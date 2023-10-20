Простые упражнения против целлюлита

Целлюлит — это образование жировых комочков в разных частях тела. Это неприятное состояние, но не болезнь

Без сомнения, целлюлит — один из главных ночных кошмаров многих женщин. «Апельсиновая корка», которая образуется в первую очередь на ногах, бедрах и ягодицах, мешает нам наслаждаться летом и короткими юбками, шортами, купальниками или даже интимной близостью.

Мы поделимся с тобой несколькими советами о том, как побороть целлюлит и быть красивой на протяжении всего года.

Что нужно знать о целлюлите

От целлюлита страдает подавляющее большинство женщин, вплоть до настоящих худышек, моделе. Целлюлит — это образование жировых комочков в разных частях тела. Это неприятное состояние, но не болезнь. Есть разные типы целлюлита:

мягкий,

плотный,

склеротический (он же и называется в народе «апельсиновой коркой»).

К целлюлиту приводит нарушение кровообращения в жировом слое под названием гиподерма. Когда жировой ткани становится все больше и больше и боковые поверхности ног толстеют, на них образуются характерные «ямочки». Так что очень важно выполнять физические упражнения, чтобы укрепить мышцы бедер и ягодиц. Вместе с тем, для избавления от целлюлита надо правильно питаться.

Впрочем, до сих пор нет однозначного эффективного решения этой проблемы. При целлюлите рекомендуется ходить по лестницам как вверх, так и вниз, гулять, бегать, заниматься спортивной ходьбой или аэробикой.

Эффективность кремов против целлюлита не доказана: результаты появляются только спустя долгое время при постоянном применении крема. То же самое касается массажей и лимфодренажа: да, они могут улучшить ситуации, но не являются решением проблемы. Многие женщины прибегают к липосакции, но и это — лишь временная мера.

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Упражнения против целлюлита на животе

Каждый раз, когда ты хочешь выполнить эти упражнения, начни с рутинной кардионагрузки — походи, покатайся на велосипеде или велотренажере, побегай трусцой минут 30. Если ты хочешь заниматься три раза в неделю, обрати внимание на эти упражнения:

День 1: полное скручивание пресса (4 подхода по 15 повторений каждый), скручивание с замедлением (3 подхода по 10 повторений), махи ногами лежа на спине (3 подхода по 20 повторений), подъем ног (3 подхода по 15 повторений), подъем рук с гантелями в стороны (4 подхода по 20 упражнений).

День 2: повороты в сторону, руки на затылке (10 минут подряд), полное скручивание (3 подхода по 10 повторений каждый), скручивание с замдлением (3 подхода по 10 повторений), сгибание ног на скамейке (4 подхода по 20 повторений).

День 3: полное скручивание (4 подхода по 15 повторений каждый), подъем рук с гантелями в стороны (3 подхода по 20 повторений), боковое скручивание (3 подхода по 10 повторений), повороты в стороны (10 минут подряд) и подъем ног (4 подхода по 15 повторений).

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Упражнения против целлюлита на ягодицах и бедрах

Приседания: с брусом без веса (или не тяжелее 2,5 килограмма), ноги на ширине плеч, приседай как можно ниже, втягивая зад. Сделай 4 подхода по 15 повторений.

Махи в сторону от бедра: встань, придерживаясь одной рукой за вертикальную поверхность. Ногой, противоположной от той руки, на которую ты опираешься, делай как можно более широкие махи. Повторяй 10 раз одной ногой, затем 10 раз другой ногой, поменяв опорную руку. Всего должно быть 3 подхода обеими ногами.

Ноги крест-накрест: опирайся сбоку на брус и этой же ногой делай невысокие махи наперекрест другой ноге. Затем поменяй ногу и опору. Сделай 3 подхода по 10 повторений.

Махи назад от бедра: это упражнение похоже на предыдущие, только опираться надо на брус обеими руками, поставив его перед собой. Поднимай одну ногу назад, как будто бы ты хочешь пнуть кого-нибудь. Затем сделай то же другой ногой. Всего надо сделать 3 подхода по 10 повторений каждой ногой.

Частичное отведение ног: лежа на боку на полу или на мате, облокотись на локоть и предплечье, другую руку положи на пояс. Поднимай ногу, находящуюся наверху, подобно ножницам. Повтори 15 раз. Всего сделай три подхода. Перевернись на другой бок и проделай то же самой другой ногой.

Упражнения против целлюлита на ногах

Приседания: брус на плечах, ноги широко расставлены, приседай, пока твое тело не образует угол в 90° с полом. Спина всегда должна быть прямой — и когда ты приседаешь, и когда поднимаешься. Сделай 3 подхода по 20 повторений.

Становая тяга: держа брус перед собой на высоте бедра, нагибайся, пока спина не станет перпендикулярна полу. Ноги всегда должны оставаться прямыми, не сгибай их. Сделай 3 подхода по 15 повторений.

Выпады с брусом: положи брус на плечи и сделай выпад вперед одной ногой, опуская зад как можно ниже. Другая нога тоже немного продвигается вперед. Затем сделай то же другой ногой. Всего надо сделать 4 подхода по 10 повторений каждой ногой.

Ноги крест-накрест: лежа на боку, поднимай ногу, которая находится на полу, так, чтобы она была перед верхней ногой. Хорошенько опирайся обеими локтями и предплечьями.

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Как избежать целлюлита

Обрати внимание на эти советы и следуй им наряду с постоянными физическими упражнениями:

Ходи каждый день как минимум по полчаса: это позволяет активизировать кровообразение в ногах и немного сжигает жир. За несколько недель твоя кожа тонизируется и ты увидишь, что целлюлитных ямочек стало меньше.

Ходи по лестнице взамен того, чтобы пользоваться лифтом: прилагаемые усилия поддержает твою физическую форму, ты сбросишь вес, а твои мышцу приобретут лучший тонус.

Не носи слишком узкие брюки, особенно облегающие джинсы. Они не позволяют коже избавиться от лишних токсинов и жидкостей.

Принимай холодный душ: он поможет тебе — дешево и эффективно — избавиться от «апельсиновой корки» на ногах.

Не оставайся без движения в одной и той же позиции на протяжении долгого времени: не важно, стоишь ты или сидишь, это мешает правильному кровообращению. Если ты вынуждена сидеть весь день на своей работе, устрой себе небольшие перерывы, двигай ногами. опубликовано econet

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