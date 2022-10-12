«Живот стресса» и еще 3 типа живота, которые мешают добиться идеальной фигуры

Несмотря на то, что принято думать, жировые накопления на животе не всегда связаны с перееданием. Плоский живот — мечта многих женщин. Они часто придерживаются строгой диеты или проводят много времени в тренажерном зале, чтобы достичь этой цели. Многие не могут достичь ее. Почему? Потому что они не знают, какой тип питания и физических упражнений подойдет для решения их конкретной проблемы.

Несмотря на то, что принято думать, жировые накопления на животе не всегда связаны с перееданием.

Плоский живот — мечта многих женщин. Они часто придерживаются строгой диеты или проводят много времени в тренажерном зале, чтобы достичь этой цели.

Многие не могут достичь ее. Почему? Потому что они не знают, какой тип питания и физических упражнений подойдет для решения их конкретной проблемы.

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После того, как ты узнаешь, какой тип живота характерен для твоей фигуры, ты сможешь выбрать правильный путь и добиться лучших результатов.

Недостаточно делать тысячу упражнений на пресс каждый день и неправильно умирать от голода. Ведь существуют более эффективные и менее изматывающие техники!

Читай о них далее!

Что наш живот говорит о нас?

Если ты недовольна своей фигурой, скорее всего, ты можешь найти свой тип живота в этом списке:

1. Вздутый живот

Главная характеристика этого живота — это то, что по утрам он более плоский, чем по вечерам.

В течение дня в нем накапливаются газы или пищеварение может нарушиться, поэтому живот вздувается.

Этот тип живота встречается и у женщин с избыточным весом, и у худых женщин и может быть связан с пищевой непереносимостью, аллергией или ленивым кишечником, который может быть связан с несбалансированной диетой.

Это означает, что твой желудок привык к одним и тем же продуктам (например, потому, что на этой неделе ты ела одно и то же несколько раз подряд).

Вздутие живота также может быть связано с непереносимостью лактозы, дрожжей, алкоголя, клейковины в пшенице или глютена. Ты можешь провести анализ и исключить из своего рациона некоторые группы продуктов, которые вызывают воспаление.

Как только ты узнала, на что у твоего организма непереносимость, исключи эти продукты из своего рациона. Кроме того, если ты столкнулась с синдромом ленивого желудка, постарайся натренировать его и употреблять в пищу непривычные продукты.

Съешь на завтрак что-нибудь необычное и сытное и забудь о своих привычках. Например, выпивать чашку кофе каждое утро и т.д.

Также мы советуем тебе:

Не переедать на ночь.

Пить много воды в течение дня.

Употреблять в пищу полезные пробиотики, чтобы стимулировать работу кишечной микрофлоры.

2. Послеродовой живот

Если ты недавно родила ребенка (хотя бы в последние два года), то живут может быть более выпуклым внутри, как мячик.

После беременности матка опускается и становится более тяжелой. Возможно, тебе понадобится около 6 недель для того, чтобы она вернулась к нормальному размеру, хотя зачастую для этого требуется больше времени.

Это не значит, что тебе нужно начинать делать упражнения на следующий день после родов (предполагается, что нужно выждать три месяца) или непрерывно думать о том, как похудеть.

В этот момент самое важное — это твое здоровье и здоровье ребенка.

Как только ты сможешь расслабиться и начнешь бороться со следами материнства на своем теле, мы советуем тебе принимать витаминные добавки с рыбьим жиром, так как они способствуют сжиганию жира и снижают выработку гормонов, которые вызывают у нас сильное чувство голода.

Еще один способ вернуть животу красивую форму — употреблять в пищу много жирных кислот (например, содержащихся в авокадо, лососе и семенах чиа), которые содержат много питательных веществ, борются с усталостью и способствуют усвоению витаминов организмом.

Чтобы твой живот был сильным и крепким, тебе нужно укреплять мышцы таза, например, с помощью упражнений Кегеля, а не качать пресс, потому что эти упражнения предназначены для мышц в хорошей форме.

После родов нужно дать им немного времени на то, чтобы они восстановились.

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3. Маленький низкий животик

Это типичный живот карьеристок или очень занятых матерей.

Он появляется, даже когда они ходят в спортзал или сидят на диете, но едят одно и то же и выполняют одни и те же упражнения.

Другие части тела выглядят хорошо, но эта выпуклость внизу живота портит силуэт.

При этом типе живота не нужно злоупотреблять упражнениями на пресс и другими рутинными физическими нагрузками, например, заниматься спиннингом.

Они способствуют сжиганию жира на бедрах, ногах и руках, но не на животе.

Правильное питание — фундаментальная основа красивого плоского живота. Таким образом мы также защищаем себя от запоров и воспаления.

Ешь больше зеленых листовых овощей, зерновых продуктов и фруктов.

Чередуй упражнения на пресс с растяжкой и силовыми упражнениями.

Не забывай о кардионагрузках и аэробных упражнениях на выносливость (приседания, прыжки на скакалке).

4. «Живот стресса»

Если ты постоянно сидишь перед компьютером и часто перекусываешь, ты сильно вредишь своему здоровью, что негативно сказывается на состоянии твоего живота.

Этот тип живота характеризуется сильной припухлостью в области от диафрагмы до пупка.

Это связано не только с нездоровой пищей, но и с выработкой гормона кортизола, который приводит к накоплению жира вокруг желудка.

Если ты страдаешь от избытка кофеина, ешь слишком много фаст-фуда и не занимаешься спортом, скорее всего, у тебя предрасположенность к этому типу живота.

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Один из лучших способов избавиться от него — больше отдыхать, чтобы твой организм мог восстановиться самостоятельно, и не есть от волнения.

Постарайся не допустить истощения организма и ешь больше питательных продуктов, например, сухофруктов.

Кроме того, тебе нужно пить не более двух чашек кофе в день и делать больше упражнений на расслабление, а не аэробных упражнений. Отлично подойдут йога, тай-чи, прогулки в парке и т.д.опубликовано econet.ru

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