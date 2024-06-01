10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Если вы много времени проводите в сидячем положении, то риск получить проблемы со спиной возрастает в разы. Если после долгого сидения вы уже чувствуете боль в спине, то начинайте выполнять простые упражнения, которые помогут снять напряжение с мышц и раскрыть грудную клетку.
При выполнении упражнений не спишите и не перенапрягайте мышцы. Если вы все будете делать правильно, то со временем избавитесь от боли в пояснице и усталости.
Как снять стресс и напряжение в пояснице
Упражнение 1
- сядьте на пол и приготовьте свернутое в рулон одеяло ( под лоб );
- прижмите ягодицы к пяткам;
- расслабьтесь и задержитесь в позе на пару минут.
Если у вас не получается занять такое положение, попробуйте положить свернутое одеяло между ягодицами и пятками.
Упражнение 2
- сидя на полу с перекрещенными ногами наклонитесь вперед и опустите голову на любую опору (например, небольшую табуретку);
- задержитесь на пару минут, затем поменяйте ноги и снова наклонитесь.
Если выполнять это упражнение сложно, можно взять более высокую опору (к примеру, стул), положить под таз свернутое одеяло и наклониться к опоре.
Упражнение 3
- голову положите на небольшую опору, опираясь руками о стену;
- разверните руки наружу, выпрямите ноги, а бедра направьте внутрь;
- задержитесь в позе на три минуты.
Упражнение 4
- лежа на полу, возьмите ремень, охватите им большой палец правой ноги и поднимите ногу, притягивая ремень к груди;
- бедра направьте внутрь, стараясь левое прижимать сильнее к полу;
- задержитесь на пару минут и поменяйте ноги.
Упражнение 5
- лягте на пол, положите опору под правое бедро;
- опираясь правой ступней о стену, с помощью ремня отведите в сторону левую ногу;
- разверните правое бедро наружу, а левое вовнутрь;
- задержитесь на две минуты и сделайте аналогичные действия с другой стороны.
Упражнение 6
- лягте на пол и расположите опору под плечами, чтобы пола касалась только голова;
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согните руки и, придерживая ими талию, поднимитесь вверх, чтобы тело находилось перпендикулярно полу, а голова оставалась в том же положении;
- задержитесь на пять минут.
Упражнение 7
- займите исходную позицию как в предыдущем упражнении;
- выпрямите корпус, придерживая талию руками;
- заведите ноги за голову и поставьте их на опору (в качестве опоры можно использовать стул);
- удерживайте положение в течение трех минут.
Упражнение 8
- лягте на спину, расположив под поясницей свернутое в рулон одеяло;
- под голову положите небольшую опору;
- выпрямите ноги, направьте бедра внутрь;
- удерживайте позицию 3-5 минут.
Если у вас нет проблем с пояснично-крестцовым отделом позвоночника, то свернутое одеяло можно расположить под крестцом.
Упражнение 9
- лягте на пол, максимально близко к стене и поднимите ноги;
- под поясницу положите свернутое одеяло;
- полностью расслабьтесь на 5-10 минут.
Упражнение 10
- лягте на пол, растяните позвоночник во всех направлениях;
- укройтесь одеялом;
- расслабьте ноги, разведите руки в стороны и направьте ладони вверх;
- сделайте 20 вдохов и выдохов, постепенно удлиняя их;
- не спеша согните ноги, повернитесь на бок, подтяните колени к груди и с помощью рук поднимитесь.
Последнее упражнение можно сравнить с медитацией, позволяющей избавиться от усталости, войти в состояние равновесия и получить заряд бодрости.опубликовано econet
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