предпочтению.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Вам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления.
Цитрусовые с цедрой нарезать крупными дольками и измельчить в кашицу, используя мясорубку. Тыквенную мякоть натереть на терке (крупной), ввести 300 г меда и измельченную лимонную смесь. Состав держать в холодильнике, употреблять по 1 ст. ложке по утрам на голодный желудок.
Вам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления.
Клюкву протереть. Ягоды рябины вымыть под проточной водой, измельчить через мясорубку. 1 ст. ложку получившегося состава перемешать с клюквой, ввести мед, сок чеснока и свеклы, тщательно все смешать и влить водку. Настаивать 14 дней в темном месте, систематически взбалтывать. Пить по 1 ст. ложке дважды-трижды в день перед приемом пищи в течение 1 месяца.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Вам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления.
Золототысячник залить 250 мл крутого кипятка, настаивать, закрыв крышкой в течение 5 минут, ввести прополис и тщательно перемешать. Дать напитку остыть, процедить и ввести белую глину. Хорошенько перемешать состав. Пить по 250 мл трижды в день за 1 час до приема пищи маленькими глотками. Срок приема 5 дней. Снова провести сеанс через1 год.
Вам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления.
Имбирь натереть на терке (мелкой), залить 1 литром горячей воды. Нарезать лимон мелкими кусочками прямо с цедрой. Ввести в напиток лимон и мед. Пить по 250 мл трижды в день.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Иммунная система - сложная структура, которая имеют функцию оберегать организм от самых разных недугов, распознавая и убивая вредоносные клетки и микроорганизмы. Иммунная система беспрестанно подвергается извне деструктивному влиянию организмов и химических соединений. Поэтому необходимо по возможности укреплять эту систему, стоящую на страже нашего здоровья.*опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий