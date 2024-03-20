Звезда среди специй: польза аниса + как использовать масло и чай

Анис известен людям с древних времен. Семена этого растения (тмин) могут использоваться не только как ароматный компонент различных блюд. Это эффективное лекарственное средство с широким диапазоном действия. Кроме того, анисовое масло обладает уникальными целительными свойствами. Вот как можно его приготовить.
Анис обыкновенный - растение, которое дает семена под название тмин. В состав анисовых семян входят белки, жиры, эфирные масла, крахмал, клетчатка.
Анис и анисовое масло исцеляют болезни
Семена аниса имеют головокружительный запах благодаря аромамаслу анетолу. Кроме того, семена аниса – источник таких микроэлементов как железо (Fe), магний (Mg), кальций (Ca), цинк (Zn), марганец (Mn), калий (K), медь (Cu). Они важны для поддержания сердечной функции, кровообращения, здоровья костной ткани.
Терапевтические возможности аниса
способствует отхаркиванию;
снимает вздутие живота;
снимает спазмы;
работает как антисептик;
облегчает кашель;
борется с бессонницей;
нормализует аппетит;
ослабляет тошноту.
Анисовый чай
Продукт поможет избавиться от боли в горле и кашля различного происхождения (бронхо-, аллерго-, астма-, у курильщиков). Анисовый чай пригодится при метеоризме, избавит от ощущения тяжести в желудке.
Как заварить анисовый чай. Всыпаем 1 ч. ложку семян и 1 стак. кипяченой воды. Отправляем на огонь и кипятим в течение 1 мин. Настаиваем. Пить такой чай полезно по 1 стак. после еды.
Применение масла аниса
Седативный эффект - облегчение эпилептических и истерических состояний.
Обезболивающий эффект - снятие боли при артрите.
Антисептические свойства - для промывания ран и против инфекций.
Противозастойный / отхаркивающий эффект – устранение застоя в дыхательных путях.
Арома эффект – применение как ароматизатора продуктов питания и напитков.
Усиление либидо - эффективный афродизиак.
Для удаления вшей.
Оздоровление ротовой полости – входит в состав зубных паст, эликсиров.
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