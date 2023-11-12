Упражнения при воспалении ахиллова сухожилия

Эта методика позволяет достаточно быстро справиться с этим недугом. Правда, на время лечения надо воздержаться от физической нагрузки...

Ахиллово сухожилие — самое мощное в организме человека. Оно соединяет пятку с икроножной мышцей и испытывает при движении очень большую нагрузку. Например, при прыжках — до тонны.

Воспаление ахиллова сухожилия чаще всего встречается у спортсменов. И моя методика, к счастью, позволяет достаточно быстро справиться с этим недугом. Правда, на время лечения надо воздержаться от физической нагрузки на ноги, особенно от прыжков и бега.

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Лечение включает в себя упражнения по типу «шалтай-болтай» (то есть нагрузки без нагрузки) и внешнюю проработку области расположения сухожилия.

Упражнения выполняются в положении сидя на стуле или кушетке.

1. Если форма воспаления тяжелая и вы испытываете сильную боль, поставьте стопы на пол на полшага перед собой и поочередно шлепайте носками по полу, то есть поднимайте их где-то на 1 сантиметр от пола и свободно опускайте.

Между шлепками делайте небольшой перерыв, примерно на 2—3 секунды.

Главные условия этого упражнения: отдых между шлепаньем и мягкость движений (ни в коем случае нельзя стучать ногами по полу).

Когда боль станет утихать, можно добавить второе упражнение: передвинуть стопы к себе так, чтобы колени находились под прямым углом, и начинать шлепать по полу пятками, также поочередно, мягко и с перерывом в те же 2—3 секунды между шлепками.

Делать эти упражнения нужно часами, и если вы будете соблюдать правила их выполнения, то ни боли, ни усталости от движений испытывать не будете.



2. Для внешней проработки сухожилия, которую следует делать 2 раза в неделю, понадобится помощник.

Пациенту нужно лечь на кушетку на живот и положить больную ногу (подъемом вниз) на бедро помощника, сидящего на кушетке.

Массажист обхватывает одной рукой область над пяткой и, продвигая эту руку вверх к икроножной мышце, кулаком поколачивает больную область через плотно прижатую руку. Удары достаточно сильные, но не причиняющие боль.

Так повторять несколько раз.

Проводить этот массаж следует 2—3 минуты.

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Благодаря этой методике выздоровление обязательно наступит, но нужно набраться терпения, возможно, на несколько месяцев. Ведь сухожилия восстанавливаются очень медленно, поскольку обладают плотной тканью, состоящей из клеток с толстыми стенками и не имеющей капилляров.

Поэтому обмен веществ (который и способствует восстановлению) в них слишком замедлен и происходит поверхностно, а не через кровообращение (кстати, о невероятной плотности и прочности сухожилий свидетельствует тот факт, что до недавнего времени из сухожилий животных изготавливали тетиву для лука).опубликовано econet

Автор Виталий Гитт

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