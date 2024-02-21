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10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

Источник: Econet 21 февраля 2024 6046
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Эти упражнения по методу Бутейко следует выполнять на пустой желудок. Прежде чем приступить к комплексу, следует сделать контрольные замеры максимальной паузы и пульса.

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

Этот комплекс упражнений направлен на то, чтобы развить у человека способность задерживать дыхание в любой его фазе. На вдохе, на выдохе, в состоянии покоя и при физических нагрузках.

Комплекс упражнений для правильного дыхания по методу Бутейко

1. Для работы верхних отделов легких: на протяжении 5 секунд – вдох, на протяжении 5 секунд – выдох, во время которого необходимо расслаблять мышцы грудной клетки. Затем следует 5 секунд паузы, во время которой нужно находиться в состоянии максимального расслабления. Повторить 10 раз за 2,5 минуты.

2. Полное дыхание. Здесь нужно объединить диафрагмальное и грудное дыхание. В течение 7,5 секунд делается вдох, который выполняется с диафрагмального дыхания, а заканчивается грудным дыханием, затем следует 7,5 секунды выдох, который начинается с верхних отделов легких, а заканчивается нижними отделами легких, то есть диафрагмой, затем следует 5-секундная пауза. Повторить 10 раз за 3,5 минуты.

3. Точечный массаж носа в момент максимальной паузы. Произвольно понажимайте нос пальцами в нескольких местах. Выполнить 1 раз.

4. Полное дыхание правой, затем левой половиной носа. Зажимайте то одну, то другую ноздрю. Выполнить по 10 раз.

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

5. Втягивание живота. Выполнять в течение 7,5 секунд, на полном вдохе. Затем следует максимальный выдох в течение 7,5 секунд, затем 5-секундная пауза. Это все делается так, чтобы мышцы живота были втянутыми все время. Повторить 10 раз за 3,5 минуты.

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

6. Максимальная вентиляция легких. Нужно выполнить 12 максимально быстрых вдохов и выдохов. Это значит, в течение 2,5 секунд выполняем вдох, а 2,5 секунды выполняем выдох. И так делаем в течение одной минуты. После этого сразу нужно выполнить максимальную паузу на выдохе. Выдох должен быть предельным. Выполнить один раз.

7. Редкое дыхание, или дыхание по уровням.

Первый уровень

В течение 5 секунд выполнять вдох, в течение 5 секунд выполнять выдох, в течение 5 секунд пауза. Это значит, в минуту должно получиться 4 цикла дыхания. Выполнять в течение одной минуты, после чего, не прекращая дыхания, нужно выполнять следующие уровни.

Второй уровень

В течение 5 секунд вдох, затем 5 секунд пауза, 5 секунд выдох, 5 секунд пауза. Это значит, что в минуту получится 3 цикла дыхания. Выполнять нужно в течение 2 минут.

Третий уровень

В течение 7,5 секунд выполняется вдох, затем в течение 7,5 секунд выполнить паузу, после которой в течение 7,5 секунд выполнить выдох, после которого выполнить паузу в течение 5 секунд. То есть вы выполнили 2 цикла дыхания в минуту. Выполнять 3 минуты.

Четвертый уровень

В течение 10 секунд выполняется вдох, в течение 10 секунд пауза, в течение 10 секунд выдох, и в течение 10 секунд пауза. В минуту получается всего полтора цикла дыхания. Выполнять в течение 4 минут. Нужно со временем довести до 1 дыхания в минуту.

8. Двойная задержка дыхания.

В начале выполнять максимальную паузу на выдохе, затем на вдохе, максимально задержав дыхание. Выполнить 1 раз.

10 важных упражнений, которые научат дышать правильно

9. Максимальная пауза сидя. Выполнить 3–10 раз. Максимальная пауза в ходьбе на месте. Выполнить от 3 до 10 раз. Максимальная пауза во время приседаний. Выполнить от 3 до 10 раз.

10. Поверхностное дыхание.

Сидя, выбрав удобное положение для того, чтобы максимально расслабиться, выполнять грудное дыхание, постепенно уменьшая объем вдоха и выдоха до тех пор, пока дыхание не станет невидимым, или не станет дыханием на уровне носоглотки.

Свидетельством того, что упражнение выполняется правильно, может служить нехватка воздуха: в начале упражнения легкая, потом средняя и в конце сильная. На этом поверхностном дыхании нужно удержаться от 3 до 10 минут.

Напомним: Все перечисленные упражнения по методу Бутейко нужно выполнять только дыханием носом и без шума. Прежде чем приступить к комплексу, а также после того, как комплекс закончен, следует сделать контрольные замеры максимальной паузы и пульса. Упражнения следует выполнять на пустой желудок.опубликовано econet

Ярослава Сурженко "Дыхание по методу Бутейко. Уникальная дыхательная гимнастика от 118 болезней!"

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Источник: https://econet.ru/

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