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Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

Источник: vk.com 08 сентября 2022 6912
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Сухой массаж лица направлен на снятие напряжения в тканях отдельных областей. Он особенно эффективен в конце напряженного дня, перед сном.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

Сухой массаж лица направлен на снятие напряжения в тканях отдельных областей. Он особенно эффективен в конце напряженного дня, перед сном.

Техника применения: нежные, ласкающие движения хорошо разогретых ладоней.

Расположив теплые ладони на напряженных участках лица и задержавшись в этом положении на некоторое время, вы почувствуете, как расслабляются под воздействием тепла все зажатые области. Продолжайте манипуляции до полного исчезновения напряжения.

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1. Нежно положите на лицо обе ладони так, как показано на рисунке. Вы сразу испытаете приятные, успокаивающие ощущения.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

2. Очень нежно расположите на лбу растопыренные пальцы рук, затем плавно двигайте руки к волосам, расслабляя все области напряжений.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

3. Расположите по обеим сторонам лба по два пальца, почувствуйте тепло и расслабление. Чуть-чуть сдвиньте пальцы и снова задержитесь. Двигайтесь в стороны по направлению к вискам.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

4. Положите палец одной руки на переносицу, пальцем другой руки выполните поглаживающие движения сверху вниз по носу и наоборот.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

5. Сначала расположив два пальца над верхней губой, расслабьте этот участок. Затем таким же образом расслабьте участок под нижней губой. Тепло ваших пальцев эффективно воздействует на ткани лица.

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

После этого нежными движениями двигайте пальцы (то сближая их, то отдаляя) на обеих участках нижней части вашего лица.

6. Аналогичным образом промассируйте область вокруг подбородка. Помните, что кожу нужно обрабатывать в разных направлениях.

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Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

7. Расположите руки так, как показано на рисунке, почувствуйте тепло, расслабление мышц и тканей лица.опубликовано econet.ru

Эта расслабляющая процедура для лица творит чудеса!

"Массаж для всей семьи", Дебора Грейс

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Источник: https://econet.ru/

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