14 поз для эффективной, естественной и быстрой потери веса

Хотите сбросить лишние килограммы, но не желаете интенсивно тренироваться и сидеть на жесткой диете? Выход есть. Эти 14 поз помогут очистить организм от токсинов, запустить метаболизм, развить чувство гибкости и равновесия и сжечь лишний жир. Итак, худеем без особых усилий.

Существует целый рад поз, которые укрепляют организм, выводят токсичные вещества и способствуют потере веса. Овладеть ими не сложно. Вот эти позы.

Позы для похудания

1. Приветствие Солнцу

Это самодостаточная физическая и духовная практика. Она включает 12 поз, которые выполняют в определенной ритмичной последовательности. Важно позы синхронизировать с дыханием и осознанностью.

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2. Сгибание вперед стоя

Наклон вперед позволит удлинить и расслабить заднюю область тела, в частности, подколенных сухожилий, напряженных мускулов нижней зоны спины и плечевого пояса. Поза даст возможность удлинить позвоночный столб без сжатия и растягиваться мускулам ног и бедер с одновременным их укреплением.

3. Собака смотрит вниз

Это поза собаки лицом вниз. И.П. - руки и колени на коврике, кисти рук под плечевыми суставами, пальцы максимально расставлены, колени под бедрами, позвоночник прямой и расслабленный.

4. Воин ІІ

Поза поможет растянуть и укрепить мускулатуру бедер и ног. Кроме того, она растягивает пах и укрепляет грудину. Поза «Воин» способствует облегчению боли в спине. Позу нежелательно выполнять при гипертонии и травмах коленей или бедер.

5. Воин ІІІ

Аналогична позе воина II, но немного усложнена. Из позы воина II аккуратно приподнимаем тело, балансируя на одной ноге, другую ногу отводим назад и поднимаем.

6. Полумесяц

Поза - одна из наиболее трудных для балансирования.

7. Планка

Универсальная поза, которая тонизирует все тело, эффективно сжигает калории, ускоряет метаболизм. Планка развивает чувство равновесия, гибкость, потому что растягивает мускулы и связки.

8. Боковая планка

Поза для здоровья позвоночника, так как ему необходима систематическая растяжка (3-5 раз в день).

9. Дерево

Важно помнить, что ключевая часть тела, которая играет роль в физической форме, здоровье, похудании, - это позвоночник.

10. Танцор

Поза связана с плотностью костей, что помогает избежать переломов и деградации костной ткани.

11. Скрученный высокий выпад

Поза помогает детоксикации, очищению организма и мыслей.

12. Стул

Делаем выдох и плавно сгибаем ноги в коленях, чтобы бедра оказались параллельны поверхности пола.

13. Треугольник

Выполняя позу, мы формируем своим телом треугольник, растягивая мускулатуру ног и рук.

14. Орел

Становимся прямо и поднимаем одну ногу, скручиваем ее вокруг тазобедренного сустава и колена и охватываем ею другую ногу.опубликовано econet.ru

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