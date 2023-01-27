4 натуральных средства от морщин на шее и руках

Раннее старение является одним из самых больших женских страхов на сегодняшний день. Доказано, что частое воздействие солнца и загрязнения окружающей среды оказывают негативное воздействие на кожу, вызывая появление пигментных пятен, морщины и другие признаки преждевременного старения.

Раннее старение является одним из самых больших женских страхов на сегодняшний день. Доказано, что частое воздействие солнца и загрязненияокружающей среды оказывают негативное воздействие на кожу, вызывая появление пигментных пятен, морщины и другие признаки преждевременного старения.

Помимо того, чтобы заботиться о коже лица, также важно обратить внимание и на другие области, такие как шея и руки, и посвятить время уходу за ними.

В борьбе за красоту кожи, большинство из нас, как правило, сосредотачиваются на всех видах ухода за лицом; тем не менее, это не единственная область тела, отражающая наш возраст и поэтому важно научиться относиться с вниманием и к другим частям тела.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Шея и руки часто оказываются как раз этими «забытыми» областями при выполнении процедур, направленных против старения, а зря. На этих участках очень нежная кожа, которая, не получая необходимых ей питательных веществ, может ослабеть и легко потерять эластичность.

Хотя в какой-то момент в жизни придется научиться принимать физические признаки старения, такие как морщины, есть некоторые процедуры, которыепомогут замедлить их появление, чтобы мы дольше выглядели молодо.

В то время как коммерческие продукты становятся все более популярными,есть некоторые очень эффективные и доступные натуральные альтернативы. Вы хотите о них узнать?

1. Средство из молока и меда поможет победить морщины

И молоко, и мед обладают удивительными свойствами, и с самых древних времен их использовали в уходе за кожей. Молоко способствует глубокому очищению кожи, облегчая удаление мертвых клеток и темных пятен.

В то время как мед считается отличным ингредиентом для естественного увлажнения кожи и увеличения ее способности к регенерации.

Ингредиенты:

1 чайная ложка сахара (5 г)

½ стакана молока (125 мл)

2 столовые ложки меда (50 г)

Как приготовить:

Смешайте молоко с сахаром, а затем нанесите его при помощи кисти на кожу шеи, груди и рук.

Оставьте на 20 минут и по прошествии этого времени нанесите тонкий слой меда, подождите еще 20 минут и смойте теплой водой.

Повторяйте эту процедуру один или два раза в неделю.

2. Средство на основе оливкового масла

Антиоксидантные свойства оливкового масла в сочетании с высоким содержанием незаменимых жирных кислот делают его отличным союзником в борьбе против признаков старения.

Оно обладает способностью останавливать воздействие свободных радикалов на кожу, увлажняет и улучшают ее эластичность.

Ингредиенты:

½ стакана оливкового масла extra virgen (125 мл)

1 столовая ложка сахара (10 г)

Как приготовить:

Хотя вы можете применять и чистое оливковое масло, в данном случае мырекомендуем смешать его с сахаром, чтобы создать эффект пилинга.

Наносите средство нежным круговым массажем вокруг шеи и груди, а излишки вотрите в кожу рук.

Через 30 минут смойте все холодной водой.

3. Средство из папайи

Папайя это фрукт с удивительными свойствами для здоровья и нашей кожи. Его регулярное употребление помогает выводить токсины из организма и замедляет процессы старения.

Если его применять непосредственно на кожу, то папайя поможет увлажнить ее и уменьшить воздействие свободных радикалов. Благодаря этим свойствам, частое использование этого фрукта является хорошим решением для предотвращения ранних морщин.

Ингредиенты:

1 ломтик спелой папайи

1 столовая ложка молотой овсянки (10 г)

Как приготовить:

В миске измельчите в пюре ломтик спелой папайи и смешайте его с овсянкой, чтобы получилась однородная паста.

Распределите достаточное количество средства вокруг шеи и оставьте на 20 минут.

Остатки смеси можно использовать для массажа рук.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

4. Средство из авокадо и витамина Е

Немногие натуральные средства могут соперничать с авокадо в предотвращении ранних морщин. Этот зеленый фрукт является источником антиоксидантов и эфирных масел, которые питают кожу и уменьшают негативное воздействие окружающей среды.

Для того, чтобы усилить и дополнить его полезные свойства, стоит добавить к нему витамин Е, необходимый для производства коллагена и эластина даже в самых чувствительных областях.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

1 капсула витамина Е

Как его приготовить:

Разотрите в пюре мякоть спелого авокадо и добавьте капсулу витамина Е

Возьмите достаточное количество получившегося крема и нанесите его вокруг шеи и декольте, сопровождая нежным массажем

Нанесите его и на руки и дайте продукту подействовать, по крайней мере, в течение получаса.

В идеале, для достижения оптимального результата стоит повторять эту процедуру 2 раза в неделю. опубликовано econet

Это Вам будет интересно:

Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Японская маска для фарфоровой кожи лица

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet