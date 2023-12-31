14 принципов совершенного здоровья

Знаменитый Ниши – преподаватель восточных практик, изучал и проверял на опыте различные методики исцеления и способы восстановления организма. Его принципы здоровья не сводятся к разрозненным упражнениям или методам, они представляют собой стройную систему, философию особого образа жизни – согласно законам природы. Какие же принципы лежат в основе совершенного здоровья?

Врачи предрекали Кацудзо Ниши, что он не сможет дожить и до 20 лет, настолько ребенок был слабым и болезненным. Но его жажда выжить была так велика, что он начал пробовать разные методы оздоровления и выбирал из них те, что действительно работали. Постепенно он систематизировал их в правила восстановления и омоложения организма, которые пользуются не только на родине Ниши – в Японии, но и во всем мире.

Принципы системы Кацудзо Ниши

Правила Ниши основываются на четырех «китах»:

пища – ученый утверждал, что продуктами можно как оздоровить организм, так и полностью его отравить, искусственные препараты и витамины он не рекомендовал применять, так как полагал, что все необходимые вещества лучше получать из питания;

нижние конечности – это опора всего тела, Ниши говорил, что через них происходит поступление новой энергии и удаление переработанной;

психическое состояние – на жизнь и самочувствие влияют мысли, эмоции, настроение, и они же оказывают воздействие на здоровье, как позитивное, так и негативное;

кожные покровы – этот самый большой орган человеческого тела, он называл защитным чехлом, с помощью кожи организм очищается и дышит.

Человек является здоровым, если все эти четыре составляющие здоровы и правильно функционируют. А чтобы поддержать их в «рабочем состоянии», Ниши разработал правила, которые очень просто и легко выполнять.

Золотые принципы Ниши

1.Твердые спальные поверхности

Врачи давно знают, что для здоровья позвоночника, спать лучше на твердой поверхности. Мы избалованы мягкими матрасами, которые способствуют искривлению осанки и нарушению кровообращения. Ниши утверждал, и врачи его поддерживают, что твердая поверхность постепенно выпрямит любую спину. Поэтому, в постель он советовал положить доски или твердый лист фанеры, ну, хотя бы самый жесткий матрац.

Польза твердой поверхности:

исправляются подвывихи позвонков;

восстанавливается тонус и работоспособность печени;

кровь свободно циркулирует по всему организму;

ускоряется метаболизм, и очищаются клеточные структуры;

нормализуются функции пищеварительного тракта;

восстанавливается нервная система;

формируется правильная осанка;

улучшается кожное дыхание.

2. Высокие подушки.

Ниши рекомендовал поменять их на твердый валик, который должен находиться под шеей. Его высоту следует подобрать индивидуально, главное, чтобы он обеспечивал ровную линию позвоночника. Причем засыпать он советовал только на спине, а в течение ночи можно спать в любом удобном положении.

Привыкать к новому отдыху придется не более трех недель. Постепенно дискомфортные ощущения прекратятся. Кацудзо предлагал для привыкания сна на жесткой поверхности с валиком, начинать постепенно, с 15-20 мин., затем прибавлять время отдыха. Он говорил, что твердая постель – это показатель здоровья. Если в твердой постели вы чувствуете дискомфорт и болезненные ощущения, то у вас уже имеют нарушения в кишечном тракте и позвоночном столбе.

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Польза валика:

стимулирует кровоснабжение мозга;

исправляет подвывихи в шейных позвонках;

устанавливает носовую перегородку в физиологическое состояние и способствует правильному дыханию.

3. Упражнение для кровообращения

И. П. – лежа на спине. Поднимите конечности так, чтобы они составляли перпендикуляр к поверхности пола. Делайте вибрации примерно 1-3 мин.

Движения улучшают работу всех капилляров, нормализует венозный отток, поэтому применяются, как профилактика варикоза. Упражнение ускоряет ток лимфы, и помогает лучшему очищению организма, активирует иммунную систему. Усиливает барьерные функции кожных покровов, ускоряет процессы регенерации. Улучшает здоровье ног.

