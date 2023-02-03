Эти 3 простые упражнения избавят вас от боли в спине

Когда речь идёт о боли в пояснице, когда не помогают обезболивающие, стоит вспомнить о растяжке. Упражнения на растяжку помогают улучшить циркуляцию крови в мышцах, ответственных за боль.

Когда речь идёт о боли в пояснице, когда не помогают обезболивающие, стоит вспомнить о

растяжке. Упражнения на растяжку помогают улучшить циркуляцию крови в мышцах, ответственных за боль.

Благодаря упражнениям суставы используют весь диапазон движений, растяжка улучшает осанку и спортивную выносливость, снижая риск возникновения боли и травм.

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Упражнение 1

Лягте на спину, медленно подтяните колени к груди.

Следите за тем, чтоб спина оставалась ровной.

Вытяните руки на полу, образуя букву Т.

Опустите колени к правой стороне тела, держите их вместе.

Задержитесь на пару секунд и сделайте то же на левую сторону. Повторите не менее 10 раз.

Упражнение 2

Лягте на спину. Согните ногу под углом 90 градусов и медленно начните её выпрямлять, тем самым растягивая её.

Вы можете помочь себе взяв полотенце или ремень, обернув его вокруг

голени, и держа руками за концы, когда нога находится в вытянутом положении.

Потом понятие ногу к груди, держа руки за коленями.

Держите ногу в течении нескольких минут, затем сделайте с противоположной ногой.

Упражнение 3 (Сфинкс)

Лягте на живот, лоб должен прикасаться к полу.

Потяните руки к груди так, как будто собираетесь сделать планку.

Медленно поднимите голову и грудь, при помощи рук поднимите туловище.Убедитесь, что ваши локти находятся прямо под плечами и ваш пупок ещё касается земли.

Растягивайтесь, пока не почувствуете давление в пояснице.

Задержитесь в этой позиции на некоторое время.опубликовано econet

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