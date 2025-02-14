Зуд и жжение в глазах: 10 натуральных средств, которые помогут

С воспалением быстрее всего справляется холод. Чтобы добиться наилучшего результата, прежде чем прикладывать выбранное средство к глазам, вы можете предварительно убрать его в холодильник или морозильную камеру.

Зуд и жжение в глазах могут быть вызваны разными причинами, но чаще всего всему виной аллергические реакции. Почувствовав эти симптомы, мы начинаем инстинктивно тереть глаза руками. После этого нам кажется, что состояние немного улучшилось. Тем не менее, специалисты не рекомендуют так поступать, потому что это может лишь усугубить ситуацию. Что же можно сделать, чтобы избавиться от ненавистного зуда и жжения в глазах?

10 эффективных способов избавиться от зуда и жжения в глазах

Есть множество натуральных средств, которые могут избавить от ощущения раздражения и жжения, вызванных аллергией. В этой статье мы расскажем вам о 10 самых доступных и эффективных средствах.

Зуд и жжение в глазах: поможет холодный компресс

Если у вас зачесались глаза, постарайтесь как можно быстрее промыть их холодной водой. Это на короткое время снимет ощущение дискомфорта.

После промывания советуем приложить к глазам лед. Достаточно завернуть несколько кубиков льда в чистое полотенце из хлопка и приложить его к закрытым глазам.

Вот еще несколько эффективных средств:

Кружочки огурца

Огурец снимает воспаление и помогает избавиться от отеков и мешков под глазами. Он также успокаивает и избавляет от раздражения и аллергии, вызывающих зуд и жжение в глазах.

Отрежьте 2 кружочка огурца и на 10 минут опустите их в стакан, наполненный водой со льдом.

Когда они станут достаточно холодными, приложите кружочки к закрытым глазам и оставьте на 5 минут.

Чайные пакетики

Благодаря высокому содержанию биофлавоноидов чай эффективно борется с вирусными и бактериальными инфекциями, которые наносят глазам вред и вызывают конъюнктивит.

Чайные пакетики уменьшают воспаление глаз, помогают избавиться от темных кругов и мешков под глазами.

Просто приложите 2 пакетика зеленого или черного чая к глазам и оставьте на несколько минут.

Если глаза очень сильно воспалены, повторяйте эту процедуру 4 раза в день, предварительно положив чайные пакетики в морозилку.

Охлажденные чайные ложки

Холод, который сохраняет металл, сужает кровеносные сосуды, уменьшает воспаление и покраснение глаз.

При появлении неприятных ощущений опустите несколько ложек в стакан со льдом, подождите 10 минут и приложите их к закрытым векам.

После того как ложка нагреется, замените ее на холодную.

Продолжительность процедуры составляет 10 минут.

Гамамелис

Это лекарственное растение, распространенное в Северной Америке, обладает вяжущим действием и давно используется при отеках глаз.

Приготовьте настой из гамамелиса.

Погрузите в него ватные диски и приложите их к глазам на несколько минут.

Сок алоэ вера

Это многофункциональное растение также эффективно борется с воспалением и неприятными ощущениями в глазах.

Просто уберите мякоть алоэ в холодильник, чтобы она хорошо охладилась. После этого смешайте ее с холодной водой.

Опустите в получившуюся смесь ватный диск и приложите его к глазам.

Касторовое масло

Касторовое масло обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить припухлость и покраснение век, а также убирает зуд и жжение в глазах.

Отдавайте предпочтение 100% чистому касторовому маслу и закапывайте его в глаза стерильной пипеткой.

Батат

Это еще одно отличное средство, которое обладает вяжущими свойствами, а также освежает глаза и снимает воспаление.

Нарежьте батат кружочками и приложите к глазам на несколько минут.

Можно также делать припарки из батата, оставляя его на глазах на 15 минут.

Семена кориандра

Ощущение жжения и зуда в глазах может быть связано с недостаточной увлажненностью слизистой.

Чтобы справиться с этой проблемой и покончить с сухостью глаз, замочите столовую ложку семян кориандра в стакане кипящей воды, охладите ее и несколько раз промойте глаза этим настоем.

Куркума

Благодаря антибактериальному и противовоспалительному эффекту эта пряность идеально подходит для борьбы с воспалением глаз. Она особенно эффективна при инфекциях.

Чтобы приготовить средство от зуда и жжения в глазах, разведите 1 чайную ложку молотой куркумы в 2 стаканах воды.

Закапывайте получившийся раствор по 2 капли в каждый глаз.опубликовано econet

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