4. Упражнение для гибкости позвоночника

При регулярном выполнении, повышается гибкость позвоночного столба, предупреждается его деформации, улучшается работа сердца, сосудов и нервного аппарата, активизируется кровоснабжение тела.

И. П. – лежа на спине. Руки вытянуть за голову, пятки и мышцы бедер упираются в пол, а носки подтягивайте к себе. Хорошо потянитесь в разные стороны, и осторожно растяните позвоночник. Положите кисти рук под шею. Выполняйте колебательные движения вправо влево, в быстром темпе. Совершайте вибрации 1-2 минуты, подобно рыбке в воде. Движения совершаются только с помощью головы и стоп, позвоночник должен оставаться стабильным. Рекомендуется выполнять по утрам и вечерам.

5. Упражнение для диафрагмы

И. П. – лежа на спине. Под шею подложите небольшой валик. Ладони согнутых рук приложите друг к другу, колени широко расставьте и приложите поверхностями подошв друг к другу. Полежите в этой позе 5-10 минут.

Польза упражнения:

восстанавливает баланс всех систем;

улучшает функции надпочечников, пищеварительного тракта, органов таза;

снимает болевые спазмы при нарушениях цикла, гинекологических заболеваниях.

6. Упражнения для мышц туловища

И. П. – сидя на коленях, ягодицы находятся на полу или «по-турецки». Спину держите строго ровно, чтобы была идеальная осанка. Откройте веки, кончик языка прижмите кверху, рот сомкните, дышите плавно и спокойно. Ноги упираются в пол.

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Совершайте колебательные движения корпусом в стороны. В то же самое время, живот должен двигаться вперед и назад, дыхание должно быть нижнее брюшное, а центр тяжести находится в копчике. Ниши советовал при выполнении проговаривать утверждения о здоровье, делать установки на разные органы.

Польза упражнения:

приводит в норму баланс солей и кислот;

осуществляет диафрагмальное дыхание;

нормализует функции нервной системы;

улучшает кровоснабжение всех органов и ускоряет метаболизм.

7. Уменьшайте порции

Ниши считал, что люди едят намного больше, чем это нужно организму. В результате, человек отравляет сам себя, даже если придерживается правильного питания. Кишечник не справляется с большим количеством пищи, не успевает всасывать полезные вещества, токсины отравляют тело. Прекращать употребление пищи следует с чувством небольшого голода.

8. Чистая вода

Кацудзо Ниши утверждал, что нужно выпивать не меньше полутора литров обычной негазированной воды в день, желательно, по 30 мл через 30 минут.

9. Сырые овощи

Ученые считал, что ежедневно человек должен употреблять не меньше трех различных видов овощей, можно больше.

10. День без соли

Ниши советовал каждые две три недели проводить один бессолевой день. Просто не солить пищу при приготовлении. Соль – безусловно, очень важна для работы всего организма, поэтому, он не советовал полностью от нее отказываться. Но, периодически, следует устраивать себе день отдыха.

11. Водные процедуры

Вода лечит и оздоравливает весь организм, она снимает негатив и улучшает настроение. Ниши советовал делать контрастные обливания, которые начинать следует с холодной воды, ею же и заканчивать.

12. Витамин С

Ученый не рекомендовал употреблять его в аптечных препаратах, лучше в продуктах, таких как – плоды шиповника, болгарский перец, ягоды черной смородины, зелень петрушки. Кроме витаминов, в них содержится огромное количество разных полезных микроэлементов.

13. Расслабление мышц

Одним из эффективных способов расслабления, Ниши считал положение - лежа в продолжение 40 минут. Он советовал в это время расслабиться и сосредоточиться на дыхании.

14. Сохранять хорошее настроение

Положительное отношение к миру помогает восстанавливать здоровье даже после наиболее печальных диагнозов. Крайне важно сохранять веру в свои силы и в то, что здоровье постепенно улучшится. опубликовано econet

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